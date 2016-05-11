Открытие обновленного магазина матрасов «Сладкий сон»

Для всех, кто беспокоится о своем здоровье и долголетии, для всех жителей города Сумы – приятная новость!

14-15 мая приходите на открытие обновленного магазина «Сладкий сон» по адресу: ул. Харьковская, 22. В нашем магазине теперь самый большой выбор ортопедических матрасов от компании «Екатеринославские мебельные мастерские» в наличии. Приходите полежать и выбрать матрас идеально подходящий для вас!

В честь открытия всем покупателям матрасов — приятные подарки! Совершите покупку в нашем магазине 14-15 мая, участвуйте в праздничной лотерее! Каждый покупатель, купивший в эти дни у нас ортопедический матрас от компании ЕММ, становится участником лотереи, главным призом в которой будет сертификат на скидку 50% от стоимости покупки!

Также весь май скидка 30% на любимые матрасы Sleep&Fly Organic.

Грамотные консультации, большой выбор, низкие цены, хорошее настроение, горячий чай — и сладкие сны вам гарантируем!

Приходите и друзей приводите!

Ждем вас по адресу:

г. Сумы, ул. Харьковская, 22

тел. ( 050) 504-18-35, (098) 931-27-47

www.сладкий-сон.com.ua

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