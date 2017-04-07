Осторожно с деньгами: гороскоп на 10 апреля

День не очень подходит для приобретения личных вещей или для покупки недвижимости. Все финансовые операции, совершённые в этот день, будут отличаться отсутствием долгосрочных перспектив, а также крайней степенью ненадёжности.

Овен:

Представится возможность расширить свой кругозор и стать чуточку ближе к осуществлению своих сокровенных желаний. Изучение курорта вашей мечты с помощью красочного интернет-портала позволит вам на миг ощутить, что значит настоящее счастье.

Телец:

Поведение сегодня будет слишком фривольным и раскованным. Несмотря на то, что в таком настроении вам удастся завести ряд интересных знакомств, общее впечатление о вас в глазах окружающих окажется далеко не самым приятным.

Близнецы:

Личная свобода Близнецов в этот день будет существенно ограничена. На все перемены, которые вы запланировали осуществить в своей внешности, ваш любимый человек наложит «табу», а потому вам придётся довольствоваться своим привычным имиджем.

Рак:

Раки в этот день будут пребывать в романтичном и возвышенном настроении. Пусть это мало поспособствует успеху в профессиональных делах, главное, что блеск в ваших глазах высоко оценят представители противоположного пола.

Лев:

Есть смысл составить подробный план мероприятий, направленных на борьбу за красоту и стройность. Диета, начатая сегодня, будет проходить на удивленье легко и быстро принесёт вам заветные результаты.

Дева:

Девам сегодня очень навредит непоследовательность в своих поступках. Сначала вы захотите сосредоточиться на служебных делах, затем внезапно махнёте на них рукой. Однако время, потраченное на разговоры с коллегами, вы впоследствии уже не сможете компенсировать.

Весы:

Весам в этот день особенно хорошо будут удаваться услуги посредника. Вы с огромной выгодой для себя сможете продать какой-то товар или найти потенциальных клиентов для бизнеса, организованного вашей второй половинкой.

Скорпион:

Скорпионам сегодня следует отказаться от выполнения дел, которые вызывают жуткое раздражение. Ваше настроение и так будет на самом нуле, а потому не стоит его усугублять дополнительными источниками негатива.

Стрелец:

Все инициативы, выдвинутые Стрельцами в этот день, найдут положительный отклик со стороны вышестоящего руководства. Однако не забывайте, что ваш шеф может в любой момент забрать свои слова назад, а потому воздержитесь от бахвальства перед коллегами.

Козерог:

Козероги сегодня займутся вопросами, связанными с переездом или с покупкой новой недвижимости. Прежде, чем что-либо решать, обязательно примите к сведению советы людей, проживающих в приглянувшемся вам районе.

Водолей:

Водолеям сегодня представится шанс организовать сообщество по интересам. Люди, которых вы объедините вокруг себя, будут внимать каждому вашему слову и жесту (вам придётся сделать всё зависящее от себя, чтобы оправдать их безграничное доверие).

Рыбы:

Рыбам сегодня следует попробовать свои силы в реализации самостоятельного бизнес-проекта. Инвестиции на развитие будущего предприятия вы сможете найти через сеть Интернет (здесь же вам удастся отыскать много интересных идей и дельных советов).