Переполох в Сумах: на ликвидацию последствий понадобилось три часа (фото, видео)

18 октября в Сумах спасатели ликвидировали последствия разгерметизации емкости с аммиаком. Сообщение в Службу поступило в 13:46, в 17:05 разлив аммиака был ликвидирован. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью населения нет.

По предварительной информации, чрезвычайное происшествие случилось на территории одного из предприятий по ул.Скрябина. Во время слива-налива аммиака произошла разгерметизация запорной арматуры в автомобильной цистерне емкостью 20 т. В автоцистерну было загружено примерно 4-5 т аммиака.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения, мобильная оперативная группа Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области. Задействованы 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

Спасатели создали водяную завесу, которая локализовала пары аммиака и предотвратила их распространению. Работниками национальной полиции оцепили территория вокруг. На месте дежурила бригада экстренной медицинской помощи.

Дополнительно на место чрезвычайного происшествия из г. Ромны привлечена химико-радиометрическую лабораторию Межрегионального центра быстрого реагирования ГСУЧС из г. Ромны.

