Особенный марафон: из Шостки до Литвы на коляске (видео)

Шосткинский спортсмен-колясочник Дмитрий Васильцов начал свой очередной марафон, сообщает UA:Суми. Трасса, которую покоряет этот особенный спортсмен, проложена по территории четырех стран — Украины, Беларуси, Латвии и Литвы. Так спортсмен не только привлекает внимание к проблемам людей с особыми потребностями, но и отмечает небольшой юбилей — пятилетие дружбы шосткинской и литовской организаций инвалидов.

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