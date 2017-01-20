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22.03 Среда

Переменчивый настрой: гороскоп на 22 марта

Сегодня, 06:20 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Переменчивый настрой: гороскоп на 22 марта

Сегодня будет преобладать очень переменчивый эмоциональный настрой, который мало поспособствует продуктивному общению. Сегодня окружающие продемонстрируют готовность идти на контакт, но любого рода сближение будет чревато внезапными ссорами и конфликтами.
Овен:
Овнам сегодня непреодолимо захочется начать новую страницу своей биографии. Крупные перемены вы решите осуществить с наведения порядка в своей душе. Главный вопрос, который будет вас сильно тревожить — действительно ли вы счастливы в нынешних отношениях или пора их завершить?
Телец:
Будет мешать излишний консерватизм. Симпатичная особа, с которой вы пытаетесь пойти на сближение, не сможет понять ваши утомительные монологи, слишком продолжительные ухаживания и отсутствие всякой инициативы с вашей стороны.
Близнецы:
Близнецам сегодня предстоит вступить в какое-то неформальное общество. Клуб по интересам, политическая партия или общественный союз, участником которого вы станете, подарит вам много единомышленников и возможность в полной мере раскрыть свой потенциал.
Рак:
Не стоит отказываться от участия в судьбе кого-то из давних друзей. Человек, оставшийся в полном одиночестве в очень сложный момент, благодаря вашей поддержке сможет исправить ситуацию и ещё не раз вас крупно отблагодарит.
Лев:
Львам сегодня очень повезёт в попытках реализовать свою давнюю творческую задумку. В виртуальном пространстве найдётся человек, который заинтересуется вашей идеей, а затем предложит вам партнёрство и всестороннюю поддержку.
Дева:
Обстановка в личной жизни Дев в этот день окажется крайне неопределённой. Вам так и не удастся выяснить наверняка, какие чувства питает к вам некий человек, а потому вы не сможете составить детальный план для его покорения.
Весы:
Помешает чрезмерная эмоциональность кого-то из близких. Когда на семейном совете вы поднимете очень важный вопрос, один из родственников начнёт громко ругаться, кричать и другим путём выражать своё недовольство.
Скорпион:
У Скорпионов сегодня появится ряд непредвиденных обязанностей. Ваши попытки освободить это воскресенье от утомительных дел не принесут заветного результата (вам всё-таки придётся выполнять генеральную уборку, отправиться в магазин или в гости к нелюбимому родственнику).
Стрелец:
Жизненная энергия Стрельцов сегодня будет находиться на очень невысокой отметке. Сил вам хватит лишь на приятное «ничегонеделание» в домашних стенах, на звонки по телефону или на бесконечную интернет-переписку.
Козерог:
Козерогам сегодня суждено услышать много нелицеприятных слов о себе от кого-то из близких. После того, как вы решите провести крупную реформу внутри своей семьи, вы обретёте не только много союзников, но и непримиримых оппонентов.
Водолей:
В окружении Водолеев в этот день появится очень эксцентричная особа. Чтобы выходки этого человека окончательно не лишили вас морального равновесия, постарайтесь воспринимать его поведение с большой долей юмора.
Рыбы:
Рыбы сегодня испытают потребность в получении новых знаний. Всё свободное время вы проведёте за изучением интересующих вас дисциплин, а поздним вечером захотите обсудить полученную информацию с близкими.

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