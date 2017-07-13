Осторожность не помешает: гороскоп на 4 сентября

Сегодня многое будет казаться не тем, чем является на самом деле. Чтобы избежать массы ошибок на личном фронте и в служебных делах, следует прислушиваться не только к голосу сердца, но и к советам здравого смысла.

Овен:

Овны сегодня слишком самоуверенно подойдут к решению важного служебного вопроса. В итоге задание, которое вы могли бы выполнить на отлично, станет для вас причиной горького разочарования, а также больших сомнений в собственном профессионализме.

Телец:

Тельцам будет очень сложно отстаивать собственные инициативы и дома, и на работе. Окружающие как будто перестанут слышать всё, что вы пытаетесь до них донести, и в причинах подобного поведения вы не сможете разобраться.

Близнецы:

Близнецы в этот день постараются как можно скорее закончить работу, чтобы оказаться в окружении членов своей семьи. Узнав о серьёзных проблемах одного из родственников, ваша семья сплотится для совместных поисков путей выхода из этого кризиса.

Рак:

Раки будут вынуждены признать, что многое потеряли по вине своего излишне эмоционального поведения. Ваша пассия не сможет простить, что вы устроили прилюдный скандал, и ответит отказом на ваши ухаживания.

Лев:

Львам сегодня предстоит оперативно координировать свои планы. Узнав о том, что на выходные к вам приедет кто-то из дальней родни, вы попытаетесь пораньше вернуться домой, чтобы подготовить всё необходимое для мини-банкета.

Дева:

Девам в этот день рекомендуется проявить более серьёзный подход в процессе покупок. Высока вероятность, что вы приобретёте товар, которому впоследствии вам так и не удастся найти никакого практического применения.

Весы:

Весы сегодня испытают непонятную неуверенность в собственных силах. Выполняя задание, которое вы всегда делали на твёрдую «пять», вы начнёте паниковать без веских причин, что станет причиной вашего досадного провала.

Скорпион:

Скорпионам сегодня следует оградить себя от физических и эмоциональных перегрузок. В преддверье выходных вам стоит забыть о делах и переключиться на более приятный процесс, такой как семейный досуг и прочие развлечения.

Стрелец:

Стрельцам сегодня суждено пережить временное отчуждение со своей второй половинкой. В вашей паре ещё утром наметится явный разлад, который заметно усугубит вечерний конфликт, вспыхнувший в присутствии посторонних.

Козерог:

Козерогам в этот день очень не понравится поведение своего непосредственного руководителя. Вы будете раздосадованы и несказанно удивлены, что на должность, которая должна была достаться именно вам, назначен другой сотрудник.

Водолей:

Водолеям следует прислушаться к советам мудрых родителей. Пожилым людям лучше известны пути для преодоления личных проблем, и вам также стоит воспользоваться этими вечными истинами.

Рыбы:

Рыбы вечер этого дня проведут в очень комфортной обстановке. В момент, когда рядом с вами будет находиться и вторая половинка, и преданные друзья, вы сможете испытать ни с чем несравнимое наслаждение и огромное счастье.