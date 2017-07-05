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Ожидайте сюрпризов: гороскоп на 7 июля

Сегодня, 07:06 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Ожидайте сюрпризов: гороскоп на 7 июля

Сегодня Луна в знаке Стрельца теряет значимые аспектные связи, становится затруднительным полный контроль над событиями и внутренним миром. Возможны забавные недоразумения, мелкие сюрпризы. Рациональное мышление может уступить место разгулу воображения. Камнем преткновения могут стать сомнения, вероятны бесконечные сравнения новых и старых вариантов. Возможны мечты об исправлении прошлого, получении сатисфакции, исполнении нереализованных желаний. Это не лучший момент для принятия новых ответственных решений, даже с коррекцией уже принятых программ желательно быть осторожнее.

Овен
Сегодняшний день лучше посвятить не делам, а общению. Можно назначать деловые встречи и переговоры, романтические свидания и дружеские вечеринки. Возможно, что-то в вашем поведении вызовет недовольство у старшего поколения, да и самочувствие к вечеру может ухудшиться. Но это не повлияет на ваш позитивный настрой.

Телец
Сегодня звезды советуют вам вспомнить о своих полузабытых мечтах. А может, ситуация сама напомнит о них. В любом случае, вам стоит погрузиться в мир фантазий, в котором нет границ и возможно все. Ваше мышление будет ярким и образным, а творческий потенциал — на большой высоте. Творить, выдумывать, парить на крыльях мечты — вот то, что способно сегодня сделать вас по-настоящему счастливыми. В отличие от работы и скучных будничных дел.

Близнецы
Жизненный потенциал сегодня будет находиться на высоком уровне. Приготовьтесь к тому, что большое количество роботы, может полностью истощить ваши силы, а некоторых даже привести к депрессии. Но важно помнить — чем больше вы вкладываете усилий, тем лучше результаты, в том числе и в финансовом выражении вы получите больше.

Рак
Сегодня вы способны взяться за массу важных и интересных дел. Особенно вас будут привлекать проекты, связанные с обустройством личного пространства: дома, дачи, машины. Вы будете полны желания действовать. Одна идея будет сменяться с другой, поэтому есть опасность, что вы так ничего конкретно и не доведете до конца.

Лев
Сегодня возможны сложные ситуации, которые будут подталкивать вас к переменам, необходимость которых вы давно ощущали. Возможно, стоит задуматься о том, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Дева
Постарайтесь сегодня не слушать советов и не попадать в плен эмоций, которые могут полностью овладеть вами и заставят наделать непростительных ошибок. Не заключайте сегодня договора и не подписывайте важные документы. Также не рекомендуется посещать места, с большим количеством народа, возможно инфицирование.

Весы
Безопасность зависит от того, с кем вы имеете дело и насколько сбалансированы отношения. Это день повышенной опасности на дорогах, горных маршрутах, в местах скопления людей. Лучше отложить развлекательные мероприятия, оставаться в спокойном месте.

Скорпион
Сегодня не стоит слишком многое ставить на карту, рисковать тем, что вам дорого, ради реализации проектов, кажущихся сейчас гениальными. Сегодня финансовые операции не принесут вам удачи, а покупки окажутся убыточными.

Стрелец
Сегодня вам нужно поразмыслить над своей жизнью и перестать цепляться за то, что нежизнеспособно. Возможно, вам лучше попрощаться с какой-нибудь своей иллюзией или мечтой, однако только лишь для того, чтобы открыть перед собой настоящие перспективы. Этот день просто идеален для глобальных перемен.

Козерог
Сегодня не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: хотя день не склоняет к флирту, однако если это все-таки произойдет — вероятность романа весьма велика. Особенность этого дня такова, что главная трудность — вызвать первый интерес. Если же это вам удалось, дальше отношения будут развиваться стремительно.

Водолей
Интересные встречи ждут вас сегодня. Не бойтесь пробовать что-то новое, впустите в свою жизнь приключение: в конечном итоге оно пойдет вам на пользу. Помимо дружеских, могут завязаться и более близкие отношения. Прежде чем их начинать, подумайте, готовы ли вы к чему-то большему.

Рыбы
День требует особого внимания к здоровью и щадящих нагрузок. Вечером энергии будет с избытком, но и эмоций тоже; поэтому, выбирайте круг общения и занятия, которые вам всегда в радость. Удовольствие доставят мероприятия, где вы можете продемонстрировать свои таланты, эрудицию, посоревноваться, обрести единомышленников.

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