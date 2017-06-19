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Парад техники и «Ночь города»: чем удивят праздничные Сумы

Вчера, 16:32 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Парад техники и «Ночь города»: чем удивят праздничные Сумы

Впервые пройдет парад муниципальной, военной техники, мотоциклов, а потом их можно будет увидеть на площади Независимости. Cтартует новый музыкальный проект «Сумской Джем», где музыканты смогут показать себя в импровизации. Как Сумы отпразднуют День освобождения и День города.
2 сентября традиционно начнется с поздравления городским головой Александром Лысенко новорожденных и молодоженов.
После сумчане возложат цветы к памятному знаку Героям Небесной Сотни к могилам погибших в зоне АТО, братской могилы «Мать-Родина», могилы погибших польских воинов, а затем соберутся возле Мемориального комплекса «Вечная Слава» на торжественный митинг.
Уже второй год на День города в Сумах состоится Международный фестиваль стендового моделирования — это выставка-конкурс «Stand Model Show».
Также сохранят и начатую в прошлом году традицию проведения конкурса «Лучший сумской кондитер», имеющий целью определения лучших мастеров-кондитеров заведений ресторанного хозяйства и учебных заведений города. Конкурс будет проводиться в двух возрастных категориях — кондитер (от 23 лет и старше) и кондитер начинающий (до 23 лет) — по следующим номинациям: «Родной город Сумы», «Сказочный мир или Мое детство», «Сладкие фантазии» и художественная работа из пряничного теста. Мероприятие состоится в Покровском сквере, возле памятника сахара. Заявки на участие в конкурсе уже подали одиннадцать заведений ресторанного хозяйства и три профессионально-технические учебные заведения.
Сумчан ждет необычный арт-проект «Ночь города», целью которого является создание положительного имиджа города. В рамках мероприятия предусмотрены особые инсталляции, фестиваль урбанистической литературы «Мы — Сумы», проект польских художников, перфомансы и уличное театральное действо.
В понедельник, 4 сентября, в Конгресс-центре СумГУ зрителям и слушателям будет представлен социально-художественный проект «Волшебные сумчанки. Три лепестка женственности». Идея проекта заключается в том, чтобы средствами фотоискусства рассказать о трех женщинах-сумчанках, в жизни которых гармонично реализовались три главные составляющие истинной женственности – социальная, материнская и космическая.
В праздничные дни сумчане и гости города смогут приобщиться к активному отдыху и спорту. В программе празднования мотофестиваль «За целостность и единство Украины», чемпионат города по пейнтболу, фестиваль «Sumy Extreme Style», чемпионат города «Богатырские игры», блиц-турнир по шахматам, чемпионат города по мини-футболу, теннису, гребле на байдарках и каноэ, конному спорту и другое.

Заходи

з нагоди 74-ї річниці визволення міста Суми від нацистських

загарбників і  362-ї річниці з дня його заснування

Назва заходу Місце проведення Час
31 серпня
  Відкриття виставки сумських майстринь В. Коздровської та Л. Ярцової «Сумське мереживо» Бібліотека ім. Т. Г. Шевченка 14:00
 1 вересня
  Вшанування учасників проекту «Золото рідного міста» Бібліотека ім. Т. Г. Шевченка 14:00
  Святкові програми до Дня міста Мікрорайони міста:Місце відпочинку «Стріха»ПК «Хімік»ПК машинобудівниківЗОШ № 5ЗОШ № 7

ЗОШ № 29

НВК № 16

 17:00
  Музичний проект«Сумський Джем» Дворик обласної філармонії 18:00
2 вересня
Покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні Сквер Героїв Небесної Сотні 8:45
Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, братської могили «Мати-Батьківщина», могили загиблих польських воїнів Міське кладовище по вул. 20 років Перемоги 9:00
Покладання квітів та урочистий мітинг та «Війна відгриміла та пам’ять жива» Меморіальний комплекс«Вічна Слава» 10:00
Виставка «Простір покордоння. Могриця 2017» Сумська міська галерея 11:00 –2:00
Суспільно-творча акція  «Найкращому місту – наша любов» Альтанка 11:00
Виставки-продажі робіт народних умільців, товаровиробників міста, образо-творчого та декоративно-ужиткового мистецтва, квітів,  фотовиставки Вул. Соборна З 11:00
Урочиста сесія Сумської міської ради «Зі святом, рідне місто!» Сумська обласна філармонія 11:40
Виставка світлин з серії «Вивчаємо історію міста Суми. Площа Незалежності» Вул. Соборна 11:00
Арт-проект «Казкова вулиця» від Артіль МІФ (живі скульптури, ходулісти  тощо) Покровська площа,сквер Харитоненка,вул. Соборна 11:00 –13:0016:00 –19:00
Парад муніципальної, військової  техніки, байкерів Вул. Петропавлівська –вул. Героїв Сумщини –майдан Незалежності 12:30
Покладання квітів до пам’ятника І. Г. Харитоненку Покровська площа 13:00
Огляд військової технікиОгляд муніципальної техніки Майдан Незалежності З 13:00
Мотофестиваль «За цілісність та єдність України».- Виставка мотоциклів, фотосесії, відзначення учасників, проведення мотоконкурсів- Рок-концерт за участю музичних колективів з інших міст України Майдан НезалежностіОздоровчий табір «Ровесник» 13:0018:00
Відкриття виставки-конкурсу«Stand Model Show» І-й поверх Будинку Рад 13:30
Відкриття меморіального комплексу пам’яті жертв фашистської окупації«Свіча пам’яті» ЗОШ № 8 15:00
Міський конкурс «Кращий Сумський Кондитер»Бармен-шоу Сквер Покровський 15:00
Чемпіонат міста«Богатирські ігри» Театральна площа 16:00
Концерт духової музики Альтанка 18:00
Святковий концерт за участю гуртів «Dance Band», «Джазуні», «Авіатор», «Брати Гадюкіни».Фаєр-шоу Майдан Незалежності 19:00
Арт-проект «Ніч міста» 
Майстер-клас з малювання Пров. Академічний, 9 17:00 –20:00
Музична сцена«Караоке Life» Біля Альтанки 19:00 – 23:00
Квіткова інсталяція «Подих часу» Вул. Воскресенська, 8 19:00 – 02:00
Інсталяція «Схід» Соборна, 29(сходи до бібліотеки) 20:00 –02:00
Проекція «Сумин городок» Пров. 9-го Травня 20:00 –02:00
Вулична інсталяція в повітрі «Бакін» Пров. 9-го Травня 20:00 –02:00
Проект польських митців інсталяція   «Камера Обскура» Пров. 9-го Травня 20:00 –02:00
Інсталяція «Дерево» Перехрестя вул. Воскресенська – пров. 9 Травня 20:00 –02:00
Інсталяція «Куб» Вул. Воскресенська, 9 20:00 – 02:00
Інсталяція- лабіринт «Несвідомі стежки» Вул. Воскресенська, 8 20:00 – 02:00
Фестиваль урбаністичної літератури «Ми – Суми» Вул. Воскресенська 1 20:00 –21.30
Інсталяція від польських митців Пров. Академічний 9 20:00 – 02:00
Перфоманс«Силуети музейного кварталу» Театральна площа(1-й басейн колишнього фонтана) 20:30 – 02:00
Інсталяція «Візуалізація мрій» Театральна площа(2-й басейн колишнього фонтана) 20:30 – 02:00
Проекція та перфоманс«Мон Арт, Ніч Арт» Театральна площа(3-й басейн колишнього фонтана) 20:30 – 02:00
Музичний перфоманс «Повернення до лону праматері» Галявина за Сумським обласним художнім музеєм ім. Н. Онацького 21:00 – 23:00
Аудіоперфоманс «Темна кімната» «Слобода FM» Сумська міська галерея 21:00 –02:00
Інсталяція «Вікно» Соборна, 27(внутрішній двір) 21:00 –02:00
Артхаус — сцена Біля Конгрес-центру СумДУ 23:00 – 02:00
Вуличне театральне дійство «Вистава на двох» Вул. Соборна, 36(внутрішній двір) 00:00 – 01:00
3 вересня
Фестиваль «Sumy Extreme Style» ТРЦ «Мануфактура» 15:00 –23:00
4 вересня
Соціально-мистецький проект «Чарівні сумчанки. Три пелюстки жіночості» Виставковий зал Конгрес-центру СумДУ 18:00
9 вересня
Свято «Ми – сумчани!» Роменський мікрорайон 11:00
Спортивні заходи
28 серпня – 1 вересня
Відкритий чемпіонат міста з міні-футболу ФЦ «Барса» 19:00
2 вересня
Бліц-турнір з шахів Сквер ім. Т. Г. Шевченка 11:00
2 – 3 вересня
Відкритий чемпіонат міста тенісу Міський парк відпочинку ім. Кожедуба 10:00
Чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное Акваторія р. Псел, вул. Кринична 15:00
Відкритий чемпіонат міста з кінного спорту с. Веретенівка 10:00
Кубок міста з футзалу серед команд аматорів ФЦ «Барса» 11:30
3 вересня
Відкритий чемпіонат міста з пейнтболу Дитячий парк «Казка» 10:00
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