Остановок в Сумах станет больше

Специалисты Харьковского автодорожного университета рекомендовали провести в Сумах ревизию сети остановок. «Ревизию сети мы уже сделали. На сайте размещен проект решения об определении названий и перечня остановок общественного транспорта в Сумах. Внесены существенные изменения», — сообщил начальник отдела транспорта Сергей ЯКОВЕНКО. По его словам, сегодня действует решение исполкома о 273 остановок и больше 100 дополнительных остановок по требованию, большинство из которых в новом проекте решения станут стационарными и автобусными. «Например, на ул. Богуна ездят троллейбусы и автобусы. Троллейбусы будут останавливаться у Пятой городской больницы, автобус – у магазина «Веселка», где остановка по требованию», — сообщила Председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, энергосбережения, транспорта и связи Виктория ГРОБОВА.

В обнародованном проекте решения исполкома – 313 остановок.

Перелік та назви

зупинок міського пасажирського транспорту в місті Суми

Прямий напрямок Зворотній напрямок № з/п Назва Клас зупинки № з/п Назва Клас зупинки Напрямок центр — вулиця Білопільський шлях 1 Центральний будинок зв’язку С 13 Ганнівка А 2 Школа № 13 С 14 Залізничний переїзд А 3 Третя поліклініка С 15 Білопільський шлях А 4 Автовокзал С 16 Тепличний А 5 Сквер Пам’яті жертв голодомору С 17 УТоГ С 6 Вулиця 8-го Березня С 18 Молокозавод С 7 АТП 15955 С 19 АТП 15955 С 8 Молокозавод С 20 Міськводоканал С 9 УТоГ С 21 Автовокзал С 10 Білопільський шлях С 22 Вулиця Чорновола С 11 Залізничний переїзд А 23 Третя поліклініка С 12 Ганнівка А 24 Універмаг «Київ» С Харківський напрямок 25 ТЦ «Мануфактура» С 45 Залізничний переїзд Т 26 Вулиця Даргомижського С 46 Цвинтар Т 27 Вулиця Сумсько-Київських дивізій С 47 Вулиця Прикордонна Т 28 Вулиця Сергія Табали С 48 Силікатний завод Т 29 М’ясокомбінат С 49 Завод ГТВ Т 30 Вулиця Лінійна С 50 Друга прохідна ПАТ «Сумихімпром» Т 31 Сумський Державний Університет С 51 Центральна прохідна ПАТ «Сумихімпром» Т 32 Хлібзавод №3 С 52 Поліклініка ПАТ «Сумихімпром» Т 33 Автоцентр С 53 Перша прохідна ПАТ «Сумихімпром» Т 34 Завод металевих конструкцій Т 54 Завод металевих конструкцій Т 35 Перша прохідна ПАТ «Сумихімпром» Т 55 Автоцентр С 36 Поліклініка ПАТ «Сумихімпром» Т 56 Сумський Державний Університет С 37 Центральна прохідна ПАТ «Сумихімпром» Т 57 Вулиця Лінійна С 38 Друга прохідна ПАТ «Сумихімпром» Т 58 М’ясокомбінат С 39 Завод ГТВ Т 59 Вулиця Сергія Табали С 40 Силікатний завод Т 60 Вулиця Сумсько-Київських дивізій С 41 Вулиця Прикордонна Т 61 Вулиця Даргомижського С 42 Цвинтар Т 62 ТЦ «Мануфактура» С 43 Залізничний переїзд Т 63 Покровська площа С 44 Керамейя Т Напрямок вулиця Харківська — 12-й мікрорайон 64 Фарфоровий завод А 67 Вулиця Миргородська А 65 Вулиця Черкаська А 68 Вулиця Черкаська А 66 Вулиця Миргородська А 69 Фарфоровий завод А Роменський напрямок 70 Школа №15 С 79 Педагогічний університет С 71 Вулиця Павлова С 80 АТП 15954 С 72 Пенсійний фонд С 81 Військова С 73 Пантелеймонівський храм С 82 Вулиця Пантелеймонівська С 74 Вулиця Лисенко С 83 Пантелеймонівський храм С 75 Військова С 84 Пенсійний фонд С 76 Ліцей харчових технологій С 85 Вулиця Павлова С 77 Педагогічний університет С 86 Школа №15 С 78 Вулиця Роменська С Напрямок вулиця Герасима Кондрат’єва 87 ЦУМ С 98 Аеропорт С 88 Торговий Дім «Петропавлівський» С 99 Обласна типографія С 89 Вулиця Береста С 100 Аграрний університет С 90 Будівельний коледж С 101 Вулиця генерала Морозова С 91 Перша міська клінічна лікарня С 102 Школа № 1 С 92 Міськвійськомат С 103 Міськвійськкомат С 93 Школа № 1 С 104 Перша міська клінічна лікарня С 94 Кадетський корпус С 105 Будівельний коледж С 95 Аграрний університет С 106 Вулиця Олександра Олеся С 96 Обласна типографія С 107 Вулиця Береста С 97 Аеропорт С 108 Покровська С Напрямок вулиця Троїцька 109 Обласна універсальна наукова бібліотека С 113 Міська дитяча лікарня С 110 Олександрівська гімназія С 114 Пологовий будинок С 111 Пологовий будинок С 115 Олександрівська гімназія С 112 Міська дитяча лікарня С 116 Обласна універсальна наукова бібліотека С Напрямок проспекту Шевченка 117 Кінотеатр «Дружба» С 119 Проспект Шевченка С 118 Проспект Шевченка С 120 Кінотеатр «Дружба» С Напрямок Хіммістечко 121 Вулиця Богуна С 122 5-а міська лікарня С 123 Школа №26 С 124 Будинок побуту С 125 Сумський Державний університет С Напрямок вулиця Борова 126 Вулиця Паркова А 127 Вулиця Борова А 128 Вулиця Римського-Корсакова А 129 Вулиця Серпнева А Напрямок Баси 130 Вулиця Олега Балацького А 138 Вулиця Санаторна А 131 Вулиця Майська А 139 Обласний клінічний перинатальний центр А 132 Пришибська площа А 140 Провулок Генерала Грекова А 133 Вулиця Володимирська А 141 Вулиця Володимирська А 134 Провулок Генерала Грекова А 142 Пришибська площа А 135 Обласний клінічний перинатальний центр А 143 Вулиця Майська А 136 Вулиця Санаторна А 144 Вулиця Олега Балацького А 137 Вулиця Ювілейна А Напрямок 12-го мкрн 145 Проспект ім. Михайла Лушпи С 154 12-й мікрорайон С 146 Вулиця Івана Сірка С 155 Автоцентр С 147 9-й мікрорайон С 156 Озерна С 148 Вулиця Інтернаціоналістів С 157 Вулиця Героїв Крут С 149 10-й мікрорайон С 158 10-й мікрорайон С 150 Вулиця Героїв Крут С 159 Вулиця Інтернаціоналістів С 151 Озерна С 160 9-й мікрорайон С 152 Автоцентр С 161 Дитяча поліклініка С 153 12-й мікрорайон С 162 Проспект ім. Михайла Лушпи С Напрямок М.Лушпи- Інтернаціоналістів-Героїв Крут 163 Озеро Чеха А 167 Дитячий садочок «Ясочка» А 164 Автостоянка А 168 Автостоянка А 165 Дитячий садочок «Ясочка» А 169 Озеро Чеха А 166 Вулиця Інтернаціоналістів А Напрямок вулиця Харківська – вулиця Прокоф’єва 170 Ринок СКД А 174 Технічне училище А 171 Вулиця Катерини Зеленко А 175 Легкоатлетичний манеж А 172 Легкоатлетичний манеж А 176 Вулиця Катерини Зеленко А 173 Технічне училище А 177 Ринок СКД А Напрямок 12-й мкрн — «Центроліт» через залізничний вокзал 178 Вулиця Заливна С 195 Вулиця Брянська Т 179 Школа №19 С 196 Завод АЕН С 180 Обласна лікарня С 197 ЗАТ «Технологія» С, на вимогу 181 Залізничний вокзал С 198 Індустріальний парк С 182 Школа №18 С 199 Вулиця Ковпака С 183 ПАТ «СМНВО» С 200 4-а поліклініка С 184 Вулиця Металургів С 201 Вулиця Лесі Українки С 185 4-та міська лікарня С 202 Проспект Курський С 186 Проспект Курський С 203 Вулиця Металургів С 187 Вулиця Машинобудівників С 204 ПАТ «СМНВО» С 188 4-а поліклініка С 205 Школа №18 С 189 Вулиця Ковпака С 206 Привокзальний сквер С 190 Індустріальний парк С 207 Залізничний вокзал С 191 ЗАТ «Технологія» С, на вимогу 208 Обласна лікарня С 192 Завод АЕН С 209 Школа №19 С 193 Вулиця Брянська Т 210 Вулиця Заливна С 194 ПАТ «Центроліт» Т Напрямок ПАТ «СМНВО» 211 Центральний ринок С 214 Вулиця Труда С 212 Сквер Чорнобильців С 215 Палац культури СМНВО С 213 Палац культури СМНВО С 216 Сквер Чорнобильців С 217 Центральний ринок С Напрямок вулиця Добровільна 218 4-та лікарня А 223 Вулиця Добролюбова А 219 Вулиця Слобідська А 224 Вулиця Олексія Братушки А 220 Вулиця Ударників А 221 Вулиця Добровільна А 222 Кінцева А Напрямок вулиця Металургів – Білопільський шлях 225 Вулиця 8-го Березня А 227 Вулиця 8-го Березня А 226 Вулиця Олександра Невського А Напрямок вулиця Металургів – вулиця Іллінська 228 Вулиця Жукова А 230 Вулиця Іллінська А 229 Річка Сумка А 231 Річка Сумка А 232 Вулиця Жукова А Напрямок Баранівка 233 Обласна лікарня А 242 Вулиця Фізкультурна А 234 Вулиця Родини Линтварьових А 243 Вулиця Сєдова А 235 Лука А 244 Вулиця Марії Приймаченко А 236 Вулиця Івана Франка А 245 Вулиця Баранівська А 237 Вулиця Баранівська А 246 Вулиця Івана Франка А 238 Вулиця Марії Приймаченко А 247 Церква Різдва Іоана Предтечі А 239 Вулиця Сєдова А 248 Вулиця Чехова А 240 Вулиця Фізкультурна А 249 Вулиця Рубіжна А 241 Лісна А Напрямок проспект Курський – Білопільський шлях 250 Ліцей С 258 Вулиця Чернігівська А 251 Житловий масив С 259 Вулиця Путивльська А 252 Діагностичний центр С 260 Пансіонат для ветеранів А 253 Обласна дитяча лікарня С 261 Шпиталь С 254 Шпиталь С 262 Житловий масив С 255 Пансіонат для ветеранів С 263 Ліцей С 256 Вулиця Путивльська А 257 Вулиця Чернігівська А Напрямок Веретенівка 264 Пансіонат для ветеранів С 267 Кінно-спортивна школа А 265 Кінно-спортивна школа А 268 Коледж СНАУ А 266 Веретенівка А 269 Вулиця Веретенівська А Напрямок вулиця Косівщинська 270 Вулиця Пушкіна А 276 Вулиця Садова А 271 Вулиця Нахімова А 277 Провулок Косівщинський А 272 Провулок Косівщинський А 278 Вулиця Нахімова А 273 Косівщинське водосховище А 279 Вулиця Пушкіна А 274 Вулиця Садова А 275 Косівщина А Напрямок вулиця Степана Бандери – вулиця Косівщинська 280 Провулок Гетьманський А 282 Хлібозавод А 281 Хлібозавод А 283 Провулок Гетьманський А Напрямок вулиця Роменська – Автовокзал 284 Пенсійний фонд А 286 Міський центр зайнятості А 285 Міський центр зайнятості А 287 Пенсійний фонд А Напрямок вулиця Тополянська 288 Вулиця 2-га Залізнична А 295 Нижня Тополя А 289 Вулиця Тополянська А 296 Вулиця Космічна А 290 Вулиця Юрія Вєтрова А 297 Демпург А 291 Верстатотехмаш А 298 Вулиця 1-ша Залізнична А 292 Вулиця Космічна А 299 Вулиця 2-га Залізнична А 293 Нижня Тополя А 294 Вулиця Тополянська А Напрямок вулиця Юрія Вєтрова – проспект Курський 300 Вулиця Скрябіна А 303 Укрросметал А 301 Вулиця 2-а Заводська А 304 Вулиця 2-га Заводська А 302 Укрросметал А 305 Вулиця Скрябіна А Напрямок Харківська – Василівка 306 Вулиця Вишнева А 309 Вулиця Михайла Кощія А 307 Вулиця Михайла Кощія А 310 Вулиця Вишнева А 308 Василівка А Напрямок Іллінська – Першотравнева 311 Будинок Природи А 312 Вулиця Ярослава Мудрого А

Примітка: клас зупинок – А(автобусна), Т(тролейбусна), С(суміщена), «на вимогу».