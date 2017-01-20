В ожидании праздника: гороскоп на 12 апреля

Будет сложно думать о чём-то другом, как не о самом светлом празднике Пасха. Сегодня в атмосфере распространятся флюиды удивительного волшебства, благодаря которым даже убеждённым скептикам придётся поверить в таинство Воскрешения.

Овен:

Не появится поводов для беспокойств. Этот день подарит вам чувство спокойствия, радости и умиротворения. Вечером вы отправитесь на покой с ощущением, что данный отрезок жизни для вас является одним из самых благоприятных.

Телец:

Авторитет Тельцов в этот день никто не посмеет подвергнуть сомнениям. Ваши близкие, родственники и друзья целиком и полностью доверят вам проведение пасхальных торжеств, и выбранный вами сценарий подарит всем незабываемые эмоции.

Близнецы:

Настроение Близнецов в этот день будет колебаться из крайности в крайность. К вечеру вам станут понятны причины внутренних беспокойств (ваше эмоциональное равновесие будет подорвано известием, полученным этим утром).

Рак:

Предстоит много общаться с представителями другой национальности. Вы мысленно улыбнётесь, что такой парадокс случился именно в тот момент, когда вы отмечаете христианскую Пасху.

Лев:

Львы сегодня будут пребывать в стороне от всеобщей суеты и оживления. Даже традиционный обмен любезностями не поднимут ваш эмоциональный настрой, испорченный утренним скандалом с кем-то из родственников.

Дева:

Девы в этот день получат тёплые эмоции от общения со старшими членами своей семьи. В ходе разговоров с умудрёнными опытом родственниками для вас многое встанет на свои места, и вы в очередной раз удивитесь, как близки «извечные вопросы» для представителей разных поколений.

Весы:

Весы на миг забудут про возраст и с головой погрузятся в уникальную атмосферу Пасхи. Вы без устали будете раздавать неизменные атрибуты праздника и рассылать поздравительные СМС, взяв себе в союзники кого-то из младших родственников.

Скорпион:

Скорпионам сегодня предстоит устранять небольшие бытовые неприятности. В момент, когда вы будете старательно готовиться к приходу гостей, внезапно отключат электричество, выйдет из строя незаменимый на кухне прибор или возникнет другая проблема, способная помешать вашим планам.

Стрелец:

Стрельцам в этот день не следует слишком легкомысленно относиться к своим финансам. В желании сделать приятные подарки на Пасху членам своей семьи вы рискуете напрочь забыть, что в этом месяце вы откладывали деньги на какую-то крупную покупку.

Козерог:

Козероги сегодня с большим скепсисом будут наблюдать за всеобщим ликованием и весельем. Единственное, что доставит вам радость в этот день — роскошный праздничный стол, на котором будут присутствовать ваши любимые угощения.

Водолей:

Водолеям массу тревог в этот день доставит внезапно начавшаяся простуда. Желая как можно скорей поправить своё здоровье, вы согласитесь на «эксперимент», предложенный кем-то из родственников (примите травяной настой или попробуете другое средство народной медицины).

Рыбы:

Рыбам сегодня не грозят какие-либо проблемы и трудности. Вы проведёте этот день в кругу самых близких для вас людей и будете бесконечно благодарны Судьбе, пославшей вам это огромное счастье.