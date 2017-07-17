Отголоски второй мировой: в Сумах откопали военнопленных немцев

На Лучанском кладбище специализированное частное предприятие «Военные мемориалы «Восток»» провели эксгумацию 52 военнопленных, умерших во время второй мировой войны на территории нашего города. Хотя по предварительным данным таких должно было быть 77. По словам руководителя предприятия Виктора Старченко специалисты работали с 7 по 15 июля.

Найденные останки будут перезахоронены на сборном немецком кладбище в Харькове или же Крапивником, это решит Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями, которая и профинансировала все расходы, связанные с эксгумацией. Территория, на которой проводились работы, приведена в надлежащее состояние, в городской бюджет также перечислено соответствующую денежную компенсацию.

Это предприятие уже работало на территории Сум ранее. Несколько лет назад они проводили эксгумацию останков немецких военных на территории возле Ильинской церкви.

Об этом сообщает официальный сайт сумского горсовета.