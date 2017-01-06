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Ожидайте трудностей: гороскоп на 12 января

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Ожидайте трудностей: гороскоп на 12 января

12 января 2017 года будут возникать различного рода психологические трудности и проблемы. Этот день окажется достаточно непростым, особенно для тех, кто всё ещё не отошёл от новогодней атмосферы.

Овен:
Овнам сегодня предстоит довольствоваться второстепенными ролями. На работе ваши рассказы о новогодних каникулах останутся без внимания коллег, так как среди сослуживцев окажется человек, которому посчастливилось провести праздники значительно ярче и интересней.

Телец:
Самочувствие Тельцов в этот день будет очень далеко от идеала. Вы с огромным трудом найдёте в себе силы, чтобы рабочий день провести в более-менее нормальном расположении духа.

Близнецы:
Близнецы 12 января будут полны решимости совершить нечто масштабное и грандиозное. Вы с большим энтузиазмом примитесь за служебные дела, но ближе к вечеру поймёте, что это рвение может стать для вас причиной морального истощения.

Рак:
Сегодня Раки окажутся настоящими баловнями Фортуны. Успех вам обеспечен во всём, и в сердечных делах, и на работе. Единственное, о чём вам не следует забывать на этой позитивной волне — риск поддаться на чью-то лесть или провокацию.

Лев:
В первой половине этого дня Львам лучше отказаться от слишком основательного подхода к работе. Постарайтесь плавно и неторопливо влиться в привычный рабочий ритм, ведь чрезмерный энтузиазм может привести к прямо противоположному результату.

Дева:
Вокруг Дев 12 января 2017 г. сложится очень запутанная и рискованная ситуация. Сегодня вам следует отказаться от участия в проектах и делах, успех которых основан только на азарте и везенье.

Весы:
Весы в этот день захотят с новыми силами приступить к работе. Наметив в наступившем году добиться заметных карьерных высот, вы уже сегодня будете проявлять инициативу на службе и всячески добиваться расположения своего руководства.

Скорпион:
Скорпионы сегодня будут упиваться повышенным вниманием со стороны коллег и вышестоящего руководства. Ваше обаяние и профессионализм всячески поспособствуют тому, чтобы именно вы получили назначение на перспективную должность.

Стрелец:
Стрельцы в этот день будут готовы заниматься абсолютно всем, кроме работы. Утром вы решите провести время в социальных сетях, а после полудня вам так или иначе придётся приступить к выполнению своего служебного долга.

Козерог:
Настроение Козерогов сегодня будет очень ветреным и легкомысленным. Рабочие часы вы проведёте за разговорами с кем-то из коллег, а вечером возьмёте в руки телефон, и вплоть до поздней ночи будете обзванивать своих многочисленных знакомых.

Водолей:
У Водолеев единственной трудностью этого дня станут небольшие проблемы с самочувствием. Когда вам удастся прогнать прочь головную боль, вы примитесь за служебные дела и даже сможете найти в них нечто приятное.

Рыбы:
Главным помощником Рыб в этот день станет собственная фантазия. Когда серая обыденность и суета успеют вам надоесть, мысленно вы перенесётесь на жаркий курорт или погрузитесь в воспоминания о только что завершившихся новогодних каникулах.

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