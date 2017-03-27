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Переполох в Сумах (фото)

Сегодня, 13:24 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
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10 апреля произошло возгорание на балконе квартиры на 3-м этаже 9-этажного жилого дома на ул. Заливной в Сумах. По предварительным выводам специалистов, вероятной причиной пожара могло быть занесение постороннего источника возгорания извне.
Звонок в Службу спасения поступил в 10:33 от соседа. Дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части прибыл на место через 10 минут. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели попали в задымленный дом. Огнем были охвачены домашние вещи на балконе. Существовала угроза распространения пламени на всю дом. В 11:00 пожарные локализовали пожар, а в 11:24 возгорание ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, — сообщает пресс-служба ведомства.

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