Парад техники и «Ночь города»: чем удивят праздничные Сумы

Впервые пройдет парад муниципальной, военной техники, мотоциклов, а потом их можно будет увидеть на площади Независимости. Cтартует новый музыкальный проект «Сумской Джем», где музыканты смогут показать себя в импровизации. Как Сумы отпразднуют День освобождения и День города.

2 сентября традиционно начнется с поздравления городским головой Александром Лысенко новорожденных и молодоженов.

После сумчане возложат цветы к памятному знаку Героям Небесной Сотни к могилам погибших в зоне АТО, братской могилы «Мать-Родина», могилы погибших польских воинов, а затем соберутся возле Мемориального комплекса «Вечная Слава» на торжественный митинг.

Уже второй год на День города в Сумах состоится Международный фестиваль стендового моделирования — это выставка-конкурс «Stand Model Show».

Также сохранят и начатую в прошлом году традицию проведения конкурса «Лучший сумской кондитер», имеющий целью определения лучших мастеров-кондитеров заведений ресторанного хозяйства и учебных заведений города. Конкурс будет проводиться в двух возрастных категориях — кондитер (от 23 лет и старше) и кондитер начинающий (до 23 лет) — по следующим номинациям: «Родной город Сумы», «Сказочный мир или Мое детство», «Сладкие фантазии» и художественная работа из пряничного теста. Мероприятие состоится в Покровском сквере, возле памятника сахара. Заявки на участие в конкурсе уже подали одиннадцать заведений ресторанного хозяйства и три профессионально-технические учебные заведения.

Сумчан ждет необычный арт-проект «Ночь города», целью которого является создание положительного имиджа города. В рамках мероприятия предусмотрены особые инсталляции, фестиваль урбанистической литературы «Мы — Сумы», проект польских художников, перфомансы и уличное театральное действо.

В понедельник, 4 сентября, в Конгресс-центре СумГУ зрителям и слушателям будет представлен социально-художественный проект «Волшебные сумчанки. Три лепестка женственности». Идея проекта заключается в том, чтобы средствами фотоискусства рассказать о трех женщинах-сумчанках, в жизни которых гармонично реализовались три главные составляющие истинной женственности – социальная, материнская и космическая.

В праздничные дни сумчане и гости города смогут приобщиться к активному отдыху и спорту. В программе празднования мотофестиваль «За целостность и единство Украины», чемпионат города по пейнтболу, фестиваль «Sumy Extreme Style», чемпионат города «Богатырские игры», блиц-турнир по шахматам, чемпионат города по мини-футболу, теннису, гребле на байдарках и каноэ, конному спорту и другое.

Заходи

з нагоди 74-ї річниці визволення міста Суми від нацистських

загарбників і 362-ї річниці з дня його заснування