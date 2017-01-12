«Отжим» бизнеса по-сумски: кто ответит (фото)

Сегодня, 3 февраля на пл. Независимости собрались протестующие представители сумских компаний, которые занимаются перевозкой пассажиров в другие города — San Avto,»Элит Экспресс» и «Сервис Люкс». Люди возмущены кампанией, которая в течение вот уже трех дней ведется против них от имени т. н. «Громадської організації «Східний корпус»". Представители этой организации не пускают пассажиров в маршрутки, препятствуют выезду. Напомним, что 1 февраля блокировался выезд машин со стоянки на ул. Набережная р. Стрелки, по словам собравшихся людей вчера, 2 февраля то же повторилось на стоянке около универмага «Киев», а на ул. Ильинской даже завязалась потасовка. При всем этом присутствовала полиция, как утверждают люди. Инициативная группа от перевозчиков отправилась для переговоров в мэрию. Остальные ждут результатов на площади.