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30.01 Понедельник

Отключения в Сумах: кого и когда

Сегодня, 07:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Отключения в Сумах: кого и когда

В понедельник временно обесточат некоторые улицы Сум. Отключение связаны с ремонтными работами на воздушных линиях, электрооборудовании и подключением новых абонентов. С 9:00 до 13:00 света не будет по ул. Ипподромной (д. №№ 73-91, 42-50), ул. Осенняя (д. №№ 52-56,51-67), пер. 1-й и 2-й Осенний;
с 8:00 до 16:00 — по ул. и пер. Остапа Вишни (д.№№ 15-17, 1-13)
с 8:00 до 12:00 — ул. Сурикова, ул. Г. Кондратьева (д. №№ 83-91).
Об этом сообщает Информационный портал со ссылкой на филиал «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго». После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247

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