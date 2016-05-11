Панорама / сумы / новости / события / комментарии
16.03 Четверг

Открытие обновленного магазина матрасов «Сладкий сон»

11.05.2016, 10:32 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все
admin admin
Открытие обновленного магазина матрасов «Сладкий сон»

Для всех, кто беспокоится о своем здоровье и долголетии, для всех жителей города Сумы – приятная новость!

14-15 мая приходите на открытие обновленного магазина «Сладкий сон» по адресу: ул. Харьковская, 22. В нашем магазине теперь самый большой выбор ортопедических матрасов от компании «Екатеринославские мебельные мастерские» в наличии. Приходите полежать и выбрать матрас идеально подходящий для вас!

В честь открытия всем покупателям матрасов — приятные подарки! Совершите покупку в нашем магазине 14-15 мая, участвуйте в праздничной лотерее! Каждый покупатель, купивший в эти дни у нас ортопедический матрас от компании ЕММ, становится участником лотереи, главным призом в которой будет сертификат на скидку 50% от стоимости покупки!

Также весь май скидка 30% на любимые матрасы Sleep&Fly Organic.

Грамотные консультации, большой выбор, низкие цены, хорошее настроение, горячий чай — и сладкие сны вам гарантируем!

Приходите и друзей приводите!
Ждем вас по адресу:
г. Сумы, ул. Харьковская, 22
тел. ( 050) 504-18-35, (098) 931-27-47
www.сладкий-сон.com.ua

R

Напечатать Письмо автору Просмотров 124 Комментариев 1

читайте также
Суперакция с призами для подписчиков на 2016 год! Задайте вопрос газете «Панорама»
Суперакция с призами для подписчиков на 2016 год! Задайте вопрос газете «Панорама»
16.11.2015, 14:04
admin admin 16.11.2015, 14:04 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 279 Комментариев 0
Летняя акция на сайтах «Панорама» и «Всі Суми»
Летняя акция на сайтах «Панорама» и «Всі Суми»
17.07.2015, 17:31
admin admin 17.07.2015, 17:31 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 149 Комментариев 0
Односторонние матрасы Sleep&Fly Uno: больше комфорта за меньшие деньги!
Односторонние матрасы Sleep&Fly Uno: больше комфорта за меньшие деньги!
27.05.2015, 11:28
admin admin 27.05.2015, 11:28 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 294 Комментариев 2
ТЦ “Універмаг “Київ”: афіша заходів в квітні
ТЦ “Універмаг “Київ”: афіша заходів в квітні
03.04.2015, 17:48
admin admin 03.04.2015, 17:48 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 159 Комментариев 0
Стеклянные метаморфозы витражной студии «Виктория»
Стеклянные метаморфозы витражной студии «Виктория»
04.03.2015, 12:00
admin admin 04.03.2015, 12:00 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 390 Комментариев 0
ТЦ “Універмаг “Київ”: афіша в заходів березні
ТЦ “Універмаг “Київ”: афіша в заходів березні
03.03.2015, 13:49
admin admin 03.03.2015, 13:49 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 316 Комментариев 0
ТЦ “Універмаг “Київ”: святкова афіша в січні-лютому
ТЦ “Універмаг “Київ”: святкова афіша в січні-лютому
26.01.2015, 12:36
admin admin 26.01.2015, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 318 Комментариев 0
Сумским влюбленным к 14 февраля — матрасы и мебель со скидкой 14%!
Сумским влюбленным к 14 февраля — матрасы и мебель со скидкой 14%!
13.02.2014, 13:39
admin admin 13.02.2014, 13:39 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 311 Комментариев 0
Теги
, , , , ,
Комментировать (1)

Добавить комментарий

  • Home
    Home | Вчера, 13:29

    Хорошие матрасы ЕММ только если бы не поролон в составе было бы все ок! Велам конечно ушел на 3 шага вперед и дешевле на 20%. Студия деревянной мебели и матрасов «Home» — торгуем натуральными матрасами на латексе и спрут: http://www.mebelsumy.com

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 402 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к тому, что с 20 марта машрутки не будут останавливаться на «остановках по требованию»?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Интерьер в стиле поп-арт
Вчера, 16:19
admin admin Вчера, 16:19 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 6 Комментариев 0
Четыре аргумента, почему следует заказать эффективное продвижение сайта на site-ok.ua
14.03.2017, 11:39
admin admin 14.03.2017, 11:39 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Акустические системы Hi-Fi на любой вкус
14.03.2017, 10:56
admin admin 14.03.2017, 10:56 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
Перфоратор Bosch — оптимальный инструмент для ремонта
13.03.2017, 16:36
admin admin 13.03.2017, 16:36 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Что нужно учитывать при выборе светодиодной ленты
10.03.2017, 18:57
admin admin 10.03.2017, 18:57 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
последние комментарии
ukrop к материалу
Митинг в Сумах (фото)
Вальцман- это вальцман.chupaka-его прихвостень. Сожалею о полной разрухе в головах соотечественников. Надеюсь завтра будет веселее.
Вчера, 21:05
chupaka к материалу
Митинг в Сумах (фото)
Ну-ка расскажи нам еще о ваших последних методичках, Порошенко для Раши всё еще друг или снова жидобандеровский фашист?
Вчера, 14:15
Home к материалу
Выбираем матрасы в интернет-магазине Mebel-Online
Я думаю самое главное наличие, а точнее НЕ наличие в матрасе поролона и др. пен которые садятся за год а ...
Вчера, 13:32
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII