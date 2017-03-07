Пенсия по-новому (инфографика)

Кабинет министров, презентуя пенсионную реформу, уверяет украинцев, что пенсионный возраст повышать не будут, но, как оказалось, реальный возраст для выхода на пенсию вырастет до 65 лет, — сообщает РИА Новости Украина.

Сейчас, согласно закону о пенсионном обеспечении, для мужчин (при стаже работы не менее 25 лет) выход на пенсию возможен с 60 лет и с 55 лет — для женщин (при стаже работы не менее 20 лет). Сейчас украинцам достаточно проработать 15 лет, чтобы в принципе претендовать на пенсию. С 2018 года пенсия по возрасту для 60-летних будет назначаться при наличии у них страхового стажа не менее 25 лет, в течение которых они платили ЕСВ в Пенсионный фонд. Дальше каждые 12 месяцев требование к размеру страхового стажа будет увеличиваться на год. И в 2028 году, чтобы получить пенсию по возрасту, необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа. Если по достижении 60 лет не будет трудового стажа, то будущий пенсионер может или доработать необходимое количество лет, или купить недостающий стаж для назначения пенсии в возрасте от 60 до 63 лет. После 63-х лет пенсия по возрасту и для мужчин, и для женщин будет назначаться при наличии страхового стажа продолжительностью от 15 до 25 лет. И, начиная со следующего года, каждые 12 месяцев требование к количеству страхового стажа в данном случае будет увеличиваться на год до достижения в 2028 году 25-35 лет страхового стажа. Если и в таком случае стажа не хватит, — опять же доработать или докупить. А вот после 65 лет все становится намного проще. Начиная с 2019 года, лица, у которых есть страховой стаж от 15 до 25 лет, смогут получать пенсию по возрасту. Если же и такого стажа не будет, они смогут получать социальную помощь, размер которой будет зависеть от доходов семьи.