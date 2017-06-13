Отсутствие газоснабжения двух районов на Сумщине «перекрыли» реверсом и электроплитами

Газоснабжение Ахтырского района будет восстановлено в реверсном направлении и отключаться не будет. Об этом заявил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время встречи с активом Ахтырского и Роменского районов.

По его словам, отключений газоснабжения в Ахтырском районе не будет, возможны лишь кратковременные периоды ремонтных работ. Сейчас район получает газовые ресурсы из других мест газотранспортной сети.

Что касается ситуации в Роменском районе, на средства, выделенные из материального резерва, были приобретены электроплиты и баллоны со сжиженным газом, которые жители сел и поселков могут получить во временное пользование до восстановления газоснабжения.

Дмитрий Живицкий обратился к местным жителям с просьбой не прибегать к мерам протеста, ведь они не повлияют на решение проблемы и только дестабилизируют общественный покой на Роменщине и Ахтирщине, — сообщает сайт Сумской ОГА.