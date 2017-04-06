Партийного босса просят «надавить» на мэра Сум (фото)

Борьба за справедливые тарифы на проезд в Сумах выходит на иной уровень. На мэра Сум Александра ЛЫСЕНКО, который кроме руководства городом руководит областной организацией ВО «Батьківщина», решили «воздействовать» по партийной линии, собрав подписи под обращением к лидеру ВО «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

«На уровне страны вы декларируете борьбу за справедливые тарифы, а на уровне г. Сумы ваши партийные подчиненные делают все наоборот, без единого серьезного обоснования их повышения. Нам не нужна ложь и манипуляции, поэтому сумчане обращаются к вам как к высшему партийному руководителю мэра Лысенко и команды «Батьківщини» в горсовете. Дайте честный ответ: если действия ваших однопартийцев происходят с вашего согласия, то признайте это и прекратите спекулировать на теме тарифов и человеческих проблемах. Если же вы действительно хотите справедливости, а ваши местные представители за вашей спиной дискредитируют и подставляют Вас и партию «Батьківщина», тогда сумчане ждут от Вас решительного заявления, что «Батьківщина» не имеет ничего общего с такими махинаторами», — говорится в обращении, которое предлагали подписать горожанам прямо на митинге в воскресенье 11 июня возле Альтанки.

На митинг против повышения стоимости проезда с 3 до 4 грн. собралось около 200 горожан. Их проинформировали о текущей ситуации, всем желающим раздали образцы заявлений в полиции на случай возникновения конфликтных ситуаций в транспорте.

Митинг закончился в 19:06. Конфликтов не возникало.