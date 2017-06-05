Откройте, полиция!

Давно Пора, Николай Алексеевич! / Печальный Список / Дело Ричкаля / «Східний корпус» И Конкуренты

Особенно понравилось, как глава Сумской областной государственной администрации, реагируя на избиение неизвестными депутата Сумского городского совета железными трубами, очень решительно заявил, что, мол, давно пора заканчивать с этими уличными бандами. А ведь трудно не согласиться с Николаем Клочко – действительно, давно пора. Как минимум, три года ридный сити терорризирует банда, стиль которой легко читается: ночь, улица, кастеты или биты, в итоге в лучшем случае — больница, в худшем — морг. Иногда «работает» «легкая» версия – горят автомобили. Можно считать, повезло. Первой жертвой, напомню, стал один из учредителей Курского рынка, который упорно не хотел делиться, – его забили битами возле подъезда собственного дома, вскоре, не приходя в сознание, он умер в больнице. Произошло это преступление в конце февраля 2014 г., за ним чередой последовали другие нападения на депутатов и журналистов, запылали автомобили новых городских чиновников, апогеем волны насилия стало исчезновение Сергея Лыхмана. Наверное, стоит напомнить, что ни одно из этих преступлений до конца не раскрыто, никто не осужден и не наказан. Именно поэтому в ридном сити будут и дальше избивать и убивать людей битами, железными трубами, кастетами и другим бандитским инвентарем. Потому что преступникам нечего бояться — их все равно никто не будет искать, а если даже и будет, то найдут не для того, чтобы они понесли ответственность согласно статьям Уголовного кодекса.

Наверное, самое время спросить у полиции: как ваши дела, ребята? Где результаты работы? Думаю, в ответ можно будет услышать разве что циничный смех.

Вспоминаю, как сразу после Майдана был у нас разговор с вновь назначенным начальником Сумского управления УМВД Анатолием Ричкалем. Он заверил, что убийство директора Курского рынка практически раскрыто, а относительно парня из Тернополя, что пропал на Майдане и тело которого нашли под Сумами, то следствие, конечно же, ведется, ждем результаты экспертизы. Через некоторое время у нас снова состоялся разговор с Ричкалем. В этот раз начальник областной милиции уже был куда менее оптимистичен и более сух в оценке перспектив расследований резонансных преступлений. Оказалось, заверил Ричкаль, что убийство директора рынка милиция не раскроет, т.к. что-то там напутали с экспертизой, и вообще, там ничего не понятно, свидетелей нет… А по парню из Тернополя экспертиза заверяет, что лежит он там давно, еще с ноября 2013 г., так что никакого отношения к Майдану его смерть не имеет. Это звучало странно, т.к. молодой тернопольчанин в ноябре еще был у себя дома, а в январе стоял на Майдане, чему есть десятки свидетелей. Но сумская экспертиза решила вопрос иначе. По этому убийству была версия, что парня выкрали с Майдана то ли сумские титушки, то ли сумские «беркута» и, забив до смерти, выкинули труп в хащах за Сумами. Со временем линия начальника сумской областной милиции стала совершенно понятной: полковника Мальованого, которого обвиняли в руководстве избиением сумских активистов во время Майдана, он сначала спрятал в АТО, а потом предствил к государственной награде, как настоящего героя войны. Логика понятна – отвести от заслуженного возмездия, прикрыть «своих», тех, кто отдавал приказы, кто убивал. Теперь Ричкаль – снова заслуженный человек, парадный «генерал» в областном совете, заместитель председателя.

Я пишу это здесь не затем, чтобы еще раз показать, кто такой Ричкаль, – кто в курсе его биографии, тот и так знает, а для того, чтобы читатели смогли понять принципы, по которым живет в ридном сити политикум, так называемые правоохранительные органы и криминалитет. Они составляют один кулак, который, не разбирая, крушит головы граждан.

И спасение граждан и их безопасность сегодня – это дело рук их самих.

Что наглядно продемонстрировал депутат горсовета Андрей Крамченков. За несколько дней до избиения депутата горсовета Вячеслава Калиниченко ридный сити потрясла другая история – мягко говоря, вызывающее поведение лидера «Схидного корпуса» Дениса Сокура на заседании рабочей группы горсовета по тарифам на проезд в маршрутках с последующей дракой между ним и Крамченковым, а потом — коллективным избиением Андрея ногами группой молодых людей из «СК». Молодых людей не смутило ни место – здание горисполкома, ни то, что велась видеозапись, ни присутствие патрульной полиции, которая добиралась с первого этажа на третий долгих 20 минут. А когда таки добралась, то казалось, что, вытащи кто-нибудь у них табельное оружие, они бы все равно так и стояли с лицами людей, которые не имеют никакого отношения к происходящему.

Конечно же, социальные сети захлестнула волна возмущения: да как же так, да что это творится?! Призвать немедленно «Схидный корпус» к ответу! Согласен, призвать немедленно, но только вот кто это сделает и каким образом? И были ли преценденты?

Были, конечно же. Кажется, в позапрошлом году на сессию городского совета пришла группа людей, которая в схожем стиле жестко прессовала депутатов горсовета, в том числе и женщин, а в адрес мэра перед видеокамерами также звучали угрозы: «Я тебе бошку оторву!» — от известного персонажа.

И знаете, что-то не припоминаю, чтобы негодующие сейчас по поводу «СК» общественные активисты возмущались тогда.

Значит, кому-то – можно, а кому-то – нет? Значит, есть «свои», с которыми мы дружим, создаем им «самооборону», вместе стреляем по мишенькам, продвигаем в мэры, а есть «чужие», которых срочно нужно поставить на место? Я хочу сказать, что то, что вытворяет сейчас «СК» — это в том числе и следствие двуличной позиции тех, кто стыдливо закрывал глаза и делал вид, что на сессиях горсовета ничего не произошло, что не знает, кто стоит за поджогами и избиениями.

Будьте бдительны. До новых увлекательных встреч. Жизнь прекрасна. Не стоит пытаться тягаться с людьми, которые привыкли насилием и психологическим давлением достигать результата в насилии и давлении — это бесперспективно. Но и уступать им не стоит, безусловно. Ясно также и то, что, пока полиция не станет работать как следует, порядка в городе не будет. Но надеяться на это нет никакого смысла.