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04.09 Понедельник

Осторожность не помешает: гороскоп на 4 сентября

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Осторожность не помешает: гороскоп на 4 сентября

Сегодня многое будет казаться не тем, чем является на самом деле. Чтобы избежать массы ошибок на личном фронте и в служебных делах, следует прислушиваться не только к голосу сердца, но и к советам здравого смысла.
Овен:
Овны сегодня слишком самоуверенно подойдут к решению важного служебного вопроса. В итоге задание, которое вы могли бы выполнить на отлично, станет для вас причиной горького разочарования, а также больших сомнений в собственном профессионализме.
Телец:
Тельцам будет очень сложно отстаивать собственные инициативы и дома, и на работе. Окружающие как будто перестанут слышать всё, что вы пытаетесь до них донести, и в причинах подобного поведения вы не сможете разобраться.
Близнецы:
Близнецы в этот день постараются как можно скорее закончить работу, чтобы оказаться в окружении членов своей семьи. Узнав о серьёзных проблемах одного из родственников, ваша семья сплотится для совместных поисков путей выхода из этого кризиса.
Рак:
Раки будут вынуждены признать, что многое потеряли по вине своего излишне эмоционального поведения. Ваша пассия не сможет простить, что вы устроили прилюдный скандал, и ответит отказом на ваши ухаживания.
Лев:
Львам сегодня предстоит оперативно координировать свои планы. Узнав о том, что на выходные к вам приедет кто-то из дальней родни, вы попытаетесь пораньше вернуться домой, чтобы подготовить всё необходимое для мини-банкета.
Дева:
Девам в этот день рекомендуется проявить более серьёзный подход в процессе покупок. Высока вероятность, что вы приобретёте товар, которому впоследствии вам так и не удастся найти никакого практического применения.
Весы:
Весы сегодня испытают непонятную неуверенность в собственных силах. Выполняя задание, которое вы всегда делали на твёрдую «пять», вы начнёте паниковать без веских причин, что станет причиной вашего досадного провала.
Скорпион:
Скорпионам сегодня следует оградить себя от физических и эмоциональных перегрузок. В преддверье выходных вам стоит забыть о делах и переключиться на более приятный процесс, такой как семейный досуг и прочие развлечения.
Стрелец:
Стрельцам сегодня суждено пережить временное отчуждение со своей второй половинкой. В вашей паре ещё утром наметится явный разлад, который заметно усугубит вечерний конфликт, вспыхнувший в присутствии посторонних.
Козерог:
Козерогам в этот день очень не понравится поведение своего непосредственного руководителя. Вы будете раздосадованы и несказанно удивлены, что на должность, которая должна была достаться именно вам, назначен другой сотрудник.
Водолей:
Водолеям следует прислушаться к советам мудрых родителей. Пожилым людям лучше известны пути для преодоления личных проблем, и вам также стоит воспользоваться этими вечными истинами.
Рыбы:
Рыбы вечер этого дня проведут в очень комфортной обстановке. В момент, когда рядом с вами будет находиться и вторая половинка, и преданные друзья, вы сможете испытать ни с чем несравнимое наслаждение и огромное счастье.

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