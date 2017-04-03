Парк для людей в Сумах

12 мая огласили результаты конкурса работ на определение концепции реконструкции парка им. И. Кожедуба

Больше лавочек, освещения, дорог и мостов, чтобы в парк можно было попасть с любой стороны. Функциональное насыщение каждой зоны и Зеленый театр как место отдыха и общения. Такова концепция работы-победителя, подготовленной коллективом студентов Сумского строительного колледжа — разработчики Данила Камчатный, Антон Железнов и Анна Бузюк.

«Провели опрос в соцсетях. Выявили локальные и глобальные проблемы парка. Сделали анализ территории, схему использования: где активнее, где нет. В парк чаще попадают с северной части, а с южной и западной — мало. Исходя из этого приняли решение о новых дорогах и мосте через Псел, чтобы он был более открытым для людей. На нас вышла группа общественных активистов, которые много лет работали над летней эстрадой. Предложили ввести в проект парка проект «Зеленый театр летней эстрады». Вышел полноценный мультифункциональный комплекс, который решает проблему вечернего досуга и спортивного, разные школы для детей и молодежи, вечерние показы фильмов, игры и общение. Главная идея — равномерное распределение функций по всей территории, чтобы каждая зона была насыщенной», — представил проект Антон ЖЕЛЕЗНОВ.

Второе место у «Архитектурного центра» (директор — Владимир Быков, исполнитель — Татьяна Севидова). Третье место – у коллектива из СНАУ (разработчики Наталья Квасова, Александр Иванов, Ярослава Лебедева, Андрей Крядов, руководители – Евгений Борода, Сергей Борода и Петр Борода).

Вспомним все

Излюбленное место отдыха сумчан – парк имени Кожедуба — занимает площадь 59 га.

Парк был заложен еще в ХХ веке, на выходных его посещали тысячи горожан, которые с удовольствие дышали свежим воздухом, веселились на аттракционах и фотографировались со сказочными скульптурами. Постепенно все ветшало и разрушалось. Городская власть заявила о намерениях сделать его зеленой жемчужиной города и сделала уже несколько шагов к реализации намеченного.

21 декабря 2016 г. Сумской горсовет принял Программу развития городского парка им. И. Кожедуба на 2017-2020 годы, в рамках которой на мероприятия по комплексной реконструкции из бюджета запланировали выделить из городского бюджета почти 20 млн грн. (в 2017 г. – 6,93 млн грн., в 2018 – 7 млн грн., в 2018 г. – 6 млн грн.).

Программа развития городского парка им. И.Н. Кожедуба предполагает создание его комфортной инфраструктуры: строительство инженерных сетей, реконструкцию системы освещения, пешеходных и велосипедных дорожек, строительство общественных туалетов, спортивных и детских игровых площадок, высадку многолетних зеленых насаждений и расчистку озер.

Все это станет возможным после проведения управлением градостроительства и архитектуры открытого конкурса на разработку концепции парка. Конкурс состоялся. Победители известны. После выбора концепции победитель получает право участвовать в разработке и реализации проекта по договоренности с организатором.

Врез

Призовой фонд конкурса составляет 18 тыс. грн.: I место — 10 тыс. грн.; II место – 5000 грн.; III место – 3000 грн.

Цитата

«Каждый проект имеет свои изюминки: там — съезд по эстакаде с моста по ул. 20 лет Победы, там — канал, там — аквапарк…

Надо, чтобы это не была финансовая дыра для бюджета. Маркетинг должен присутствовать…. И нам надо сделать такую изюминку, фишку, чтобы вся Украина знала, что это в Сумах есть такой парк», — мэр Сум Александр Лысенко

Фото автора

На вкус и цвет. В конкурсе принимали участие шесть проектов. Каждый имел зашифрованный номер, а авторов назвали при оглашении результатов

Ирина Власова, «Панорама» №21