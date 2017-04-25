Панорама / сумы / новости / события / комментарии
26.07 Среда

Особенный марафон: из Шостки до Литвы на коляске (видео)

Сегодня, 09:44 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Особенный марафон: из Шостки до Литвы на коляске (видео)

Шосткинский спортсмен-колясочник Дмитрий Васильцов начал свой очередной марафон, сообщает UA:Суми. Трасса, которую покоряет этот особенный спортсмен, проложена по территории четырех стран — Украины, Беларуси, Латвии и Литвы. Так спортсмен не только привлекает внимание к проблемам людей с особыми потребностями, но и отмечает небольшой юбилей — пятилетие дружбы шосткинской и литовской организаций инвалидов.
Подробности в сюжете.

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
Чего хочет Театральная площадь в Сумах
Чего хочет Театральная площадь в Сумах
25.04.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 25.04.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 356 Комментариев 0
Чом ти не прийшов? Песенный флешмоб в Сумах (видео)
Чом ти не прийшов? Песенный флешмоб в Сумах (видео)
24.04.2017, 16:02 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 24.04.2017, 16:02 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 246 Комментариев 0
В центре Сум свирепствуют хулиганы (фотофакт)
В центре Сум свирепствуют хулиганы (фотофакт)
24.04.2017, 13:13 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 24.04.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 232 Комментариев 0
В Сумах демонтировали проблемную рекламу (фото) 8 фото
В Сумах демонтировали проблемную рекламу (фото)
24.04.2017, 11:31 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.04.2017, 11:31 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 303 Комментариев 0
У «Эпицентра» в Сумах сбили ребенка
У «Эпицентра» в Сумах сбили ребенка
24.04.2017, 10:07 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.04.2017, 10:07 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 540 Комментариев 0
Вкусно и разнообразно: как в Сумах прошёл фестиваль (фото) 26 фото
Вкусно и разнообразно: как в Сумах прошёл фестиваль (фото)
24.04.2017, 09:19 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 24.04.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 321 Комментариев 0
ДТП в Сумах: допился до…бардюра (фото) 2 фото
ДТП в Сумах: допился до…бардюра (фото)
24.04.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 24.04.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 444 Комментариев 0
Гулять так гулять! Пьяное ДТП в Сумах (фото) 2 фото
Гулять так гулять! Пьяное ДТП в Сумах (фото)
21.04.2017, 11:13 Новость
Панорама Панорама 21.04.2017, 11:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 624 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
Вчера, 14:16
admin adminych admin adminych Вчера, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 184 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете работу Верховной Рады на последней сессии?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Інсектициди: види, форми випуску та способи застосування
21.07.2017, 18:42
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 18:42 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Смузі для схуднення — 10+ рецептів для блендера
21.07.2017, 17:38
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 17:38 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Ванна или душевая кабина: что выбрать
21.07.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
Органические крема для кожи — сила природы на страже молодости
20.07.2017, 12:21
admin adminych admin adminych 20.07.2017, 12:21 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Этим летом путешествуем с палатками ТМ «Кемпинг»
18.07.2017, 17:54
admin adminych admin adminych 18.07.2017, 17:54 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0
последние комментарии
Brus72 к материалу
Трактор ДТ-75: возрождение легенды
интересно было почитать. ДТ-75 (tehnoniki.ru/arenda-buldozera/dt-75.html) действительно является легендой. просто не существует аналога!
Сегодня, 00:42
Сергей Федоров к материалу
Организованная преступность и банды Украины (инфографика)
БАНДА у власти готовится к ВЫБОРАМ, которые требует Евросоюз от украинской "власти" ибо её КОРРУПЦИЯ ЗАШКАЛИВАЕТ, вот и начали ВЕЗДЕ ...
Вчера, 23:17
Неля к материалу
В Сумах остановки защищают от града, но не от солнца
Предлагаю исполнительный комитет Сумского городского совета, утвердивший проект данных остановок обязать посидеть на их "детище" 1 час( правда лавочки хватит ...
Вчера, 10:49
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII