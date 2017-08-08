Удобное место отдыха в городском парке Тростянца найдет каждый. На днях коммунальщики установили в тени деревьев дополнительные деревянные скамьи со спинками. Они расположены парно, на площадках, оформленных тротуарной плиткой. У каждой такой комфортной зоны отдыха стоит урна для мусора, — сообщает Тростянецкий горсовет.
В парке на Сумщине добавили скамеек (фото)
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