Панорама / сумы / новости / события / комментарии
12.04 Среда

В ожидании праздника: гороскоп на 12 апреля

Сегодня, 06:18 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
В ожидании праздника: гороскоп на 12 апреля

Будет сложно думать о чём-то другом, как не о самом светлом празднике Пасха. Сегодня в атмосфере распространятся флюиды удивительного волшебства, благодаря которым даже убеждённым скептикам придётся поверить в таинство Воскрешения.
Овен:
Не появится поводов для беспокойств. Этот день подарит вам чувство спокойствия, радости и умиротворения. Вечером вы отправитесь на покой с ощущением, что данный отрезок жизни для вас является одним из самых благоприятных.
Телец:
Авторитет Тельцов в этот день никто не посмеет подвергнуть сомнениям. Ваши близкие, родственники и друзья целиком и полностью доверят вам проведение пасхальных торжеств, и выбранный вами сценарий подарит всем незабываемые эмоции.
Близнецы:
Настроение Близнецов в этот день будет колебаться из крайности в крайность. К вечеру вам станут понятны причины внутренних беспокойств (ваше эмоциональное равновесие будет подорвано известием, полученным этим утром).
Рак:
Предстоит много общаться с представителями другой национальности. Вы мысленно улыбнётесь, что такой парадокс случился именно в тот момент, когда вы отмечаете христианскую Пасху.
Лев:
Львы сегодня будут пребывать в стороне от всеобщей суеты и оживления. Даже традиционный обмен любезностями не поднимут ваш эмоциональный настрой, испорченный утренним скандалом с кем-то из родственников.
Дева:
Девы в этот день получат тёплые эмоции от общения со старшими членами своей семьи. В ходе разговоров с умудрёнными опытом родственниками для вас многое встанет на свои места, и вы в очередной раз удивитесь, как близки «извечные вопросы» для представителей разных поколений.
Весы:
Весы на миг забудут про возраст и с головой погрузятся в уникальную атмосферу Пасхи. Вы без устали будете раздавать неизменные атрибуты праздника и рассылать поздравительные СМС, взяв себе в союзники кого-то из младших родственников.
Скорпион:
Скорпионам сегодня предстоит устранять небольшие бытовые неприятности. В момент, когда вы будете старательно готовиться к приходу гостей, внезапно отключат электричество, выйдет из строя незаменимый на кухне прибор или возникнет другая проблема, способная помешать вашим планам.
Стрелец:
Стрельцам в этот день не следует слишком легкомысленно относиться к своим финансам. В желании сделать приятные подарки на Пасху членам своей семьи вы рискуете напрочь забыть, что в этом месяце вы откладывали деньги на какую-то крупную покупку.
Козерог:
Козероги сегодня с большим скепсисом будут наблюдать за всеобщим ликованием и весельем. Единственное, что доставит вам радость в этот день — роскошный праздничный стол, на котором будут присутствовать ваши любимые угощения.
Водолей:
Водолеям массу тревог в этот день доставит внезапно начавшаяся простуда. Желая как можно скорей поправить своё здоровье, вы согласитесь на «эксперимент», предложенный кем-то из родственников (примите травяной настой или попробуете другое средство народной медицины).
Рыбы:
Рыбам сегодня не грозят какие-либо проблемы и трудности. Вы проведёте этот день в кругу самых близких для вас людей и будете бесконечно благодарны Судьбе, пославшей вам это огромное счастье.

Напечатать Письмо автору Просмотров 38 Комментариев 0

читайте также
Не реагируйте! Гороскоп на 11 апреля
Не реагируйте! Гороскоп на 11 апреля
Вчера, 06:19 Новость
Панорама Панорама Вчера, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
20.01.2017, 07:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье Регионы: Все Просмотров 498 Комментариев 0
Старый Новый Год: поздравления
Старый Новый Год: поздравления
13.01.2017, 20:10 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 20:10 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 545 Комментариев 0
Старый Новый год: традиции, история и гадания
Старый Новый год: традиции, история и гадания
13.01.2017, 19:15 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 19:15 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 783 Комментариев 0
Православное Рождество. Традиции и каноны
Православное Рождество. Традиции и каноны
06.01.2017, 15:10 Новость
Дайджест Дайджест 06.01.2017, 15:10 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 5 668 Комментариев 0
Христос народився! Вітання на Різдво
Христос народився! Вітання на Різдво
06.01.2017, 14:50 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 14:50 Категория: Новость Рубрики: Мир, Досуг Регионы: Все Просмотров 12 551 Комментариев 0
Сумчане — лучшие
Сумчане — лучшие
23.12.2016, 13:14 Новость
Панорама Панорама 23.12.2016, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Общество, Спорт Регионы: Все Просмотров 125 Комментариев 0
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
16.12.2016, 18:05 Новость
Панорама Панорама 16.12.2016, 18:05 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 4 082 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
11 апреля латвийский «Ёжик в тумане» выступит перед сумчанами
07.04.2017, 11:14
admin adminych admin adminych 07.04.2017, 11:14 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 463 Комментариев 0
Опросы

Считаете ли вы себя истинно верующим человеком?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Самый выгодный и безопасный способ перевозки грузов – морские грузоперевозки
10.04.2017, 13:12
admin adminych admin adminych 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Кредит365: комфортные условия онлайн-кредитования
05.04.2017, 19:01
admin adminych admin adminych 05.04.2017, 19:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Який краще купити ровер?
05.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 05.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Охрана строительных площадок
03.04.2017, 16:22
admin adminych admin adminych 03.04.2017, 16:22 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
Распространенные заблуждения о детской обуви
29.03.2017, 18:47
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 18:47 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
последние комментарии
kolenko к материалу
Правила организации женского офисного гардероба
Соглашусь, что аксессуары очень важны - и не только для деловых женщин, а всегда и для всех! Поэтому мне нравится ...
Вчера, 17:12
Сергей Федоров к материалу
На фонтане в центре Сум появились требование референдума (фотофакт)
Банду ГЕТЬ!!! БЕСПРЕДЕЛ БАНДЫ у власти, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока БАРАНЫ, проголосовавшие ...
08.04.2017, 22:48
МЕНШИКОВ Олександр Данилович – Лебедин к материалу
Мазепи слід
[...] Касаткина Алёна. Кого знайшов і що втратив гетьман України на Сумщині? // http://rama.com.ua/mazepi-slid/ [...]
07.04.2017, 02:18
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII