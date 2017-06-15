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Осужденные сделают ограждение для Сум (фото)

Сегодня, 17:00 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Осужденные Сумской исправительной колонии (№116) изготовили перильные ограждения для города.
30 августа в ГУ «Сумская исправительная колония (№ 116)» Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции начато изготовление дорожного ограждения перильного типа. Ко Дню города от Департамента инфраструктуры поступил заказ на 482 тыс. грн. На предприятии учреждения уже изготовлены первые 45 секций ограждения, которые установлены центре города, планируется изготовление еще 175 секций.
Исполняющий обязанности начальника учреждения Юрий Соломатин отметил, что выполнение подобных заказов по благоустройству города способствует формированию у осужденных общественного сознания, — сообщает Пресс-служба управления

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