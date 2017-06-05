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Откройте, полиция!

05.06.2017, 11:04 Категория: Блог Рубрика: Без рубрики Регионы: Все
Евген Положий Евген Положий
Откройте, полиция!

Давно Пора, Николай Алексеевич! / Печальный Список / Дело Ричкаля / «Східний корпус» И Конкуренты
Особенно понравилось, как глава Сумской областной государственной администрации, реагируя на избиение неизвестными депутата Сумского городского совета железными трубами, очень решительно заявил, что, мол, давно пора заканчивать с этими уличными бандами. А ведь трудно не согласиться с Николаем Клочко – действительно, давно пора. Как минимум, три года ридный сити терорризирует банда, стиль которой легко читается: ночь, улица, кастеты или биты, в итоге в лучшем случае — больница, в худшем — морг. Иногда «работает» «легкая» версия – горят автомобили. Можно считать, повезло. Первой жертвой, напомню, стал один из учредителей Курского рынка, который упорно не хотел делиться, – его забили битами возле подъезда собственного дома, вскоре, не приходя в сознание, он умер в больнице. Произошло это преступление в конце февраля 2014 г., за ним чередой последовали другие нападения на депутатов и журналистов, запылали автомобили новых городских чиновников, апогеем волны насилия стало исчезновение Сергея Лыхмана. Наверное, стоит напомнить, что ни одно из этих преступлений до конца не раскрыто, никто не осужден и не наказан. Именно поэтому в ридном сити будут и дальше избивать и убивать людей битами, железными трубами, кастетами и другим бандитским инвентарем. Потому что преступникам нечего бояться — их все равно никто не будет искать, а если даже и будет, то найдут не для того, чтобы они понесли ответственность согласно статьям Уголовного кодекса.
Наверное, самое время спросить у полиции: как ваши дела, ребята? Где результаты работы? Думаю, в ответ можно будет услышать разве что циничный смех.
Вспоминаю, как сразу после Майдана был у нас разговор с вновь назначенным начальником Сумского управления УМВД Анатолием Ричкалем. Он заверил, что убийство директора Курского рынка практически раскрыто, а относительно парня из Тернополя, что пропал на Майдане и тело которого нашли под Сумами, то следствие, конечно же, ведется, ждем результаты экспертизы. Через некоторое время у нас снова состоялся разговор с Ричкалем. В этот раз начальник областной милиции уже был куда менее оптимистичен и более сух в оценке перспектив расследований резонансных преступлений. Оказалось, заверил Ричкаль, что убийство директора рынка милиция не раскроет, т.к. что-то там напутали с экспертизой, и вообще, там ничего не понятно, свидетелей нет… А по парню из Тернополя экспертиза заверяет, что лежит он там давно, еще с ноября 2013 г., так что никакого отношения к Майдану его смерть не имеет. Это звучало странно, т.к. молодой тернопольчанин в ноябре еще был у себя дома, а в январе стоял на Майдане, чему есть десятки свидетелей. Но сумская экспертиза решила вопрос иначе. По этому убийству была версия, что парня выкрали с Майдана то ли сумские титушки, то ли сумские «беркута» и, забив до смерти, выкинули труп в хащах за Сумами. Со временем линия начальника сумской областной милиции стала совершенно понятной: полковника Мальованого, которого обвиняли в руководстве избиением сумских активистов во время Майдана, он сначала спрятал в АТО, а потом предствил к государственной награде, как настоящего героя войны. Логика понятна – отвести от заслуженного возмездия, прикрыть «своих», тех, кто отдавал приказы, кто убивал. Теперь Ричкаль – снова заслуженный человек, парадный «генерал» в областном совете, заместитель председателя.
Я пишу это здесь не затем, чтобы еще раз показать, кто такой Ричкаль, – кто в курсе его биографии, тот и так знает, а для того, чтобы читатели смогли понять принципы, по которым живет в ридном сити политикум, так называемые правоохранительные органы и криминалитет. Они составляют один кулак, который, не разбирая, крушит головы граждан.
И спасение граждан и их безопасность сегодня – это дело рук их самих.
Что наглядно продемонстрировал депутат горсовета Андрей Крамченков. За несколько дней до избиения депутата горсовета Вячеслава Калиниченко ридный сити потрясла другая история – мягко говоря, вызывающее поведение лидера «Схидного корпуса» Дениса Сокура на заседании рабочей группы горсовета по тарифам на проезд в маршрутках с последующей дракой между ним и Крамченковым, а потом — коллективным избиением Андрея ногами группой молодых людей из «СК». Молодых людей не смутило ни место – здание горисполкома, ни то, что велась видеозапись, ни присутствие патрульной полиции, которая добиралась с первого этажа на третий долгих 20 минут. А когда таки добралась, то казалось, что, вытащи кто-нибудь у них табельное оружие, они бы все равно так и стояли с лицами людей, которые не имеют никакого отношения к происходящему.
Конечно же, социальные сети захлестнула волна возмущения: да как же так, да что это творится?! Призвать немедленно «Схидный корпус» к ответу! Согласен, призвать немедленно, но только вот кто это сделает и каким образом? И были ли преценденты?
Были, конечно же. Кажется, в позапрошлом году на сессию городского совета пришла группа людей, которая в схожем стиле жестко прессовала депутатов горсовета, в том числе и женщин, а в адрес мэра перед видеокамерами также звучали угрозы: «Я тебе бошку оторву!» — от известного персонажа.
И знаете, что-то не припоминаю, чтобы негодующие сейчас по поводу «СК» общественные активисты возмущались тогда.
Значит, кому-то – можно, а кому-то – нет? Значит, есть «свои», с которыми мы дружим, создаем им «самооборону», вместе стреляем по мишенькам, продвигаем в мэры, а есть «чужие», которых срочно нужно поставить на место? Я хочу сказать, что то, что вытворяет сейчас «СК» — это в том числе и следствие двуличной позиции тех, кто стыдливо закрывал глаза и делал вид, что на сессиях горсовета ничего не произошло, что не знает, кто стоит за поджогами и избиениями.
Будьте бдительны. До новых увлекательных встреч. Жизнь прекрасна. Не стоит пытаться тягаться с людьми, которые привыкли насилием и психологическим давлением достигать результата в насилии и давлении — это бесперспективно. Но и уступать им не стоит, безусловно. Ясно также и то, что, пока полиция не станет работать как следует, порядка в городе не будет. Но надеяться на это нет никакого смысла.

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  • Сергей Федоров
    Сергей Федоров | Вчера, 00:19

    И такой БЕСПРЕДЕЛ власти, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока БАРАНЫ, проголосовавшие за этих ТВАРЕЙ (последователей Януковича), не уберут за собой этот МУСОР. А аппетит у ТВАРЕЙ приходит во время еды при МОЛЧАНИИ их БАРАНОВ. И для этого МАРОДЁРЫ у власти сделали ВСЁ чтобы в новой полиции был ОДИН новый полицейский из ПЯТИ, а ЧЕТЫРЕ старых МЕНТА (САБОТИРУЯ ВСЕ действия Саакашвили и его команды, которая вывела Грузию на ПЕРЕДОВЫЕ позиции в МИРЕ) для СОХРАНЕНИЯ ВОРОВСКОГО РЕЖИМА при их власти и их ЖИЗНИ ПО НОВОМУ.
    Кто-то ещё НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2.
    Банду ГЕТЬ!!!
    Интересно сколько ещё ЛОПУХнувшиеся будут терпеть своих КРАДУНов, прикрывающихся ШАТУНами, с которыми СОВМЕСТНО РАЗВОРОВЫВАЮТ и ВАЛЯТ Украину. Из-за этих СОБИРАТЕЛЕЙ ЛАПШИ НА УШАХ (которую ВДАЛБИВАЕТ «кабмин» на ТВ за наши деньгичто на выборах голосуют не за реально сделанные для них дела, а за ЛЖИВЫЕ ОБЕЩАНИЯ воров, коррупционеров и уголовников — теперь ВЕСЬ народ жуёт эту ЛАПШУ с ушей ВИНОВНИКОВ «торжества» ЖИЗНИ ПО НОВОЙ. И чтоб народ ОТВЛЕЧЬ от жувания НОВЫХ ГНИЛЫХ сухарей при ЖИЗНИ ПО НОВОМУ этой БАНДЫ МАРОДЁРОВ, их Пшонко-Луценко КРУТИТ БЕСКОНЕЧНЫЙ МЫЛЬНЫЙ сериал (как Санта-Барбара) о НЕУЛОВИМОМ и НЕНАКАЗУЕМОМ Януковиче, которого они СПЕЦИАЛЬНО ВЫПУСТИЛИ (как сказал сам Аваков в феврале 2014г. — у людей память то КОРОТКАЯ) чтоб потом ВОЗГЛАВИТЬ его ВОРОВСКИЕ СХЕМЫ и зажить ПО НОВОМУ. Так же делал и Путин для своих ЛОПУХающихся. Уже ТРИ ГОДА 95% ИСПОЛНИТЕЛЕЙ воровских схем БЕЗНАКАЗАННО ПРОДОЛЖАЮТ ВОРОВАТЬ у народа для НЫНЕШНИХ временщиков у «власти» и янучар после ПОКАЗУХИ с арестами ОТПУСКАЮТ за уплату ими 20% от НАГРАБЛЕННОГО.
    Когда эта БАНДА почувствовала приближение их КОНЦА и приближение возможности попадания ЗА РЕШЁТКУ, то вспомнила о повышении зарплат рабочим (а не только себе ДАРМОЕДАМ) и о другой ЛАПШЕ, которую ВЕШАЛИ на выборах. Двойным ЛИПОВЫМ повышением мин.зарплаты БАНДА Порошенко-Яценюка пытается УСПОКОИТЬ народ чтобы он не снёс этих МАРОДЁРОВ-чинуш, узнав из их деклараций (после 1.11.16г.) как они ЖИРУЮТ (подымая МНОГОКРАТНО СЕБЕ зарплату) и сколько этот КОРРУПЦИОННЫЙ МУСОР НАКРАЛ с Бюджета и на лоббистских ВЗЯТКАХ, СДИРАЯ ПОСЛЕДНЮЮ ШКУРУ с народа. Поэтому Потрошенко и задерживал со своей БАНДОЙ подачу декларации, пихая «законы», уменьшающие борьбу с коррупцией. Резкое повышение мин.зарплаты РАСКРУТИЛО ИНФЛЯЦИЮ, приведя к новому ОБНИЩАНИЮ народа и ДОБИВАЕТ экономику.
    БАНДУ ГЕТЬ!!! 14.04.16г. КОНТРреволюция янучар, возглавляемая потрошенко-яйценюковскими МАРОДЁРАМИ, РАЗМНОЖАЮЩИМИ КОРРУПЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕВАНШ, СПЕЦИАЛЬНО НАРУШИВ Конституцию (ст.6, 19, 83, п.9 ст.106) для «назначения» НЕЛИГИТИМНОГО кабмина Гройсмана (коалиции НЕТ или есть с членами БАНДЫ Януковича). Эти падонки ВНОВЬ восстановили БЕСПРЕДЕЛ Януковича к Законам. Смерти «Небесной СОТНИ» и тысяч солдат помножены на НОЛЬ МАРОДЁРАМИ у власти.
    Как там ОФШОРЫ Порошенко поживают, что открыл он ПОСЛЕ избрания, как и его шестёрок в «кабмине» Гройсмана?! Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, продолжая покупать за госденьги через СВОИ фирмы (как януковский Бойко НЕФТЕвышки) оборудование в 1,5 раза дороже за рубежом (поднимая чужую экономику и заваливая украинскую), а не загружать наши предприятия работой. 841 страница ведомостей получения ВЗЯТОК (на 2,5 млрд.$) от ПРУ Януковича ПРОЧИСТИТ мозги ленивцам думать головой и напрягать память на выборах, увидев в ней фамилии МАРОДЁРОВ у власти. «Порошенко ХУЖЕ Януковича» сказал Шабунин (возглавляет ОБЩЕСТВЕННУЮ АНТИкоррупционную организацию) в передаче «Левый берег» – наконец ДОШЛО, а то ранее надеялись на что-то. МАРОДЁРЫ увольняют всех кто арестовывал БРИЛЛИАНТОВЫХ «прокуроров» и кто борется с КОРРУПЦИЕЙ. Главный СБУшник НЕ ПОДАЛ е-декларацию, НАРУШИВ Закон – значит есть что ПРЯТАТЬ, и этот будет бороться с коррупцией?!
    Иуда Ющенко говорил, чтобы ПОБОРОТЬ коррупцию надо ОТДЕЛИТЬ бизнес от власти, а его КУМ Порошенко делает всё НАОБОРОТ, начав с себя НАРУШАТЬ Законы ещё c 1999г., продолжив в 2005г. и РАЗОШЁЛСЯ по полной сейчас. Послушав этих МАРОДЁРОВ у власти, получается, что одно это ВОРЬЁ является проукраинским, а ВСЕ недовольные ими и ВЕСЬ народ – это АГЕНТЫ КРЕМЛЯ.
    Эта порошенки-яценюки показали себя на всю Украину как рекетиры-воры ещё в 2005г., РАЗВАЛИВ демократич. коалицию – 70% народа это ЗАБЫЛИ (как и БАНДИТИЗМ Януковича до 2005г. забыли на выборах 2010г., РАЗВЕРНУВ Украину с РАЗВИТИЯ в сторону ДЕГРАДАЦИИ). Еще в марте 2014г. для ЛЕНИВЫХ политологи МНОГОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЛИ что в «Ударе» и у «Солидарности» Порошенко НАИБОЛЬШЕЕ количество перебежчиков из януковской шайки УГОЛОВНИКОВ-ВОРОВ.
    Это на выборах НЕ ДОШЛО до 70% украинцев (хоть предупреждал НЕ РАЗ и не один год), которые НЕ УМЕЮТ судить по РЕАЛЬНЫМ ДЕЛАМ и потом, как и ранее рассказывают, что им ХРЕНОВО жить. Эти 70% ЛЕНИВЦЕВ и собирателей ЛАПШИ НА УШАХ вместо человека, УВЕЛИЧИВШЕГО на 70% доход Бюджета за полгода в 2005г., выбрали ВОРОВ, которые этому всячески мешали, ОБВОРОВЫВАЯ Бюджет – теперь это больное ВОРЬЁ и ХАПАЕТ по полной («живуть по новому»), РАЗВАЛИВАЯ экономику и РАЗРУШАЯ Украину с правопорядком в ней, стремясь к своей ДИКТАТУРЕ. Точно также восток в 2010г. вместо премьера, СПАСШЕГО их от замерзания (фантастически развернув транспортировку газа с запада на восток страны) зимой 2009г., выбрал УГОЛОВНИКА, помогавшего Путину, который ОТКЛЮЧАЛ газ – в итоге БЕСПРЕДЕЛ Хунты Януковича («почую кожного» кого ще не обокрал) и ВОЙНА. Только при приходе к власти Тимошенко (кандидат ЭКОНОМИЧЕСКИХ наук – а не проФФеСор) с 90-х годов экономика начинала 3 раза РАСТИ (и даже после мирового кризиса, ЛЖИВО списанного на её), при остальных тормозила и ПАДАЛА – это для ленящихся собирать ИСТИННЫЕ результаты. При непроведении сейчас ВНЕОЧЕРЕДНЫХ выборов Президента наступят НЕОБРАТИМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ и она не успеет спасти экономику (олигархи с Путиным ОБНАГЛЕЮТ) – ЗАУЧИТЕ эти СЛОВА чтобы потом не жалеть как «луганДон» с Крымом что НЕ ОБРАЩАЛИ на них внимания.
    «В Порошенко народ Украины выбрал ВСЁ то, ПРОТИВ чего ВЫСТУПАЛ МАЙДАН» — сказал ведущий ток-шоу «Чёрноё зеркало» Киселёв на «Интере» 30.05.14г.. И он на 100% ПРАВ. Эта порошенковско-яценюковская БЕЗГРАМОТНАЯ лицемерная СВОРА лживых МАРОДЁРОВ, связанная с Януковской БАНДОЙ и ВОЗГЛАВИВШАЯ эту пирамиду, ПОМОГАЕТ Путину ВАЛИТЬ экономику Украины и ПРИКРЫВАЯСЬ войной пытаются ПОБОЛЬШЕ набрать кредитов (которые НАРОДУ ОТРАБАТЫВАТЬ) чтоб их РАЗВОРОВАТЬ, РАЗМНОЖАЯ КОРРУПЦИЮ — о чём уже НЕОДНОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЛ эту СВОРУ посол США и др.. Эта шайка «Блока ПОДЛОГО Порошенка» и Яценюка, возглавившего «антиНародный Фронт» олигархов против народа Украины, ПОСТОЯННО НЕ ВЫПОЛНЯЮТ и ФАЛЬСИФИЦИРУЮТ Законы, СПОНСИРУЯ БАНДУ «луганДона» через СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ документы, ОБОГАЧИВАЯСЬ на КОНТРОБАНДЕ с ФАШИСТАМИ. Потрошенко как УЧЕНИК Януковича и ЗАЛОЖНИК Путина (через фабрику в России как и Янукович через участие в КГБ), прошедший «обучение» по ВОРОВСТВУ и ВРАНЬЮ в БАНДЕ-кабмине Януковича для потрошения Бюджета, делает ВСЁ чтобы стать ОЛИГАРХОМ (а народ быть ЧЕРНЬЮ – как говорил Янукович) путём ПРОДОЛЖЕНИЯ дела «учителя», ВОЗГЛАВИВ бывшее януковское ворьё, КРЫШУЯ ВСЮ их (и свою) БАНДУ и НАРУШАВШИХ Законы «судей» чтобы ШАНТАЖИРУЯ ихними «подвигами» заставлять принимать им НЕЗАКОННЫЕ и УГОДНЫЕ ему решения, пытаясь пропихивать в Конституцию ДИКТАТОРСКИЕ возможности через РУЧНОЕ управление януковским ЛЖИВЫМ «конституционным судом» и ВЫПУСКАТЬ титушек-УГОЛОВНИКОВ с МЕНТАМИ, раздававшими им автоматы для расстрела людей (планируя что ПРИГОДЯТСЯ ему), ЗАПРЕЩАЯ СВОБОДУ СЛОВА на независимых каналах «3S.tv» (ПАДОНКИ у власти включили БЕСПРЕДЕЛ и требовали «штраф» ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, чем ХУНТА Януковича с канала «TVI», сочинили липовое дело против С.Шустера), «112.ua» под разными БРЕДОВЫМИ СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫМИ причинами ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ему служб (ВСЁ как при Януковиче и Кучме), запрещают единственный АНТИпутинский ТВканал «Дождь». Самодовольный экономический ПЕНЬ ЯценюкоГройсман успешно ПРОДОЛЖАЕТ дело вора Азарова, крышуя ВОРОВСТВО (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МАССОВОГО ВОРОВСТВА Бюджета старой и НОВОЙ «властью» ОЗВУЧЕНО руководителем ФИНИНСПЕКЦИИ Украины Гордиенко и ОФОРМЛЕНО актами, которые ПРЯЧЕТ нынешняя «власть») и ОЛИГАРХОВ с РАЗВОРОВЫВАНИЕМ ОГРОМНЫХ сумм с ОБОРОННЫХ средств на ПОДДЕЛКАХ по ЗАВЫШЕННЫМ в разы ценам. Аваков методами Захарченко-Януковича успешно садит НЕУГОДНЫХ и НЕВИНОВНЫХ, крышуя ВОРЬЁ (и своё что КАЧАЕТ ГАЗ с УКРАИНСКИХ недр – вот почему мы и платим за газ на 30% БОЛЬШЕ чем за импортный, а должны в 3 раза меньше). Прокуратура ПороЛуцеШокина (назначает Порошенко) крышует януковское и олигархическое ВОРЬЁ, пихая за решотку НЕУГОДНЫХ и ПАТРИОТОВ (раскрывающих КОРРУПЦИЮ и КОНТРОБАНДНЫЕ схемы ВЕРХУШКИ «власти»), опасаясь ВОЗМЕЗДИЯ за МАРОДЁРСТВО, ФАЛЬСИФИЦИРУЕТ доказательства и ПРЯЧЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА УБИЙСТВ на Майдане. МАРОДЁРЫ у власти ПРОДОЛЖАЮТ действовать методами БАНД Януковича и Кучмы. В результате — ВЗРЫВЫ в офисах партий «Свободы» и «Батькивщины» и авто Парасюка — чтоб не мешали КРАСТЬ. Полный САБОТАЖ и ВРЕДИТЕЛЬСТВО реформам Саакашвили, препятствующего РАЗВОРОВЫВАНИЮ , приХватизации Одесского Припортового Завода и разгоняющего КОРРУПЦИОНЕРОВ от власти. Давно понятно зачем Аваков СПЕЦИАЛЬНО (как он сказал) ВЫПУСТИЛ Януковича с приближёнными – чтобы ВОЗГЛАВИТЬ их БАНДУ МУСОРОВ с ТИТУШКАМИ и КРЫШЕВАТЬ их ВОРОВСКИЕ СХЕМЫ. Силовые структуры МАРОДЁРОВ, шестерившие ЯНУКОВИЧАМ, ещё БОЛЬШЕ стали ПРЕПЯТСТВОВАТЬ журналистам РАСКРЫВАТЬ КОРРУПЦИЮ внутри этих структур и НАПАДАЮТ на них титушками-уголовниками. В итоге ПРИБЫЛЬ бизнеса Порошенка ВЫРОСЛА в 7 РАЗ, а у народа УПАЛА В РАЗЫ. Накравши денег и очистив карманы народа планируют ДЛЯ СЕБЯ и ОЛИГАРХОВ выставить на продажу по ДЕШЁВКЕ сотни миллионов гектар ГОСУДАРСТВЕННОЙ земли с ГОСпредприятиями и РАСТЯГИВАЮТ по карманам ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ НЕЗАМЕНИМЫЕ ОБОРОННЫЕ предприятия без которых НЕВОЗМОЖНА ОБОРОНА Украины, а ранее обвинявли в этом ХУНТУ Януковича. И за такое МАРОДЁРСТВО эта свора ПОДНЯЛА в 2016г. себе зарплату в 4-8 раз БОЛЬШЕ чем обычным робочим. В Кабмине министров от Порошенка БОЛЬШЕ чем от Яценюка, то ОСНОВНОЕ ЗЛО идёт от Потрошенко — ВОРОВАТЬ хочется, а РАЗВИВАТЬ страну ни у МАРОДЁРОВ ни у их шестёрок УМА НЕ ХВАТАЕТ. Порошенко, ХОРОНЯ Гонгадзе, НЕ ЖЕЛАЕТ дальнейшего расследования и ЗАМЕТАЕТ СЛЕДЫ, ведущие на Кучму с Медведчуком , которых СМЁЛ НАРОД в 2004г. и которые СДАЮТ Украину в Минске Путину как и кучу заводов с предприятиями в Россию при Кучме (заказавшего Черновола), КРЫШУЯ этих УГОЛОВНИКОВ от тюрьмы и продолжая ВОРОВСКОЕ дело Януковича с ЗАЩИТОЙ интересов организаций фашистской РОССИИ.
    Я не буду платить этой ШАЙКЕ ВОРОВ у «власти», накрутившей себе НИ ЗА ЧТО (вернее — за НАРУШЕНИЕ Законов) 200% прибыли, где директор «Укргазовидобудування» ГРЕБЁТ через зарплату с надбавками 900 000 гривен в МЕСЯЦ (и просит в 3 раза БОЛЬШЕ). Эта шайка НАРУШАЕТ Законы Украины, а цена УКРАИНСКОГО газа ВМЕСТЕ С ЕГО ТРАНСПОРТИРОВКОЙ до газплиты (даже через ВСЮ Украину) и ПРИБЫЛЬЮ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 2000 гривен за тыс.куб.. И это, потому что Порошенко на выборах спонсировал Фирташ, который признался под присягой на Суде в Австрии, а народ теперь ПОВТОРНО ОПЛАЧИВАЕТ долг Фирташа в 24 млрд. гривен (януковская БАНДА списала ему этот долг), которые тот НЕ ВЫЛАТИЛ «НАФТОГАЗУ». Народ ГРАБЯТ и ВРУТ НАГЛО, а «суды» РУЧНЫЕ януковские. Мне НАДОЕЛО ВРАНЬЁ о субсидиях (через которые олигархи ОБВОРОВЫВАЮТ страну), которые НЕ КОМПЕНСИРУЮТ ПОВЫШЕНИЕ цен на еду, одежду, лечение и т. д. – на ОБНИЩАНИЕ.
    «Власть», опасаясь за свою дальнейшую БЕЗНАКАЗАННОСТЬ (как и ОБЕСПЕЧИВАЕМАЯ ими БЕЗНАКАЗАННОСТЬ БАНДЫ Януковича), пытается ЛАПШОЙ НА УШИ народу ОЧЕРНИТЬ патриотов в ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ отрядах, команду Саакашвили, «Самопомич» (препятствуя вывозу мусора из Львова) и «Батьківщину» НЕЗАКОННО уволив (суд закрыл СФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЕ дело) её Министра экологии, который ВЕРНУЛ народу 5 месторождений газа от януковских воров. И ничего удивительного, ведь ШЬЮТ ДЕЛА критикующим власть ТЕМИ ЖЕ МЕТОДАМИ теже ЯНУКОВСКИЕ ШЕСТЁРКИ, которых возглавили порошенко-яценюки. Шьют дела ПАТРИОТИЧЕСКИМ силам, РАСКРЫВАЮЩИМ воровские СХЕМЫ власти, но не членам БАНДЫ Януковича и своей, ПРИКРЫВАЯ их ПОКАЗУХОЙ с ЛИПОВЫМИ арестами, отпуская ВОРОВ на волю С НАГРАБЛЕННЫМ, выплатив им за «арест» счетов уже 6 млн.гр. с наших карманов при СНЯТИИ арестов с счетов ОЧЕРЕДНОГО УГОЛОВНИКА ХУНТЫ Януковича. Эти ПАДОНКИ через Путина ЗДАЮТ «луганДон» УГОЛОВНИКАМ Януковича Ахметову и Бойко, которые ДОКУМЕНТАЛЬНО должны сидеть в ТЮРЬМЕ ещё в 2001г. + новое ЗАДОКУМЕНТИРОВАННОЕ их ВОРОВСТВО – да о таком «управлении» РАБАМИ они даже и не мечтали при Януковиче, ФАШИСТ Путин получает ЧТО ХОЧЕТ.
    Вот потому и НЕ ПИХАЛ Янукович в тюрьму своих УЧЕНИКОВ этих порошенко-яценюков, которые также НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ни старых, ни новых Законов.
    МУСОР у власти РАЗВОРОВЫВАЕТ Украину — о таких «результатах» я ПРЕДУПРЕЖДАЛ ранее САДОМАЗОХИСТОВ и ИДИОТОВ Украины ещё 27.06.14г. в ссылке:
    rama.com.ua/sumskoy-oblsovet-vyidelil-2-mln-grn-na-materialno-tehnicheskoe-obespechenie-batalona-militsii-i-voennosluzhashhih/
    и 28.10.14г. в ссылке:
    rama.com.ua/obnovitsya-li-verhovnaya-rada-ukrainyi-i-naskolko-infografika/ .
    Идиотам НЕ ДОШЛО и они ПОВТОРНО наступили на ГРАБЛИ. Тупые НЕ УЧАТСЯ даже НА СВОИХ ошибках.
    И ОСНОВНОЕ количество людей (с КОРОТКОЙ ПАМЯТЬЮ и НЕ ЧИТАЮЩИХ ДОКУМЕНТЫ-ПЕРВОИСТОЧНИКИ, Законы, постановления, решения власти, решения и действия кандидатов, а собирают лапшу на уши из рекламы ОБЕЩАНИЙ по ТВ и пользуются «испорченным телефоном» со слухами) становятся на выборах обезьянами с гранатами, голосуя за тех, кто их ГРАБИТ. Так что эти люди ВИНОВАТЫ, что потом их глупость РАСХЛЁБЫВАЮТ ВСЕ НЕОДНОКРАТНО, ВИНОВАТЫ в своём выборе, что потом гибнут ТЫСЯЧИ ДОСТОЙНЫХ людей, а для пришедших к власти «война — мать родная». Этой ШАЙКЕ МАРОДЁРОВ уже НЕ ДОВЕРЯЮТ 90% украинцев. Этот МУСОР должен СЕСТЬ В ТЮРЬМУ! Мы объявили БОЙКОТ сладостям «ROSHEN» ещё с 2005г. из-за КОРРУПЦИИ, РЕККЕТА и ВОРОВСТВА их хозяина. БОЙКОТ должен быть ТОТАЛЬНЫМ и для ФАШИСТСКОЙ России и для шаражек БАНДЫ Януковича-Потрошенко.
    «Ми готуємося та чистимо зброю»: Ярош відреагував на затримання Корбана.
    Тимошенко МОЛЧАЛА и ЖДАЛА когда до народа ДОЙДЁТ НЕСПОСОБНОСТЬ и ГНИЛОСТЬ своры Порошенко-Яценюка – «НЕ ДОШЛО через голову» на выборах 2014г., «ДОЙДЁТ через ноги» после ОБНИЩАНИЯ при «жизни по новому».
    Несмотря на временных МАРОДЁРОВ у власти (внутренних ВРАГОВ) мы ОБЯЗАНЫ ВСЕГДА выйти на защиту Украины от ВНЕШНИХ врагов и от их провокаций. Готовится НАДО НЕПРЕРЫВНО.
    Единственный правовой способ ОТСТРАНЕНИЯ безграмотных МАРОДЁРОВ от власти – это ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ Президента с Верховной Зрадой (по НОВОМУ Закону, что ОБЕЩАЛА их коалиция) и война НЕ ПОМЕХА (в 2014г. они были при масштабной войне) ибо существует ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ власти, а НОРМАЛЬНО РАЗВИВАЮЩИЕСЯ страны ЧАСТО проводят выборы, отсеивая более БЫСТРЫМИ темпами ГНИЛОЙ МУСОР из власти, а южная Корея садит в тюрьму даже при их власти, потому и живут ЛУЧШЕ. А чем дольше ПОМЕШАННЫЕ на деньгах МАРОДЁРЫ находятся у власти, тем всё больше экономика входит в БЕЗПОВОРОТНЫЙ ШТОПОР и страна оказывается БЕЗ ПРАВОПОРЯДКА. Они не понимают что, УТОПИВ страну, они УТОНУТ с ней, но надеются смыться. Чем БЫСТРЕЕ народ УДАЛИТ МАРОДЁРОВ из власти — тем МЕНЬШЕ шансов у ФАШИЗМА Путина. Этих ПАДОНКОВ надо СРОЧНО ВЫТАЛКИВАТЬ из власти, ибо они законно НЕ УЙДУТ, зная, что после выборов их ждёт ТЮРЬМА, как бы они не оттягивали свою АГОНИЮ, пересаживая своих ТУПЫХ ШЕСТЁРОК в креслах. ВИДНО им не хватает ума не доводить народ до МАЙДАНА (крышка чайника уже СКАЧЕТ) – Януковичам не хватило.
    НАУЧИТЕСЬ делать выводы и судить ПО ДЕЛАМ, если хотите ЖИТЬ ЛУЧШЕ.
    ЛЮБУЮ власть надо народу ПОСТОЯННО ДЕРЖАТЬ под КОНТРОЛЕМ и на КОРОТКОМ поводке. КОНТРреволюция НАСТУПАЕТ через РАЗМНОЖАЮЩИХ КОРРУПЦИЮ МАРОДЁРОВ у власти и заложника Путина, а революция должна уметь себя ЗАЩИЩАТЬ.
    И запомните: под ЛЕЖАЧИЙ камень вода НЕ ТЕЧЁТ!
    Можем опоздать, россияне уже ОПОЗДАЛИ.

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