Патрульные в Сумах следят за порядком на дорогах

Патрулируя улицу Прокофьева, экипаж патрульных заметил на пешеходной дорожке проведения работ, которые мешали движению пешеходов. Во время проверки документов инспекторы установили, что на месте проведения работ по распилу и загрузке древесины отсутствуют какие-либо дорожные знаки.

Патрульные вынесли мужчине, который выполнял данные работы, постановление по ч.3 ст.140 (нарушение нормативов по оборудованию на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах мест производства работ) КоАП, — сообщает пресс-служба Патрульной полиции Сум.