Панорама / сумы / новости / события / комментарии
30.06 Пятница

Отсутствие газоснабжения двух районов на Сумщине «перекрыли» реверсом и электроплитами

Сегодня, 13:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Отсутствие газоснабжения двух районов на Сумщине «перекрыли» реверсом и электроплитами

Газоснабжение Ахтырского района будет восстановлено в реверсном направлении и отключаться не будет. Об этом заявил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время встречи с активом Ахтырского и Роменского районов.
По его словам, отключений газоснабжения в Ахтырском районе не будет, возможны лишь кратковременные периоды ремонтных работ. Сейчас район получает газовые ресурсы из других мест газотранспортной сети.
Что касается ситуации в Роменском районе, на средства, выделенные из материального резерва, были приобретены электроплиты и баллоны со сжиженным газом, которые жители сел и поселков могут получить во временное пользование до восстановления газоснабжения.
Дмитрий Живицкий обратился к местным жителям с просьбой не прибегать к мерам протеста, ведь они не повлияют на решение проблемы и только дестабилизируют общественный покой на Роменщине и Ахтирщине, — сообщает сайт Сумской ОГА.

Напечатать Письмо автору Просмотров 19 Комментариев 0

читайте также
Землю отдай 2 фото
Землю отдай
13.06.2017, 10:11 Новость
Панорама Панорама 13.06.2017, 10:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 275 Комментариев 1
Золотой голос Сумщины
Золотой голос Сумщины
07.04.2017, 07:26 Новость
Панорама Панорама 07.04.2017, 07:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 253 Комментариев 0
Из Сум в Ташкент отправились 2 компрессора
Из Сум в Ташкент отправились 2 компрессора
06.04.2017, 11:18 Новость
Панорама Панорама 06.04.2017, 11:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 172 Комментариев 0
Партийцы Сумщины: Ричкина стала внефракционной
Партийцы Сумщины: Ричкина стала внефракционной
05.04.2017, 15:17 Новость
Панорама Панорама 05.04.2017, 15:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 125 Комментариев 0
Сумчане подписали контракт с «Укргаздобыча»
Сумчане подписали контракт с «Укргаздобыча»
01.03.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 01.03.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 238 Комментариев 0
На Сумщине ищут того, кто наведет порядок в ЖКХ
На Сумщине ищут того, кто наведет порядок в ЖКХ
28.02.2017, 09:20 Новость
Панорама Панорама 28.02.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрики: ЖКХ, Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 154 Комментариев 0
Николай Шаповал: «У нас ежегодно рассматривается 10 тысяч дел!»
Николай Шаповал: «У нас ежегодно рассматривается 10 тысяч дел!»
27.02.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 27.02.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Мнение, Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 243 Комментариев 0
Сумской облсовет поддержал не радикальный проект радикалов о торговой блокаде Донбасса
Сумской облсовет поддержал не радикальный проект радикалов о торговой блокаде Донбасса
24.02.2017, 15:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.02.2017, 15:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 286 Комментариев 1
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Лендинг от Impulse Design: ультрасовременные решения и креатив
Сегодня, 10:31
admin adminych admin adminych Сегодня, 10:31 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 5 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 986 Комментариев 0
Опросы

Кому вы доверяете больше всего?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Avia.silpovoyage — удобный сервис для бронирования авиабилетов
27.06.2017, 14:03
admin adminych admin adminych 27.06.2017, 14:03 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
Где найти лучшие туры на Кипр
26.06.2017, 19:48
admin adminych admin adminych 26.06.2017, 19:48 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
Tissot — надежность, проверенная столетиями
21.06.2017, 13:52
admin adminych admin adminych 21.06.2017, 13:52 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
«Мо-ко-ко Socks» — настоящее царство носков
15.06.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
Особенности раций Моторола
14.06.2017, 20:24
admin adminych admin adminych 14.06.2017, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Откройте, полиция!
И такой БЕСПРЕДЕЛ власти, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока БАРАНЫ, проголосовавшие за ...
24.06.2017, 00:19
Сергей Федоров к материалу
Продукты снова подорожали (инфографика)
Анна Янчук, вы наверное относитесь к тем САДОМАЗОХИСТАМ что проголосовали за нынешних МАРОДЁРОВ у власти раз занимаетесь самоуспокоением от роста ...
24.06.2017, 00:00
Анна Янчук к материалу
Продукты снова подорожали (инфографика)
Да, мясо сильно подорожало, даже курица. Насчёт капусты - то это вполне нормально, т.к. сейчас начался сезон молодой и она ...
23.06.2017, 10:03
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII