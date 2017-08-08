В парке на Сумщине добавили скамеек (фото)

Удобное место отдыха в городском парке Тростянца найдет каждый. На днях коммунальщики установили в тени деревьев дополнительные деревянные скамьи со спинками. Они расположены парно, на площадках, оформленных тротуарной плиткой. У каждой такой комфортной зоны отдыха стоит урна для мусора, — сообщает Тростянецкий горсовет.