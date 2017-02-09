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Оставить нельзя уволить

Сегодня, 13:42 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Оставить нельзя уволить

Отправят ли в отставку правительство Владимира Гройсмана
Момент истины для правительства Владимира Гройсмана настал -14 апреля оно потеряет иммунитет от отставки. Удержится ли нынешний премьер в кресле – покажет ближайший месяц.
Ровно год назад в результате долгих политических торгов правительство Арсения ЯЦЕНЮКА ушло в отставку и премьером стал спикер парламента Владимир Гройсман. Все видели в нем человека президента из винницкой команды, но прошедший год показал, что у нынешнего главы правительства тоже есть свои политические амбиции. Он даже зарегистрировал собственную политическую партию — «Винницкая европейская стратегия». Став премьер-министром, Гройсман назначил «своих людей» в правительство. В частности, министром кабинета министров стал Александр САЕНКО, который был советником Гройсмана в бытность его главой Минрегиона и его помощником, когда тот ещё был нардепом. Министром социальной политики был назначен Андрей РЕВА, который работал заместителем Гройсмана, когда тот был мэром Винницы. Еще одна креатура премьера — это вице-премьер Владимир КИСТИОН, который также работал его замом в Виннице, кроме того, оба не скрывали, что их связывает близкая дружба. Таким образом, Гройсман окружил себя проверенными людьми и соратниками, которых у него, как оказалось, не меньше, а, может, и больше, чем у президента. Поэтому в Верховной Раде расползаются слухи, что президент Порошенко хочет избавиться от чрезмерно ретивого молодого политика. Дескать, новым премьер-министром может стать нынешний вице-премьер Степан КУБИВ, который довольно близок к Порошенко. Помочь президенту в деле отставки правительства Гройсмана могут как родная фракция БПП, так и фракции «Батьківщини», Радикальной партии и «Оппозиционного блока». Лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко заявила о необходимости отставки правительства Гройсмана ещё в феврале 2017 г. А вот фракция «Народного фронта» отставку правительства не поддержит – об этом уже заявил Арсений Яценюк. Таким образом, Президент вполне может изгнать бывшего соратника из премьерского кресла, но вот посадить вместо него Кубива или другого кандидата будет неимоверно сложно – «премьериада» может затянуться надолго и стать прологом к досрочным парламентским выборам. А их президент явно не хочет – социологические опросы показывают, что фракция «Блока Петра Порошенко» потеряет главенствующие позиции, да и с новым парламентом будет неимоверно тяжело договариваться. Даже больше — политические противники президента вполне могут использовать досрочные парламентские выборы как пролог для кампании, целью которой станут досрочные президентские выборы. Ныне в вероятном президентском рейтинге лидирует Юлия Тимошенко, поэтому потеря власти для Петра Порошенко ещё до очередных президентских выборов 2019 г. вполне реальна.
Когда же может состояться отчёт правительства о своей деятельности, пока неясно — в плане работы парламента на этой неделе его нет, и после 15 апреля почти месяц пленарных заседаний в Верховной Раде не будет.
Тем временем сам Гройсман внешне излучает оптимизм относительно будущего своего правительства, заявив, что на втором году своей работы собирается реализовать не меньше пяти реформ, необходимых для экономического роста. Экономики касаются лишь две из них: большая приватизация неэффективного государственного имущества и создание контролируемого рынка земли в интересах мелких и средних фермеров. В социальном сфере амбиции правительства намного больше – оно собирается провести пенсионную, медицинскую и образовательную реформы. Понятно, что за год ни одна из упомянутых реформ завершиться не сможет, для проведения каждой из них необходимо минимум три года. Очевидно, что столько правительство Владимира Гройсмана просто не просуществует — даже если досрочных выборов парламента не будет осенью 2017 г. Собственно, в этом, т.е. в бесконечных сменах правительств в послекучмовский период отчасти и заложена формула неудачи реформ в Украине. Ведь для коренных изменений в такой стране, как наша, в которой все проблемы усугублены войной и многолетним отсутствием реформ, нужно как минимум пять лет. Многие украинские политики в последние годы любят цитировать сингапурского реформатора Ли Куан Ю, который привёл своё государство к процветанию. Но чего достиг бы г-н Ли, если бы ему дали на все реформы пару лет и при этом постоянно подвергали бы беспощадной критике и обструкциям не сколько даже за реальные промахи, а в основном за выдуманные — для поднятия собственного политического рейтинга? Вопрос риторический… Любимая «забава» украинского политического класса – грызть друг друга до смерти без оглядки – уже не раз доводила Украину до распада и гибели. Но мы вновь видим её во всей красе, и это в очередной раз не принесёт нации ни процветания, ни богатства.
Сергей Бондаренко, «Панорама» №16

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