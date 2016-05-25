Остановок в Сумах станет больше

Специалисты Харьковского автодорожного университета рекомендовали провести в Сумах ревизию сети остановок. «Ревизию сети мы уже сделали. На сайте размещен проект решения об определении названий и перечня остановок общественного транспорта в Сумах. Внесены существенные изменения», — сообщил начальник отдела транспорта Сергей ЯКОВЕНКО. По его словам, сегодня действует решение исполкома о 273 остановок и больше 100 дополнительных остановок по требованию, большинство из которых в новом проекте решения станут стационарными и автобусными. «Например, на ул. Богуна ездят троллейбусы и автобусы. Троллейбусы будут останавливаться у Пятой городской больницы, автобус – у магазина «Веселка», где остановка по требованию», — сообщила Председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, энергосбережения, транспорта и связи Виктория ГРОБОВА.
В обнародованном проекте решения исполкома – 313 остановок.
Перелік та назви
зупинок міського пасажирського транспорту в місті Суми
|
Прямий напрямок
|
Зворотній напрямок
|
№
з/п
|
Назва
|
Клас
зупинки
|
№
з/п
|
Назва
|
Клас
зупинки
|
Напрямок центр — вулиця Білопільський шлях
|
1
|
Центральний будинок зв’язку
|
С
|
13
|
Ганнівка
|
А
|
2
|
Школа № 13
|
С
|
14
|
Залізничний переїзд
|
А
|
3
|
Третя поліклініка
|
С
|
15
|
Білопільський шлях
|
А
|
4
|
Автовокзал
|
С
|
16
|
Тепличний
|
А
|
5
|
Сквер Пам’яті жертв голодомору
|
С
|
17
|
УТоГ
|
С
|
6
|
Вулиця 8-го Березня
|
С
|
18
|
Молокозавод
|
С
|
7
|
АТП 15955
|
С
|
19
|
АТП 15955
|
С
|
8
|
Молокозавод
|
С
|
20
|
Міськводоканал
|
С
|
9
|
УТоГ
|
С
|
21
|
Автовокзал
|
С
|
10
|
Білопільський шлях
|
С
|
22
|
Вулиця Чорновола
|
С
|
11
|
Залізничний переїзд
|
А
|
23
|
Третя поліклініка
|
С
|
12
|
Ганнівка
|
А
|
24
|
Універмаг «Київ»
|
С
|
Харківський напрямок
|
25
|
ТЦ «Мануфактура»
|
С
|
45
|
Залізничний переїзд
|
Т
|
26
|
Вулиця Даргомижського
|
С
|
46
|
Цвинтар
|
Т
|
27
|
Вулиця Сумсько-Київських дивізій
|
С
|
47
|
Вулиця Прикордонна
|
Т
|
28
|
Вулиця Сергія Табали
|
С
|
48
|
Силікатний завод
|
Т
|
29
|
М’ясокомбінат
|
С
|
49
|
Завод ГТВ
|
Т
|
30
|
Вулиця Лінійна
|
С
|
50
|
Друга прохідна ПАТ «Сумихімпром»
|
Т
|
31
|
Сумський Державний Університет
|
С
|
51
|
Центральна прохідна ПАТ «Сумихімпром»
|
Т
|
32
|
Хлібзавод №3
|
С
|
52
|
Поліклініка ПАТ «Сумихімпром»
|
Т
|
33
|
Автоцентр
|
С
|
53
|
Перша прохідна ПАТ «Сумихімпром»
|
Т
|
34
|
Завод металевих конструкцій
|
Т
|
54
|
Завод металевих конструкцій
|
Т
|
35
|
Перша прохідна ПАТ «Сумихімпром»
|
Т
|
55
|
Автоцентр
|
С
|
36
|
Поліклініка ПАТ «Сумихімпром»
|
Т
|
56
|
Сумський Державний Університет
|
С
|
37
|
Центральна прохідна ПАТ «Сумихімпром»
|
Т
|
57
|
Вулиця Лінійна
|
С
|
38
|
Друга прохідна ПАТ «Сумихімпром»
|
Т
|
58
|
М’ясокомбінат
|
С
|
39
|
Завод ГТВ
|
Т
|
59
|
Вулиця Сергія Табали
|
С
|
40
|
Силікатний завод
|
Т
|
60
|
Вулиця Сумсько-Київських дивізій
|
С
|
41
|
Вулиця Прикордонна
|
Т
|
61
|
Вулиця Даргомижського
|
С
|
42
|
Цвинтар
|
Т
|
62
|
ТЦ «Мануфактура»
|
С
|
43
|
Залізничний переїзд
|
Т
|
63
|
Покровська площа
|
С
|
44
|
Керамейя
|
Т
|
|
Напрямок вулиця Харківська — 12-й мікрорайон
|
64
|
Фарфоровий завод
|
А
|
67
|
Вулиця Миргородська
|
А
|
65
|
Вулиця Черкаська
|
А
|
68
|
Вулиця Черкаська
|
А
|
66
|
Вулиця Миргородська
|
А
|
69
|
Фарфоровий завод
|
А
|
Роменський напрямок
|
70
|
Школа №15
|
С
|
79
|
Педагогічний університет
|
С
|
71
|
Вулиця Павлова
|
С
|
80
|
АТП 15954
|
С
|
72
|
Пенсійний фонд
|
С
|
81
|
Військова
|
С
|
73
|
Пантелеймонівський храм
|
С
|
82
|
Вулиця Пантелеймонівська
|
С
|
74
|
Вулиця Лисенко
|
С
|
83
|
Пантелеймонівський храм
|
С
|
75
|
Військова
|
С
|
84
|
Пенсійний фонд
|
С
|
76
|
Ліцей харчових технологій
|
С
|
85
|
Вулиця Павлова
|
С
|
77
|
Педагогічний університет
|
С
|
86
|
Школа №15
|
С
|
78
|
Вулиця Роменська
|
С
|
Напрямок вулиця Герасима Кондрат’єва
|
87
|
ЦУМ
|
С
|
98
|
Аеропорт
|
С
|
88
|
Торговий Дім «Петропавлівський»
|
С
|
99
|
Обласна типографія
|
С
|
89
|
Вулиця Береста
|
С
|
100
|
Аграрний університет
|
С
|
90
|
Будівельний коледж
|
С
|
101
|
Вулиця генерала Морозова
|
С
|
91
|
Перша міська клінічна лікарня
|
С
|
102
|
Школа № 1
|
С
|
92
|
Міськвійськомат
|
С
|
103
|
Міськвійськкомат
|
С
|
93
|
Школа № 1
|
С
|
104
|
Перша міська клінічна лікарня
|
С
|
94
|
Кадетський корпус
|
С
|
105
|
Будівельний коледж
|
С
|
95
|
Аграрний університет
|
С
|
106
|
Вулиця Олександра Олеся
|
С
|
96
|
Обласна типографія
|
С
|
107
|
Вулиця Береста
|
С
|
97
|
Аеропорт
|
С
|
108
|
Покровська
|
С
|
Напрямок вулиця Троїцька
|
109
|
Обласна універсальна наукова бібліотека
|
С
|
113
|
Міська дитяча лікарня
|
С
|
110
|
Олександрівська гімназія
|
С
|
114
|
Пологовий будинок
|
С
|
111
|
Пологовий будинок
|
С
|
115
|
Олександрівська гімназія
|
С
|
112
|
Міська дитяча лікарня
|
С
|
116
|
Обласна універсальна наукова бібліотека
|
С
|
Напрямок проспекту Шевченка
|
117
|
Кінотеатр «Дружба»
|
С
|
119
|
Проспект Шевченка
|
С
|
118
|
Проспект Шевченка
|
С
|
120
|
Кінотеатр «Дружба»
|
С
|
Напрямок Хіммістечко
|
121
|
Вулиця Богуна
|
С
|
122
|
5-а міська лікарня
|
С
|
123
|
Школа №26
|
С
|
124
|
Будинок побуту
|
С
|
125
|
Сумський Державний університет
|
С
|
Напрямок вулиця Борова
|
126
|
Вулиця Паркова
|
А
|
127
|
Вулиця Борова
|
А
|
128
|
Вулиця Римського-Корсакова
|
А
|
129
|
Вулиця Серпнева
|
А
|
Напрямок Баси
|
130
|
Вулиця Олега Балацького
|
А
|
138
|
Вулиця Санаторна
|
А
|
131
|
Вулиця Майська
|
А
|
139
|
Обласний клінічний перинатальний центр
|
А
|
132
|
Пришибська площа
|
А
|
140
|
Провулок Генерала Грекова
|
А
|
133
|
Вулиця Володимирська
|
А
|
141
|
Вулиця Володимирська
|
А
|
134
|
Провулок Генерала Грекова
|
А
|
142
|
Пришибська площа
|
А
|
135
|
Обласний клінічний перинатальний центр
|
А
|
143
|
Вулиця Майська
|
А
|
136
|
Вулиця Санаторна
|
А
|
144
|
Вулиця Олега Балацького
|
А
|
137
|
Вулиця Ювілейна
|
А
|
Напрямок 12-го мкрн
|
145
|
Проспект ім. Михайла Лушпи
|
С
|
154
|
12-й мікрорайон
|
С
|
146
|
Вулиця Івана Сірка
|
С
|
155
|
Автоцентр
|
С
|
147
|
9-й мікрорайон
|
С
|
156
|
Озерна
|
С
|
148
|
Вулиця Інтернаціоналістів
|
С
|
157
|
Вулиця Героїв Крут
|
С
|
149
|
10-й мікрорайон
|
С
|
158
|
10-й мікрорайон
|
С
|
150
|
Вулиця Героїв Крут
|
С
|
159
|
Вулиця Інтернаціоналістів
|
С
|
151
|
Озерна
|
С
|
160
|
9-й мікрорайон
|
С
|
152
|
Автоцентр
|
С
|
161
|
Дитяча поліклініка
|
С
|
153
|
12-й мікрорайон
|
С
|
162
|
Проспект ім. Михайла Лушпи
|
С
|
Напрямок М.Лушпи- Інтернаціоналістів-Героїв Крут
|
163
|
Озеро Чеха
|
А
|
167
|
Дитячий садочок «Ясочка»
|
А
|
164
|
Автостоянка
|
А
|
168
|
Автостоянка
|
А
|
165
|
Дитячий садочок «Ясочка»
|
А
|
169
|
Озеро Чеха
|
А
|
166
|
Вулиця Інтернаціоналістів
|
А
|
Напрямок вулиця Харківська – вулиця Прокоф’єва
|
170
|
Ринок СКД
|
А
|
174
|
Технічне училище
|
А
|
171
|
Вулиця Катерини Зеленко
|
А
|
175
|
Легкоатлетичний манеж
|
А
|
172
|
Легкоатлетичний манеж
|
А
|
176
|
Вулиця Катерини Зеленко
|
А
|
173
|
Технічне училище
|
А
|
177
|
Ринок СКД
|
А
|
Напрямок 12-й мкрн — «Центроліт» через залізничний вокзал
|
178
|
Вулиця Заливна
|
С
|
195
|
Вулиця Брянська
|
Т
|
179
|
Школа №19
|
С
|
196
|
Завод АЕН
|
С
|
180
|
Обласна лікарня
|
С
|
197
|
ЗАТ «Технологія»
|
С, на вимогу
|
181
|
Залізничний вокзал
|
С
|
198
|
Індустріальний парк
|
С
|
182
|
Школа №18
|
С
|
199
|
Вулиця Ковпака
|
С
|
183
|
ПАТ «СМНВО»
|
С
|
200
|
4-а поліклініка
|
С
|
184
|
Вулиця Металургів
|
С
|
201
|
Вулиця Лесі Українки
|
С
|
185
|
4-та міська лікарня
|
С
|
202
|
Проспект Курський
|
С
|
186
|
Проспект Курський
|
С
|
203
|
Вулиця Металургів
|
С
|
187
|
Вулиця Машинобудівників
|
С
|
204
|
ПАТ «СМНВО»
|
С
|
188
|
4-а поліклініка
|
С
|
205
|
Школа №18
|
С
|
189
|
Вулиця Ковпака
|
С
|
206
|
Привокзальний сквер
|
С
|
190
|
Індустріальний парк
|
С
|
207
|
Залізничний вокзал
|
С
|
191
|
ЗАТ «Технологія»
|
С, на вимогу
|
208
|
Обласна лікарня
|
С
|
192
|
Завод АЕН
|
С
|
209
|
Школа №19
|
С
|
193
|
Вулиця Брянська
|
Т
|
210
|
Вулиця Заливна
|
С
|
194
|
ПАТ «Центроліт»
|
Т
|
Напрямок ПАТ «СМНВО»
|
211
|
Центральний ринок
|
С
|
214
|
Вулиця Труда
|
С
|
212
|
Сквер Чорнобильців
|
С
|
215
|
Палац культури СМНВО
|
С
|
213
|
Палац культури СМНВО
|
С
|
216
|
Сквер Чорнобильців
|
С
|
217
|
Центральний ринок
|
С
|
Напрямок вулиця Добровільна
|
218
|
4-та лікарня
|
А
|
223
|
Вулиця Добролюбова
|
А
|
219
|
Вулиця Слобідська
|
А
|
224
|
Вулиця Олексія Братушки
|
А
|
220
|
Вулиця Ударників
|
А
|
221
|
Вулиця Добровільна
|
А
|
222
|
Кінцева
|
А
|
Напрямок вулиця Металургів – Білопільський шлях
|
225
|
Вулиця 8-го Березня
|
А
|
227
|
Вулиця 8-го Березня
|
А
|
226
|
Вулиця Олександра Невського
|
А
|
Напрямок вулиця Металургів – вулиця Іллінська
|
228
|
Вулиця Жукова
|
А
|
230
|
Вулиця Іллінська
|
А
|
229
|
Річка Сумка
|
А
|
231
|
Річка Сумка
|
А
|
232
|
Вулиця Жукова
|
А
|
Напрямок Баранівка
|
233
|
Обласна лікарня
|
А
|
242
|
Вулиця Фізкультурна
|
А
|
234
|
Вулиця Родини Линтварьових
|
А
|
243
|
Вулиця Сєдова
|
А
|
235
|
Лука
|
А
|
244
|
Вулиця Марії Приймаченко
|
А
|
236
|
Вулиця Івана Франка
|
А
|
245
|
Вулиця Баранівська
|
А
|
237
|
Вулиця Баранівська
|
А
|
246
|
Вулиця Івана Франка
|
А
|
238
|
Вулиця Марії Приймаченко
|
А
|
247
|
Церква Різдва Іоана Предтечі
|
А
|
239
|
Вулиця Сєдова
|
А
|
248
|
Вулиця Чехова
|
А
|
240
|
Вулиця Фізкультурна
|
А
|
249
|
Вулиця Рубіжна
|
А
|
241
|
Лісна
|
А
|
Напрямок проспект Курський – Білопільський шлях
|
250
|
Ліцей
|
С
|
258
|
Вулиця Чернігівська
|
А
|
251
|
Житловий масив
|
С
|
259
|
Вулиця Путивльська
|
А
|
252
|
Діагностичний центр
|
С
|
260
|
Пансіонат для ветеранів
|
А
|
253
|
Обласна дитяча лікарня
|
С
|
261
|
Шпиталь
|
С
|
254
|
Шпиталь
|
С
|
262
|
Житловий масив
|
С
|
255
|
Пансіонат для ветеранів
|
С
|
263
|
Ліцей
|
С
|
256
|
Вулиця Путивльська
|
А
|
257
|
Вулиця Чернігівська
|
А
|
Напрямок Веретенівка
|
264
|
Пансіонат для ветеранів
|
С
|
267
|
Кінно-спортивна школа
|
А
|
265
|
Кінно-спортивна школа
|
А
|
268
|
Коледж СНАУ
|
А
|
266
|
Веретенівка
|
А
|
269
|
Вулиця Веретенівська
|
А
|
Напрямок вулиця Косівщинська
|
270
|
Вулиця Пушкіна
|
А
|
276
|
Вулиця Садова
|
А
|
271
|
Вулиця Нахімова
|
А
|
277
|
Провулок Косівщинський
|
А
|
272
|
Провулок Косівщинський
|
А
|
278
|
Вулиця Нахімова
|
А
|
273
|
Косівщинське водосховище
|
А
|
279
|
Вулиця Пушкіна
|
А
|
274
|
Вулиця Садова
|
А
|
275
|
Косівщина
|
А
|
Напрямок вулиця Степана Бандери – вулиця Косівщинська
|
280
|
Провулок Гетьманський
|
А
|
282
|
Хлібозавод
|
А
|
281
|
Хлібозавод
|
А
|
283
|
Провулок Гетьманський
|
А
|
Напрямок вулиця Роменська – Автовокзал
|
284
|
Пенсійний фонд
|
А
|
286
|
Міський центр зайнятості
|
А
|
285
|
Міський центр зайнятості
|
А
|
287
|
Пенсійний фонд
|
А
|
Напрямок вулиця Тополянська
|
288
|
Вулиця 2-га Залізнична
|
А
|
295
|
Нижня Тополя
|
А
|
289
|
Вулиця Тополянська
|
А
|
296
|
Вулиця Космічна
|
А
|
290
|
Вулиця Юрія Вєтрова
|
А
|
297
|
Демпург
|
А
|
291
|
Верстатотехмаш
|
А
|
298
|
Вулиця 1-ша Залізнична
|
А
|
292
|
Вулиця Космічна
|
А
|
299
|
Вулиця 2-га Залізнична
|
А
|
293
|
Нижня Тополя
|
А
|
294
|
Вулиця Тополянська
|
А
|
Напрямок вулиця Юрія Вєтрова – проспект Курський
|
300
|
Вулиця Скрябіна
|
А
|
303
|
Укрросметал
|
А
|
301
|
Вулиця 2-а Заводська
|
А
|
304
|
Вулиця 2-га Заводська
|
А
|
302
|
Укрросметал
|
А
|
305
|
Вулиця Скрябіна
|
А
|
Напрямок Харківська – Василівка
|
306
|
Вулиця Вишнева
|
А
|
309
|
Вулиця Михайла Кощія
|
А
|
307
|
Вулиця Михайла Кощія
|
А
|
310
|
Вулиця Вишнева
|
А
|
308
|
Василівка
|
А
|
Напрямок Іллінська – Першотравнева
|
311
|
Будинок Природи
|
А
|
312
|
Вулиця Ярослава Мудрого
|
А
Примітка: клас зупинок – А(автобусна), Т(тролейбусна), С(суміщена), «на вимогу».