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Отправляйтесь на природу: гороскоп на 14 апреля

Сегодня, 06:08 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Отправляйтесь на природу: гороскоп на 14 апреля

Не стоит отказываться от предложений друзей сразу после работы отправиться на природу. Сегодняшний день, проведённый вдали от давящих стен, позволит в полной мере ощутить — холода окончательно ушли, а вместе с ними исчезли зимние простуды и депрессии.
Овен:
Овны сегодня захотят многое изменить в сфере своих личных привязанностей. Для начала вы решите наотрез отказаться от общения с теми людьми, чья порядочность вызывает у вас хотя бы малейшую долю сомнений.
Телец:
Поведение Тельцов в этот день будет экстравагантным и непредсказуемым. Умопомрачительная причёска и очень эксцентричный наряд привлекут к вам внимание окружающих, но, увы, этот интерес будет мало напоминать восхищение.
Близнецы:
Сногсшибательная внешность Близнецов в этот день поразит окружающих. Вы услышите много тёплых слов о себе, а также будете без устали отвечать на вопрос — как же вам удалось так заметно похудеть и кардинальным образом преобразиться.
Рак:
Ракам в этот день не рекомендуется пребывать в одиночестве. Помощь и поддержка близких людей для вас сегодня будут очень важны, ведь самостоятельно вам вряд ли удастся прогнать прочь необъяснимую тоску и меланхолию.
Лев:
Львам сегодня выпадет шанс отдохнуть от повседневных служебных обязанностей. Непродолжительная поездка, в которую вас направит начальство, позволит вам развеяться и насладиться живописным апрельским пейзажем.
Дева:
Девы проведут день за непринуждённым виртуальным общением. Человек, с которым вы сегодня вступите в диалог, будет в восторге от вас и без промедлений предложит вам перевести знакомство в пределы реальности.
Весы:
Весов в этот день ожидает незабываемое романтическое свидание. Ваша вторая половинка решит организовать этот сюрприз, чтобы в изысканной атмосфере поделиться с вами рядом важных новостей о своих карьерных успехах.
Скорпион:
Скорпионы сегодня предпримут попытки расширить сферу своего профессионального авторитета. Однако сотрудники соседнего отдела, которым вы попытаетесь дать какой-то совет, отнесутся к вам как к человеку, который вторгся в «чужой монастырь».
Стрелец:
Стрельцам сегодня не следует обращаться за помощью к малознакомым особам. Взамен на услугу, которую вам окажет какой-то человек, вы будете обязаны выполнить нечто очень сложное, трудоёмкое или идущее вразрез с вашими представлениями о морали.
Козерог:
Козероги в этот день будут ловить на себе завистливые взгляды окружающих. Это и неудивительно, ведь в момент, когда вы упиваетесь счастьем в своём новом любовном романе, ваши глаза приобретут солнечное сияние и непередаваемый блеск.
Водолей:
Водолеи в этот день рискуют произвести неверное впечатление на своих коллег и деловых партнёров. Прежде, чем выйти из дома, ещё раз проверьте, соответствует ли ваш легкомысленный весенний наряд официальной служебной обстановке.
Рыбы:
Рыбы сегодня будут очень милы и с коллегами по работе, и с кругом близких друзей. Единственный человек, к кому вы проявите холодное отношения — это ваша вторая половинка (после вчерашнего скандала вам будет сложно произнести тёплые слова в её адрес).

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