Нечищеные дороги уже стали причиной не одной трагедии в Сумах. Горожане периодически «сигнализируют» местной власти о проблемных участках.
«На фото — остання гордість нашого міста. Народ задоволений, що підземка нарешті відкрита. Центральну дорогу нашого міста можна переходити по новому, більш зручно. Але не для всіх… Зверніть увагу на кучугуру снігу біля пандуса. Мене, як активну маму, що знаходиться у дикретній відпустці ця ситуація дуже хвилює. Так виглядає ще багато пішохідних переходів у нашому місті. Їх можна тільки перейти, а проїхати ніяк. А що робити, наприклад, інвалідам? Їм зовсім не виходити із хати взимку?», — написала сумчанка Лариса Кохана и выложила фото.
Переход не для всех в Сумах (фотофакт)
Нечищеные дороги уже стали причиной не одной трагедии в Сумах. Горожане периодически «сигнализируют» местной власти о проблемных участках.
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