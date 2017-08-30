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06.09 Среда

Пациентам в Сумах облегчили диагностику (фото)

Сегодня, 13:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Новый аппарат рентгеновской диагностики приобретен для областной детской клинической больницы. Рентгенологический аппарат, работавший здесь раньше, был установлен еще в 1989 году и прошел уже три срока эксплуатации. Согласно данным по загрузке на оборудование и аппаратуру проводится более чем 14 000 рентген исследований в год. Отказов в обследовании пациентов ни разу не было.
Председатель Сумского областного совета Владимир ТОКАРЬ заявил, что на следующей сессии областного совета будет выделено 500 000 грн. на закупку оборудования для отделения анестезиологии и интенсивной терапии СОДКБ.
Цифровая диагностическая рентгеновская система стоимостью почти 6 млн грн. появилась в заведении благодаря совместным усилиям ОГА и областного совета. Кроме этого был проведен ремонт помещений рентгендиагностический отделения на сумму почти 700 000 грн.
«Прибор очень удобен, — делится рентгенолог Василий Златник. — Он имеет три рабочие места. К тому же, он цифровой и не требует проявления пленки. Когда сделан снимок, его сразу по компьютеру можно увидеть в каждом из 9 отделений больницы. Однако самый большой плюс — это скорость. Ребенок еще не успел одеться, а результат уже есть на экране».

Справка
OPERA T30cs — система, которая отличается высокой степенью интеграции, включая широкий спектр столов с дистанционным управлением, генераторов и цифровых систем формирования изображения. В основе лежат оригинальные передовые концепции и идеи, благодаря высокой степени модульности им можно добавлять различные конфигурации, соответственно конкретным потребностям пациента.
Области применения аппарата OPERA T30cs — в детский гастроэнтерологии, ортопедии, пульмонологии, урологии, гинекологии.
По сообщению пресс-служб сумской ОГА и Сумского облсовета

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