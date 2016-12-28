Отдали туда, не помним куда: подарки от ГУ юстиции на Сумщине

Конфискованные имущество, машины и гаджеты Главное управление юстиции Сумской области раздает, не стесняясь. Через год это добро исчезает. В 2014 г., например, был порезан на металлолом целый асфальтный завод. Расследование. Часть 1.

Скрытность, игнорирование законов и запросов граждан – вот с чем в последнее время ассоциируется исполнительная служба при Главном управлении юстиции в Сумской области. Причина, очевидно, в нежелании поднимать завесу над системой распределения конфискованного имущества. А распределять там есть что. И назвать существующую систему справедливой или отвечающей интересам государства не поворачивается язык. Как показывает практика, одним достается все, а другие, кто реально нуждается в помощи и много лет стоит в очереди, остаются ни с чем. Чиновники, не смущаясь, разводят руками: мол, все в рамках закона, ничего не знаем.

Газета «Панорама» решила узнать подробнее, как же все происходит и кто стоит за схемами распределения конфискованного имущества. Ведь если информацию скрывают, значит, на этом кто-то наживается, не правда ли?

Важные гаджеты

В апреле 2016 г. 55 телефонов и 16 планшетов фирмы Apple не продались на сайте системы электронных торгов арестованного имущества «СЕТАМ». Их стоимость была оценена в 1,7 млн грн. Исполнительная служба управления юстиции Сумской области должна была передать их бесплатно тому, кто подаст заявки в соответствии с законодательством. В мае такая заявка была подана главой Сумского местного общественного объединения «Спортивный клуб инвалидов «Феникс»» Александром ГРИНКОЙ вместе с главой Сумского отделения Всеукраинской организации «Народная академия творчества инвалидов» Еленой БЕЗКОСТОЙ. Они хотели обеспечить людей с ограниченными физическими возможностями техникой, которая открывает доступ к Всемирной паутине, способствует беспрерывному обучению и развитию их творческих способностей. Прождав полгода и не получив никакого ответа (вообще!), главы общественных организаций подали иск в суд на бездеятельность управления юстиции. И 7 ноября на очередном заседании Сумской окружной административный суд вынес свой вердикт в пользу истцов. Он признал противоправной бездеятельность Главного территориального управления юстиции в Сумской области касательно нерассмотрения обращения глав двух общественных организаций и обязал дать ответ по сути обращения.

А 19 декабря на заседании комиссии по распределению конфискованного имущества гаджеты отдали полицейским. Правда, как потом выяснилось, полицейские не смогут ими воспользоваться для служебных целей, т.к. программное обеспечение, которым пользуются в подобных случаях группы быстрого реагирования, невозможно установить на «эппловскую» операционную систему IOS.

«Бомба» от Назаренко

Прецедент с айфонами стал поводом для пристального внимания журналистов к деятельности исполнительной службы управления юстиции Сумской области. Как оказалось, «эппловские» гаджеты – это просто цветочки.

Журналист и правозащитник Игорь НАЗАРЕНКО публично приоткрыл некоторые тайны работы исполнительной службы и других госструктур, живущих за наши налоги. Работая в свое время в пресс-службе Сумской таможни, он натолкнулся на некоторые подозрительные, по его мнению, факты. Как выяснилось, с конца 2011 по 2015 г. исполнительная служба вместе с Сумской таможней бесплатно передали 163 транспортных средства (от мопедов до элитных иномарок). Согласно предоставленному списку, областная прокуратура получила элитный внедорожник BMW X6 (стоимостью около 1,5 млн грн.) и два мерседеса (общей стоимостью около 1 млн грн.); фининспеция – кроссовер Lend Rover Frilender (около 500 тыс. грн.), госохрана Киева – кроссовер Audi Q7 (800 тыс.грн.), областное управление образования — два BMW X5 (2 млн грн.), которые сразу «благотворительно» передало в пользование первым лицам области – в то время председателю облгосадминистрации Юрию ЧМЫРЮ и председателю облсовета Геннадию МИХАЙЛЕНКО.

После Революции Достоинства на эти машины пересели губернатор Сумской области Владимир Шульга и новоизбранный председатель облсовета Николай Клочко.

О судьбе этих 163 автомобилей и не только мы напишем немного позже – директора благотворительных фондов, на чей баланс они были переданы (руководитель благотворительного фонда социальной защиты инвалидов Сумской области «Социнвест» Владимир Лазарев, а также Василий Павловский — Благотворительный фонд Павловского), очень сильно обещают, что не только отчитаются за каждый автомобиль, но и покажут его журналистам.

Дело о заводе

А пока мы ждем хороших известий об автомобилях, давайте проследим судьбу одного асфальтного завода, который, попав в руки управления юстиции, вместо того чтобы служить людям и государству, встретил свой конец как груда бесславного металлолома. Именно в такую печальную историю попал мобильный асфальтобетонный завод WIBAU W 160 (1988 г.в.).

История конфискации завода началась в Соломенском районном суде г. Киева в 2012 г. Суд постановил конфисковать у гражданки Лукьяновой Ю.Ф. завод, в отношении которого были нарушены таможенные правила, и передать его с дальнейшей реализацией Главному управлению юстиции в Сумской области. После проведенной процедуры реализации, в процессе которой завод трижды выставлялся на общественные торги, имущество не было реализовано. Согласно закону, в случае нереализации имущества, конфискованного по решению суда и переданного органам государственной исполнительной службы, оно должно передаться бесплатно на благотворительные цели или же возвращено на переработку или утилизацию.

Завод решили передать на благотворительность. По информации, предоставленной редакции главой координационного совета общественных организаций Сумской области Владимиром БАБЕНКО, в 2014 г. в управление государственной исполнительной службы Сумской области обратились:

- управления труда и соцзащиты населения Уманского горсовета;

- предприятие «Всеукраинский центр профессиональной и трудовой реабилитации инвалидов «Гармония»;

- благотворительный фонд «Колиска надії».

«r», естественно, обратилась за подтверждением данной информации в управление юстиции, но там привычно ответили: извините, всю информацию о переданном конфискованном имуществе мы храним ровно год. А потом уничтожаем. Имеем право, все по закону. До свидания, граждане журналисты.

Однако, зная обо всех трех претендентах, журналисты отыскали их контакты и смогли связаться с каждым из них.

Три выбора

Из всех претендентов Всеукраинский центр профессиональной и трудовой реабилитации инвалидов «Гармония», очевидно, больше всего нуждался в этом заводе и действительно мог пустить его в дело. По информации главы этой организации Василия БЕРШОВА, при условии получения завода,они обязались привести его в рабочее состояние с последующим использованием по технологическому назначению, что способствовало бы созданию рабочих мест, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Заработанные деньги пообещали направить на реабилитацию людей с инвалидностью. Но, к сожалению, предприятие так и не получило желанный завод. Их аргументы не показались комиссии при правлении юстиции убедительными.

Второй претендент — управление труда и соцзащиты Уманского горсовета — также не получило завод. Хотя желание Управления также было вполне обоснованным, и оно действительно нуждались в таком заводе. Как объяснила начальник вышеупомянутого управления Галина КУЧЕР, завод был необходим для осуществления ремонта дорог, что находятся на балансе управления. По ее словам, постановлением Кабинета министров в 2012 г. на баланс управления передали зенитно-ракетную часть неподалеку от города вместе с прилегающими дорогами и базой отдыха. И этот конфискованный мобильный асфальтобетонный завод был шансом отремонтировать эти дороги. Не сложилось, однако.

Третьим претендентом была благотворительная организация «Благотворительный фонд «Колиска надії». БФ зарегистрирован по адресу (г. Киев, ул. Богомольца, 7/14, помещение 182), по которому находится еще около полторы сотни организаций. По информации базы данных на сайте Минюста Украины, учредителем организации является Сергей СУСИДКА (пгт Хотень Сумского района Сумской области).

Согласно коду КВЕД 88.99, основным видом деятельности БФ «Колиска надії» является предоставление социальной помощи. Важно, что это неприбыльная организация, т.е. она не может заниматься коммерческой деятельностью, и совершенно непонятно, зачем такой организации завод. БФ «Колиска надії» основана за полгода до оглашения бесплатной передачи завода (18 апреля 2014 г.). Нам удалось связаться с учредителем «Колиски надії» Сергеем СУСИДКОЙ. Он сообщил, что его организация действительно получила асфальтобетонный завод, который сейчас находится в г. Глухове. Однако с момента передачи его исполнительной службой в пользование завод так и не был запущен в работу, более того, его …вырезали на металлолом. Как? Почему?

«Когда мы подавали заявку, завод действительно был в рабочем состоянии. Но после решения комиссии его бросили на произвол судьбы, бумажная волокита заняла около двух-трех месяцев. За ним никто не присматривал, а местное население воспользовалось этим и частично порезало завод на металлолом», — сообщил в телефонном разговоре учредитель «Колиски надії» Сергей Сусидка. Однако встретиться и показать завод Сергей Сусидка отказался. Также он не сообщил, где же именно в Глухове находится этот асфальтобетонный завод.

Интересно, что реестр Государственной фискальной службы Украины информирует, что по состоянию на 21 декабря 2016 г. налогоплательщик БО «БФ «Колиска надії» находится на учете в органах доходов и сборов. По состоянию на 18 декабря 2016 г. на БФ числится налоговый долг, и, в соответствии с пунктом 88.2 статьи 88 Налогового кодекса Украины, у органов государственной фискальной службы возникло право налогового залога на имущество этого плательщика. Так что мобильный асфальтный завод WIBAU W 160 (1988 г.в). вполне может опять вернуться государству в разряд конфиската. Правда, непонятно, в каком виде и каком состоянии, но разве за это кто-нибудь ответит? Ведь тут – все по закону!

Часть 2. Продолжение.

О том, кто же может стоять за беспрецедентной раздачей конфискованного имущества сомнительным организациям, куда отдаются элитные иномарки, как депутаты бесплатно получают машины, почему конфискованные автомобили не отправляют в АТО и о других нюансах работы Управления юстиции читайте в следующих выпусках газеты «Панорама». Мы продолжаем наше расследование.

В 2014 г. исполнительная служба перенесла торги конфискованным имуществом в плоскость электронных торгов, так появился «СЕТАМ» www.setam.net.ua

Владимир Бабенко, глава координационного совета общественных организаций инвалидов Сумской области (по поводу передачи гаджетов полиции): «Одна госструктура подмазала другую госструктуру для крышевания на случай большого шухера. Элементарный развод в рамках закона. Обидно, что представители фонда в комиссии по распределению конфиската, которые призваны помогать инвалидам, воздержались и посему оказались Фуфлом с большой буквы».

Фото 1: Был конфискат — нет конфиската. Именно здесь решают, кому отдать конфискованные вещи.

Фото 2: Желанный заводик. Примерно так выглядит мобильный асфальтобетонный завод, за который боролись 3 организации.

Фото 3: Судьбоносное решение. 19 декабря состоялось первое заседание комиссии по распределению конфискованного имущества, где решался вопрос о бесплатной передаче 71 планшета и телефонов фирмы Apple, шнуров и латунных соединений, а также профессионального автомобильного видеорегистратора.

Фото 4:Подарок на Рождество. Телефоны и планшеты фирмы Apple вместо сирот и людей с ограниченными возможностями достались полиции.

Технические моменты

Процедура передачи конфискованного имущества в целом и в деталях

С 2014 г. в Украине существует система электронных торгов арестованного имущества «СЕТАМ», где размещается информация о конфискате, который можно купить или получить бесплатно. Заявки на такой товар подаются в электронном виде. Если речь идет о покупке, то вы вносите гарантированный платеж, оплачиваете покупку целиком и становитесь ее владельцем. До этого исполнительная служба заключала договоры с частными компаниями о проведении аукционов. В частности, одной из таких организаций была «Нива—В.Ш.».

В течение определённого времени такой товар уценяется два раза — сначала на 30 потом на 50%. И если покупателя на него не находится, он попадает в категорию «передается бесплатно». Желающие подают свои заявки, и комиссия принимает решение. В состав комиссии попадают представители исполнительной службы, налоговой и общественных организаций.

Согласно Постановлению Кабмина № 985 от 11 июля 2002 г. «Об утверждении Порядка распоряжения имущества, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы», товар должен передаваться бесплатно

«…органам государственной власти, учреждениям здравоохранения, образования, социального обеспечения и соцзащиты, в частности учреждениям, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детским домам семейного типа, приемным семьям, домам ребенка при учреждениях исполнения наказания, учреждениям исполнения наказания, следственным изоляторам, военным формированиям, а также на благотворительные цели».

Интересный момент — представители исполнительной службы о судьбе конфиската знают очень мало. Они не хранят информацию о передаче конфискованного имущества больше года. Истекает 12 месяцев — и важная информация о государственном (а соответственно, и всех граждан этой страны) имуществе отправляется «в топку». Со слов начальника отдела принудительного исполнения решений управления Государственной исполнительной службы главного территориального управления юстиции в Сумской области Александра ЛИТВИНЕНКО, установить, кому был передан конфискат в период до 2016 г., является невозможным, поскольку такая документация у них уже не хранится, по истечении года она уничтожается.

В управления Государственной исполнительной службы ГТУЮ в Сумской области уверены, что дела они ведут честно и к ним не может быть никаких претензий. По словам заместителя начальника этого учреждения Марина РУДЬ, деятельность управления является прозрачной, а ход торгов и предложения можно посмотреть на сайте «СЕТАМ».

Редакция газеты «Панорама» направила информационный запрос на Главное территориальное управление юстиции в Сумской области с целью дать ответы на вопросы, которые создают общественный интерес относительно прозрачности их работы.

На просьбу предоставить акты приема конфискованных автомобилей исполнительной службой в период с 2013 г. мы получили ответ: согласно изменениям в Законе Украины «Про виконавче провадження», порядку распоряжения имуществом, а также учету сохранения и его оценки, не предусмотрено использования словосочетания «акты приема конфискованных автомобилей».

По информации вышеупомянутого органа, определение стоимости конфискованного имущества осуществляется государственным исполнителем с приобщением субъекта оценочной деятельности – субъекта хозяйствования — или самостоятельно. При этом отметили, что должностные лица органов государственной исполнительной службы не проводят технического осмотра и оценки. Кроме того, редакции было отказано в доступе к актам оценки имущества, а также приема-передачи движимого и недвижимого имущества со ссылкой на то, что документы являются частью исполнительного производства.

Но, пожалуй, самой выгодной лазейкой в законодательстве есть срок хранения документов, утвержденный Приказом Министерства юстиции Украины от 25 декабря 2008 г. №2274/5. Срок хранения завершенных исполнительных производств составляет 1 год – по исполнительным производствам, завершенным за постановлениями об наложении административного сбора, и 3 года – по исполнительным производствам, завершенным по другим исполнительным документам.

Таким образом, узнать, куда девался конфискат до 2013 г., сказать не могут, так как просто не помнят, а проверить также нет возможности, ведь все документы — одновременно улики – уничтожены.

Александр Панченко,

Екатерина Евдокимова, «Панорама» №1/53