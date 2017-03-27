Партийцы Сумщины: Ричкина стала внефракционной

Лилия РИЧКИНА – преподаватель и психолог на выборах 2015 года прошла в Сумской областной совет по спискам «Радикальной партии Олега Ляшко». С декабря 2015 по декабрь 2016 го была заместителем председателя Сумского областного совета и сама написала заявление об увольнении после смены руководства облсовета. 29 марта депутаты от «Радикальной партии», кроме Игоря Науменко, проголосовали за ее исключение из фракции, — сообщает UA Сумы.

Наталья Калиниченко, председатель фракции «Радикальная партия Олега Ляшко» Сумского облсовета, говорит, что причины исключения Лилии Ричкина из фракции — нарушение партийной дисциплины, она не разделяет интересов фракции, и инициирует конфликт внутри партии, и фракции. Последней каплей было ее голосования на последней сессии облсовета, а также публичные выступления по несогласию с общими заявлениями «Радикальной партии».