Парад техники и «Ночь города»: чем удивят праздничные Сумы

Впервые пройдет парад муниципальной, военной техники, мотоциклов, а потом их можно будет увидеть на площади Независимости. Cтартует новый музыкальный проект «Сумской Джем», где музыканты смогут показать себя в импровизации. Как Сумы отпразднуют День освобождения и День города.
2 сентября традиционно начнется с поздравления городским головой Александром Лысенко новорожденных и молодоженов.
После сумчане возложат цветы к памятному знаку Героям Небесной Сотни к могилам погибших в зоне АТО, братской могилы «Мать-Родина», могилы погибших польских воинов, а затем соберутся возле Мемориального комплекса «Вечная Слава» на торжественный митинг.
Уже второй год на День города в Сумах состоится Международный фестиваль стендового моделирования — это выставка-конкурс «Stand Model Show».
Также сохранят и начатую в прошлом году традицию проведения конкурса «Лучший сумской кондитер», имеющий целью определения лучших мастеров-кондитеров заведений ресторанного хозяйства и учебных заведений города. Конкурс будет проводиться в двух возрастных категориях — кондитер (от 23 лет и старше) и кондитер начинающий (до 23 лет) — по следующим номинациям: «Родной город Сумы», «Сказочный мир или Мое детство», «Сладкие фантазии» и художественная работа из пряничного теста. Мероприятие состоится в Покровском сквере, возле памятника сахара. Заявки на участие в конкурсе уже подали одиннадцать заведений ресторанного хозяйства и три профессионально-технические учебные заведения.
Сумчан ждет необычный арт-проект «Ночь города», целью которого является создание положительного имиджа города. В рамках мероприятия предусмотрены особые инсталляции, фестиваль урбанистической литературы «Мы — Сумы», проект польских художников, перфомансы и уличное театральное действо.
В понедельник, 4 сентября, в Конгресс-центре СумГУ зрителям и слушателям будет представлен социально-художественный проект «Волшебные сумчанки. Три лепестка женственности». Идея проекта заключается в том, чтобы средствами фотоискусства рассказать о трех женщинах-сумчанках, в жизни которых гармонично реализовались три главные составляющие истинной женственности – социальная, материнская и космическая.
В праздничные дни сумчане и гости города смогут приобщиться к активному отдыху и спорту. В программе празднования мотофестиваль «За целостность и единство Украины», чемпионат города по пейнтболу, фестиваль «Sumy Extreme Style», чемпионат города «Богатырские игры», блиц-турнир по шахматам, чемпионат города по мини-футболу, теннису, гребле на байдарках и каноэ, конному спорту и другое.
Заходи
з нагоди 74-ї річниці визволення міста Суми від нацистських
загарбників і 362-ї річниці з дня його заснування
|№
|Назва заходу
|Місце проведення
|Час
|31 серпня
|Відкриття виставки сумських майстринь В. Коздровської та Л. Ярцової «Сумське мереживо»
|Бібліотека ім. Т. Г. Шевченка
|14:00
|1 вересня
|Вшанування учасників проекту «Золото рідного міста»
|Бібліотека ім. Т. Г. Шевченка
|14:00
|Святкові програми до Дня міста
|Мікрорайони міста:Місце відпочинку «Стріха»ПК «Хімік»ПК машинобудівниківЗОШ № 5ЗОШ № 7
ЗОШ № 29
НВК № 16
|17:00
|Музичний проект«Сумський Джем»
|Дворик обласної філармонії
|18:00
|2 вересня
|Покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні
|Сквер Героїв Небесної Сотні
|8:45
|Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, братської могили «Мати-Батьківщина», могили загиблих польських воїнів
|Міське кладовище по вул. 20 років Перемоги
|9:00
|Покладання квітів та урочистий мітинг та «Війна відгриміла та пам’ять жива»
|Меморіальний комплекс«Вічна Слава»
|10:00
|Виставка «Простір покордоння. Могриця 2017»
|Сумська міська галерея
|11:00 –2:00
|Суспільно-творча акція «Найкращому місту – наша любов»
|Альтанка
|11:00
|Виставки-продажі робіт народних умільців, товаровиробників міста, образо-творчого та декоративно-ужиткового мистецтва, квітів, фотовиставки
|Вул. Соборна
|З 11:00
|Урочиста сесія Сумської міської ради «Зі святом, рідне місто!»
|Сумська обласна філармонія
|11:40
|Виставка світлин з серії «Вивчаємо історію міста Суми. Площа Незалежності»
|Вул. Соборна
|11:00
|Арт-проект «Казкова вулиця» від Артіль МІФ (живі скульптури, ходулісти тощо)
|Покровська площа,сквер Харитоненка,вул. Соборна
|11:00 –13:0016:00 –19:00
|Парад муніципальної, військової техніки, байкерів
|Вул. Петропавлівська –вул. Героїв Сумщини –майдан Незалежності
|12:30
|Покладання квітів до пам’ятника І. Г. Харитоненку
|Покровська площа
|13:00
|Огляд військової технікиОгляд муніципальної техніки
|Майдан Незалежності
|З 13:00
|Мотофестиваль «За цілісність та єдність України».- Виставка мотоциклів, фотосесії, відзначення учасників, проведення мотоконкурсів- Рок-концерт за участю музичних колективів з інших міст України
|Майдан НезалежностіОздоровчий табір «Ровесник»
|13:0018:00
|Відкриття виставки-конкурсу«Stand Model Show»
|І-й поверх Будинку Рад
|13:30
|Відкриття меморіального комплексу пам’яті жертв фашистської окупації«Свіча пам’яті»
|ЗОШ № 8
|15:00
|Міський конкурс «Кращий Сумський Кондитер»Бармен-шоу
|Сквер Покровський
|15:00
|Чемпіонат міста«Богатирські ігри»
|Театральна площа
|16:00
|Концерт духової музики
|Альтанка
|18:00
|Святковий концерт за участю гуртів «Dance Band», «Джазуні», «Авіатор», «Брати Гадюкіни».Фаєр-шоу
|Майдан Незалежності
|19:00
|Арт-проект «Ніч міста»
|Майстер-клас з малювання
|Пров. Академічний, 9
|17:00 –20:00
|Музична сцена«Караоке Life»
|Біля Альтанки
|19:00 – 23:00
|Квіткова інсталяція «Подих часу»
|Вул. Воскресенська, 8
|19:00 – 02:00
|Інсталяція «Схід»
|Соборна, 29(сходи до бібліотеки)
|20:00 –02:00
|Проекція «Сумин городок»
|Пров. 9-го Травня
|20:00 –02:00
|Вулична інсталяція в повітрі «Бакін»
|Пров. 9-го Травня
|20:00 –02:00
|Проект польських митців інсталяція «Камера Обскура»
|Пров. 9-го Травня
|20:00 –02:00
|Інсталяція «Дерево»
|Перехрестя вул. Воскресенська – пров. 9 Травня
|20:00 –02:00
|Інсталяція «Куб»
|Вул. Воскресенська, 9
|20:00 – 02:00
|Інсталяція- лабіринт «Несвідомі стежки»
|Вул. Воскресенська, 8
|20:00 – 02:00
|Фестиваль урбаністичної літератури «Ми – Суми»
|Вул. Воскресенська 1
|20:00 –21.30
|Інсталяція від польських митців
|Пров. Академічний 9
|20:00 – 02:00
|Перфоманс«Силуети музейного кварталу»
|Театральна площа(1-й басейн колишнього фонтана)
|20:30 – 02:00
|Інсталяція «Візуалізація мрій»
|Театральна площа(2-й басейн колишнього фонтана)
|20:30 – 02:00
|Проекція та перфоманс«Мон Арт, Ніч Арт»
|Театральна площа(3-й басейн колишнього фонтана)
|20:30 – 02:00
|Музичний перфоманс «Повернення до лону праматері»
|Галявина за Сумським обласним художнім музеєм ім. Н. Онацького
|21:00 – 23:00
|Аудіоперфоманс «Темна кімната» «Слобода FM»
|Сумська міська галерея
|21:00 –02:00
|Інсталяція «Вікно»
|Соборна, 27(внутрішній двір)
|21:00 –02:00
|Артхаус — сцена
|Біля Конгрес-центру СумДУ
|23:00 – 02:00
|Вуличне театральне дійство «Вистава на двох»
|Вул. Соборна, 36(внутрішній двір)
|00:00 – 01:00
|3 вересня
|Фестиваль «Sumy Extreme Style»
|ТРЦ «Мануфактура»
|15:00 –23:00
|4 вересня
|Соціально-мистецький проект «Чарівні сумчанки. Три пелюстки жіночості»
|Виставковий зал Конгрес-центру СумДУ
|18:00
|9 вересня
|Свято «Ми – сумчани!»
|Роменський мікрорайон
|11:00
|Спортивні заходи
|28 серпня – 1 вересня
|Відкритий чемпіонат міста з міні-футболу
|ФЦ «Барса»
|19:00
|2 вересня
|Бліц-турнір з шахів
|Сквер ім. Т. Г. Шевченка
|11:00
|2 – 3 вересня
|Відкритий чемпіонат міста тенісу
|Міський парк відпочинку ім. Кожедуба
|10:00
|Чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное
|Акваторія р. Псел, вул. Кринична
|15:00
|Відкритий чемпіонат міста з кінного спорту
|с. Веретенівка
|10:00
|Кубок міста з футзалу серед команд аматорів
|ФЦ «Барса»
|11:30
|3 вересня
|Відкритий чемпіонат міста з пейнтболу
|Дитячий парк «Казка»
|10:00