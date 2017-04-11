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Патриотический трамвай появился на Сумщине (фото)

Сегодня, 11:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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8 июня в Конотопе на маршрут вышел трамвай, расписаный в сине-желтых тонах, с лицом и цитатой Тараса Шевченко. Об этом сообщили активисты проекта «Строим Украину вместе», которые с 4 июня организовали в Конотопе волонтерский лагерь, — сообщает ТопКонотоп.
Отмечается, что идея разрисовать трамвай возникла у местных активистов давно, однако воплотить ее в жизнь получилось совместно с волонтерами «БУР».
Напомним, с 4 по 18 июня в Конотопе проходит лагерь, в котором находятся волонтеры со всей Украины. Активисты проекта «Строим Украину вместе», помогают ремонтировать помещения конотопцев, которые попали в сложные жизненные обстоятельства. Они также планируют обустроить общественные пространства города

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