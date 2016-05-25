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Остановок в Сумах станет больше

25.05.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Остановок в Сумах станет больше

Специалисты Харьковского автодорожного университета рекомендовали провести в Сумах ревизию сети остановок. «Ревизию сети мы уже сделали. На сайте размещен проект решения об определении названий и перечня остановок общественного транспорта в Сумах. Внесены существенные изменения», — сообщил начальник отдела транспорта Сергей ЯКОВЕНКО. По его словам, сегодня действует решение исполкома о 273 остановок и больше 100 дополнительных остановок по требованию, большинство из которых в новом проекте решения станут стационарными и автобусными. «Например, на ул. Богуна ездят троллейбусы и автобусы. Троллейбусы будут останавливаться у Пятой городской больницы, автобус – у магазина «Веселка», где остановка по требованию», — сообщила Председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, энергосбережения, транспорта и связи Виктория ГРОБОВА.
В обнародованном проекте решения исполкома – 313 остановок.

Перелік та назви

зупинок міського пасажирського транспорту в місті Суми

Прямий напрямок

Зворотній напрямок

з/п

Назва

Клас

зупинки

з/п

Назва

Клас

зупинки

 

Напрямок центр — вулиця Білопільський шлях

1

Центральний будинок зв’язку

С

13

Ганнівка

А

2

Школа № 13

С

14

Залізничний переїзд

А

3

Третя поліклініка

С

15

Білопільський шлях

А

4

Автовокзал

С

16

Тепличний

А

5

Сквер Пам’яті жертв голодомору

С

17

УТоГ

С

6

Вулиця 8-го Березня

С

18

Молокозавод

С

7

АТП 15955

С

19

АТП 15955

С

8

Молокозавод

С

20

Міськводоканал

С

9

УТоГ

С

21

Автовокзал

С

10

Білопільський шлях

С

22

Вулиця Чорновола

С

11

Залізничний переїзд

А

23

Третя поліклініка

С

12

Ганнівка

А

24

Універмаг «Київ»

С

 

Харківський напрямок

25

ТЦ «Мануфактура»

С

45

Залізничний переїзд

Т

26

Вулиця Даргомижського

С

46

Цвинтар

Т

27

Вулиця Сумсько-Київських дивізій

С

47

Вулиця Прикордонна

Т

28

Вулиця Сергія Табали

С

48

Силікатний завод

Т

29

М’ясокомбінат

С

49

Завод ГТВ

Т

30

Вулиця Лінійна

С

50

Друга прохідна ПАТ «Сумихімпром»

Т

31

Сумський Державний Університет

С

51

Центральна прохідна ПАТ «Сумихімпром»

Т

32

Хлібзавод №3

С

52

Поліклініка ПАТ «Сумихімпром»

Т

33

Автоцентр

С

53

Перша прохідна ПАТ «Сумихімпром»

Т

34

Завод металевих конструкцій

Т

54

Завод металевих конструкцій

Т

35

Перша прохідна ПАТ «Сумихімпром»

Т

55

Автоцентр

С

36

Поліклініка ПАТ «Сумихімпром»

Т

56

Сумський Державний Університет

С

37

Центральна прохідна ПАТ «Сумихімпром»

Т

57

Вулиця Лінійна

С

38

Друга прохідна ПАТ «Сумихімпром»

Т

58

М’ясокомбінат

С

39

Завод ГТВ

Т

59

Вулиця Сергія Табали

С

40

Силікатний завод

Т

60

Вулиця Сумсько-Київських дивізій

С

41

Вулиця  Прикордонна

Т

61

Вулиця Даргомижського

С

42

Цвинтар

Т

62

ТЦ «Мануфактура»

С

43

Залізничний переїзд

Т

63

Покровська площа

С

44

Керамейя

Т

 

 

Напрямок вулиця Харківська — 12-й мікрорайон

64

Фарфоровий завод

А

67

Вулиця Миргородська

А

65

Вулиця Черкаська

А

68

Вулиця Черкаська

А

66

Вулиця Миргородська

А

69

Фарфоровий завод

А

 

Роменський напрямок

70

Школа №15

С

79

Педагогічний університет

С

71

Вулиця Павлова

С

80

АТП 15954

С

72

Пенсійний фонд

С

81

Військова

С

73

Пантелеймонівський храм

С

82

Вулиця Пантелеймонівська

С

74

Вулиця Лисенко

С

83

Пантелеймонівський храм

С

75

Військова

С

84

Пенсійний фонд

С

76

Ліцей харчових технологій

С

85

Вулиця Павлова

С

77

Педагогічний університет

С

86

Школа №15

С

78

Вулиця Роменська

С

 

Напрямок вулиця  Герасима Кондрат’єва

87

ЦУМ

С

98

Аеропорт

С

88

Торговий Дім «Петропавлівський»

С

99

Обласна типографія

С

89

Вулиця Береста

С

100

Аграрний університет

С

90

Будівельний коледж

С

101

Вулиця генерала Морозова

С

91

Перша міська клінічна лікарня

С

102

Школа № 1

С

92

Міськвійськомат

С

103

Міськвійськкомат

С

93

Школа № 1

С

104

Перша міська клінічна лікарня

С

94

Кадетський корпус

С

105

Будівельний коледж

С

95

Аграрний університет

С

106

Вулиця Олександра Олеся

С

96

Обласна типографія

С

107

Вулиця Береста

С

97

Аеропорт

С

108

Покровська

С

 

Напрямок вулиця Троїцька

109

Обласна універсальна наукова бібліотека

С

113

Міська дитяча лікарня

С

110

Олександрівська гімназія

С

114

Пологовий будинок

С

111

Пологовий будинок

С

115

Олександрівська гімназія

С

112

Міська дитяча лікарня

С

116

Обласна універсальна наукова бібліотека

С

 

Напрямок проспекту Шевченка

117

Кінотеатр «Дружба»

С

119

Проспект Шевченка

С

118

Проспект Шевченка

С

120

Кінотеатр «Дружба»

С

 

Напрямок Хіммістечко

121

Вулиця Богуна

С

122

5-а міська лікарня

С

123

Школа №26

С

124

Будинок побуту

С

125

Сумський Державний університет

С

 

Напрямок вулиця Борова

126

Вулиця Паркова

А

127

Вулиця Борова

А

128

Вулиця Римського-Корсакова

А

129

Вулиця Серпнева

А

 

Напрямок Баси

130

Вулиця Олега Балацького

А

138

Вулиця Санаторна

А

131

Вулиця Майська

А

139

Обласний клінічний перинатальний центр

А

132

Пришибська площа

А

140

Провулок Генерала Грекова

А

133

Вулиця Володимирська

А

141

Вулиця Володимирська

А

134

Провулок Генерала Грекова

А

142

Пришибська площа

А

135

Обласний клінічний перинатальний центр

А

143

Вулиця Майська

А

136

Вулиця Санаторна

А

144

Вулиця Олега Балацького

А

137

Вулиця Ювілейна

А

 

Напрямок 12-го мкрн

145

Проспект ім. Михайла Лушпи

С

154

12-й мікрорайон

С

146

Вулиця Івана Сірка

С

155

Автоцентр

С

147

9-й мікрорайон

С

156

Озерна

С

148

Вулиця Інтернаціоналістів

С

157

Вулиця Героїв Крут

С

149

10-й мікрорайон

С

158

10-й мікрорайон

С

150

Вулиця Героїв Крут

С

159

Вулиця Інтернаціоналістів

С

151

Озерна

С

160

9-й мікрорайон

С

152

Автоцентр

С

161

Дитяча поліклініка

С

153

12-й мікрорайон

С

162

Проспект ім. Михайла Лушпи

С

 

Напрямок М.Лушпи- Інтернаціоналістів-Героїв Крут

163

Озеро Чеха

А

167

Дитячий садочок «Ясочка»

А

164

Автостоянка

А

168

Автостоянка

А

165

Дитячий садочок «Ясочка»

А

169

Озеро Чеха

А

166

Вулиця Інтернаціоналістів

А

 

Напрямок вулиця Харківська – вулиця Прокоф’єва

170

Ринок СКД

А

174

Технічне училище

А

171

Вулиця Катерини Зеленко

А

175

Легкоатлетичний манеж

А

172

Легкоатлетичний манеж

А

176

Вулиця Катерини Зеленко

А

173

Технічне училище

А

177

Ринок СКД

А

 

Напрямок 12-й мкрн — «Центроліт» через залізничний вокзал

178

Вулиця Заливна

С

195

Вулиця Брянська

Т

179

Школа №19

С

196

Завод АЕН

С

180

Обласна лікарня

С

197

ЗАТ «Технологія»

С, на вимогу

181

Залізничний вокзал

С

198

Індустріальний парк

С

182

Школа №18

С

199

Вулиця Ковпака

С

183

ПАТ «СМНВО»

С

200

4-а поліклініка

С

184

Вулиця Металургів

С

201

Вулиця Лесі Українки

С

185

4-та міська лікарня

С

202

Проспект Курський

С

186

Проспект Курський

С

203

Вулиця Металургів

С

187

Вулиця Машинобудівників

С

204

ПАТ «СМНВО»

С

188

4-а поліклініка

С

205

Школа №18

С

189

Вулиця Ковпака

С

206

Привокзальний сквер

С

190

Індустріальний парк

С

207

Залізничний вокзал

С

191

ЗАТ «Технологія»

С, на вимогу

208

Обласна лікарня

С

192

Завод АЕН

С

209

Школа №19

С

193

Вулиця Брянська

Т

210

Вулиця Заливна

С

194

ПАТ «Центроліт»

Т

 

Напрямок ПАТ «СМНВО»

211

Центральний ринок

С

214

Вулиця Труда

С

212

Сквер Чорнобильців

С

215

Палац культури СМНВО

С

213

Палац культури СМНВО

С

216

Сквер Чорнобильців

С

217

Центральний ринок

С

 

Напрямок вулиця Добровільна

218

4-та лікарня

А

223

Вулиця Добролюбова

А

219

Вулиця Слобідська

А

224

Вулиця Олексія Братушки

А

220

Вулиця Ударників

А

221

Вулиця Добровільна

А

222

Кінцева

А

Напрямок вулиця Металургів – Білопільський шлях

225

Вулиця 8-го Березня

А

227

Вулиця 8-го Березня

А

226

Вулиця Олександра Невського

А

 

Напрямок вулиця Металургів – вулиця Іллінська

228

Вулиця Жукова

А

230

Вулиця Іллінська

А

229

Річка Сумка

А

231

Річка Сумка

А

232

Вулиця Жукова

А

 

Напрямок Баранівка

233

Обласна лікарня

А

242

Вулиця Фізкультурна

А

234

Вулиця Родини Линтварьових

А

243

Вулиця Сєдова

А

235

Лука

А

244

Вулиця Марії Приймаченко

А

236

Вулиця Івана Франка

А

245

Вулиця Баранівська

А

237

Вулиця Баранівська

А

246

Вулиця Івана Франка

А

238

Вулиця Марії Приймаченко

А

247

Церква Різдва Іоана Предтечі

А

239

Вулиця Сєдова

А

248

Вулиця Чехова

А

240

Вулиця Фізкультурна

А

249

Вулиця Рубіжна

А

241

Лісна

А

 

Напрямок проспект Курський – Білопільський шлях

250

Ліцей

С

258

Вулиця Чернігівська

А

251

Житловий масив

С

259

Вулиця Путивльська

А

252

Діагностичний центр

С

260

Пансіонат для ветеранів

А

253

Обласна дитяча лікарня

С

261

Шпиталь

С

254

Шпиталь

С

262

Житловий масив

С

255

Пансіонат для ветеранів

С

263

Ліцей

С

256

Вулиця Путивльська

А

257

Вулиця Чернігівська

А

 

Напрямок Веретенівка

264

Пансіонат для ветеранів

С

267

Кінно-спортивна школа

А

265

Кінно-спортивна школа

А

268

Коледж СНАУ

А

266

Веретенівка

А

269

Вулиця Веретенівська

А

 

Напрямок вулиця Косівщинська

270

Вулиця Пушкіна

А

276

Вулиця Садова

А

271

Вулиця Нахімова

А

277

Провулок Косівщинський

А

272

Провулок Косівщинський

А

278

Вулиця Нахімова

А

273

Косівщинське водосховище

А

279

Вулиця Пушкіна

А

274

Вулиця Садова

А

275

Косівщина

А

 

Напрямок вулиця Степана Бандери – вулиця Косівщинська

280

Провулок Гетьманський

А

282

Хлібозавод

А

281

Хлібозавод

А

283

Провулок Гетьманський

А

 

Напрямок вулиця Роменська – Автовокзал

284

Пенсійний фонд

А

286

Міський центр зайнятості

А

285

Міський центр зайнятості

А

287

Пенсійний фонд

А

 

Напрямок вулиця Тополянська

288

Вулиця 2-га Залізнична

А

295

Нижня Тополя

А

289

Вулиця Тополянська

А

296

Вулиця Космічна

А

290

Вулиця Юрія Вєтрова

А

297

Демпург

А

291

Верстатотехмаш

А

298

Вулиця 1-ша Залізнична

А

292

Вулиця Космічна

А

299

Вулиця 2-га Залізнична

А

293

Нижня Тополя

А

294

Вулиця Тополянська

А

 

Напрямок вулиця Юрія Вєтрова – проспект Курський

300

Вулиця Скрябіна

А

303

Укрросметал

А

301

Вулиця 2-а Заводська

А

304

Вулиця 2-га Заводська

А

302

Укрросметал

А

305

Вулиця Скрябіна

А

 

Напрямок Харківська – Василівка

306

Вулиця Вишнева

А

309

Вулиця Михайла Кощія

А

307

Вулиця Михайла Кощія

А

310

Вулиця Вишнева

А

308

Василівка

А

 

Напрямок Іллінська – Першотравнева

311

Будинок Природи

А

312

Вулиця Ярослава Мудрого

А

 

Примітка: клас зупинок – А(автобусна), Т(тролейбусна), С(суміщена), «на вимогу».

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Остановок в Сумах станет больше
Узнать время приезда ближайшего троллейбуса теперь можно всего в 1 клик - просто введите свою остановку на сайте http://rozklad.sumy.space Подсказчик времени ...
20.07.2017, 18:36
Прохожанин к материалу
В Сумах тариф на тепло повышают и жителей слушать не хотят
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Виктория123 к материалу
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