Особенности покупки луковичных цветов на Agro-Market.net

Известно, что цветы не только украшают нашу жизнь, но и решают ряд прагматичных задач, в частности, служат пищей (разнообразные сорта лука), лекарственными средствами, декоративными элементами (которые используются, например, при оформлении праздничных мероприятий или в ландшафтном дизайне) или являются товаром (торговля цветами). Помимо этого, не следует забывать, что цветы — природные психотерапевты, которые своим видом и запахом не только доставляет человеку эстетическое удовольствие, но и снижают уровень психологического напряжения, которое может накапливаться в нервной системе человека на протяжении насыщенного различными событиями и стрессами дня. Словом, цветы — наши неразлучные спутники жизни, друзья и помощники. Стоит также отметить, что существует огромное количество классов и видов цветов. В этой статье мы поговорим о луковичных цветах, образующих довольно большую группу цветковых растений. Луковичные цветы насчитывают несколько сотен всевозможных семейств, родиной которых являются Азия, Африка, Южная Америка и Южная Европа. Разобраться с обширным разнообразием этих растений и сделать выбор в пользу того или иного цветка поможет каталог луковичных цветов, размещенный на сайте онлайн-супермаркета Agro-Market.net, предлагающего товары для сада, огорода и дома.

Напомним, что характерным элементом луковичных цветов является луковица — утолщенный книзу подземный побег, из которого произрастают листья и соцветия. Луковичные цветы можно условно разбить на две большие группы — садовые и комнатные (некоторые сорта цветов легко уживаются как на грядках, так и в комнатных горшках). Помимо физических данных (размера, формы и цвета луковиц, листьев, соцветий, лепестков и органов размножения), эти цветы различаются между собой такими характеристиками, как:

- продолжительность вегетативного периода, в течение которого происходит развитие цветка, его оплодотворение и созревание в нем семян;

- длительность периода покоя, когда, наоборот, сбросив листья, растение на время приостанавливает свое развитие;

- особенности посадки (срок посадки, требования к грунту) и выращивания цветов (растут лучше на солнце или в тени, на влажном или засушливом участке земли, насколько устойчивы к низким и высоким температурам) в течение вегетативного периода, а также условия хранения луковицы в период покоя.

Возвращаясь к онлайн-супермаркета Agro-Market.net, хочется отметить, что в его каталоге представлены как сорта отдельных луковичных растений (амариллисов, гиацинтов, ирисов, крокусов, лилий, нарциссов, пионов, подснежников, тюльпанов, эремурусов и т. д.), так и их комплекты (наборы), включающие в себя элитные или, наоборот, неприхотливые, простые в уходе сорта луковичных цветов.

Цветочная продукция, представленная в указанном онлайн-супермаркета, обладает рядом положительных качеств:

конкурентоспособная цена (на некоторые виды цветов установлена более низкая, чем исходная, акционная цена);

на продажу выставляются отборные сортовые луковицы, выращенные специально для разведения в наших местных условиях;

наличие всей необходимой сопроводительной информации: описание привлекательности цветов, особенности посадки луковиц (месяц, место, глубина лунки, расстояние между луковицами) и ухода за всходами и растущими цветами; количество луковиц в наборе, фотографии цветов, видеоинструкция, как правильно сажать те или иные цветы, отзывы покупателей, оценивающих качество товара и уровень обслуживания онлайн-супермаркета;

качественная бережная упаковка, которая обеспечит сохранность товара во время транспортировки ее заказчику;

возможность доставки цветов по всей Украине.

Это — лишь часть информации о том, как представлена цветочная продукция в онлайн-супермаркете Agro-Market.net. Более подробные сведения вы можете получить, зайдя на сайт этой компании или задав вопрос ее онлайн-консультантам.