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Осторожно с деньгами: гороскоп на 10 апреля

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Осторожно с деньгами: гороскоп на 10 апреля

День не очень подходит для приобретения личных вещей или для покупки недвижимости. Все финансовые операции, совершённые в этот день, будут отличаться отсутствием долгосрочных перспектив, а также крайней степенью ненадёжности.
Овен:
Представится возможность расширить свой кругозор и стать чуточку ближе к осуществлению своих сокровенных желаний. Изучение курорта вашей мечты с помощью красочного интернет-портала позволит вам на миг ощутить, что значит настоящее счастье.
Телец:
Поведение сегодня будет слишком фривольным и раскованным. Несмотря на то, что в таком настроении вам удастся завести ряд интересных знакомств, общее впечатление о вас в глазах окружающих окажется далеко не самым приятным.
Близнецы:
Личная свобода Близнецов в этот день будет существенно ограничена. На все перемены, которые вы запланировали осуществить в своей внешности, ваш любимый человек наложит «табу», а потому вам придётся довольствоваться своим привычным имиджем.
Рак:
Раки в этот день будут пребывать в романтичном и возвышенном настроении. Пусть это мало поспособствует успеху в профессиональных делах, главное, что блеск в ваших глазах высоко оценят представители противоположного пола.
Лев:
Есть смысл составить подробный план мероприятий, направленных на борьбу за красоту и стройность. Диета, начатая сегодня, будет проходить на удивленье легко и быстро принесёт вам заветные результаты.
Дева:
Девам сегодня очень навредит непоследовательность в своих поступках. Сначала вы захотите сосредоточиться на служебных делах, затем внезапно махнёте на них рукой. Однако время, потраченное на разговоры с коллегами, вы впоследствии уже не сможете компенсировать.
Весы:
Весам в этот день особенно хорошо будут удаваться услуги посредника. Вы с огромной выгодой для себя сможете продать какой-то товар или найти потенциальных клиентов для бизнеса, организованного вашей второй половинкой.
Скорпион:
Скорпионам сегодня следует отказаться от выполнения дел, которые вызывают жуткое раздражение. Ваше настроение и так будет на самом нуле, а потому не стоит его усугублять дополнительными источниками негатива.
Стрелец:
Все инициативы, выдвинутые Стрельцами в этот день, найдут положительный отклик со стороны вышестоящего руководства. Однако не забывайте, что ваш шеф может в любой момент забрать свои слова назад, а потому воздержитесь от бахвальства перед коллегами.
Козерог:
Козероги сегодня займутся вопросами, связанными с переездом или с покупкой новой недвижимости. Прежде, чем что-либо решать, обязательно примите к сведению советы людей, проживающих в приглянувшемся вам районе.
Водолей:
Водолеям сегодня представится шанс организовать сообщество по интересам. Люди, которых вы объедините вокруг себя, будут внимать каждому вашему слову и жесту (вам придётся сделать всё зависящее от себя, чтобы оправдать их безграничное доверие).
Рыбы:
Рыбам сегодня следует попробовать свои силы в реализации самостоятельного бизнес-проекта. Инвестиции на развитие будущего предприятия вы сможете найти через сеть Интернет (здесь же вам удастся отыскать много интересных идей и дельных советов).

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