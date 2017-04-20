Деньги детям: алименты увеличили в два раза

Уже с 8 июля изменится размер алиментов – их увеличат с 30% до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Главной целью законодателя при принятии указанного закона было усиление защиты прав ребенка, сообщает Главное территориальное управление юстиции в Сумской области.

Учитывая размер прожиточного минимума на 2017 год, минимальный размер алиментов (50% прожиточного минимума), который должен платить отец (мать) ежемесячно на содержание ребенка, составляет:

- для ребенка до 6 лет с 1 мая по 30 ноября — 713 грн., с 1 декабря — 746 грн;

- для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет с 1 мая по 30 ноября — 888,50 грн., с 1 декабря — 930 грн.

Если получателю алиментов в настоящее время перечисляются ежемесячно платежи больше вышеупомянутой суммы — потребности в увеличении минимального размера до 50% через суд нет, поскольку на получаемую сумму средств это не повлияет.

Особое внимание нужно обратить на то, что законы обратной силы во времени не имеют, для изменения размера алиментов, указанном в решениях суда и повышение минимального размера выплат с 30 до 50%, получатель алиментов имеет право обратиться в суд с соответствующим заявлением, за подачу которого судебный сбор не уплачивается.