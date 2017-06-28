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От чего умирают украинцы (инфографика)

Сегодня, 13:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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От чего умирают украинцы (инфографика)

За прошедший год в Украине от разных причин умерли более 580 тысяч людей, причем почти треть из них – от болезней сердца и кровеносных сосудов. По данным Госстата, второй основной причиной смерти в стране являются различные опухоли и новообразования: они виноваты примерно в каждой седьмой смерти. Внешние причины идут третьими по количеству унесенных жизней: примерно каждый двадцатый гражданин погибает под действием тех или иных внешних факторов, — сообщает «Cлово и Дело». При этом самоубийства среди них являются самой частой причиной и даже обгоняют ДТП. По данным Госстата, на каждые 100 тысяч человек в Украине приходится 17 самоубийств, а от ДТП погибает 12 человек. Мужчины накладывают на себя руки в пять раз чаще женщин, а в транспортных происшествиях гибнут в четыре раза чаще.

Еще одной частой причиной смертей являются отравления, среди которых значительная часть жертв на совести поддельного алкоголя – на 100 тысяч населения примерно каждый 11 погиб от отравления.
Отдельно нужно отметить значительный уровень смертности среди младенцев – на 100 тысяч человек в Украине приходится 722 смертельных случая среди детей до одного года, что почти вдвое превышает аналогичный коэффициент для возрастной группы в 40-44 года, и ненамного уступает смертям в возрасте 50-54 года.
Что касается распределения уровня смертности между мужчинами и женщинами, то мужчины в среднем умирают у нас почти в три раза чаще. При этом даже в младенческом возрасте маленькие мальчики умирают чаще девочек, а с взрослением этот показатель становится только больше. Так, начиная примерно с 20 лет мужчины умирают почти в три раза чаще женщин, и эта тенденция сохраняется до пенсионного возраста.
Что касается причины смерти, то мужчины в три-четыре раза чаще женщин умирают в результате внешних причин, инфекционных болезней и болезней органов дыхания.

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