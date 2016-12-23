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«Оскар-2017″: победители и рекордсмены (инфографика)

Сегодня, 12:28 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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«Оскар-2017″: победители и рекордсмены (инфографика)

Драма «Лунный свет» получила главную награду киноакадемии США «Оскар». Церемония вручения награды завершилась досадной ошибкой, когда победа сначала была ошибочно присуждена мюзиклу «Ла-ла ленд», — сообщает РИА Новости Украина. Ведущим 89-й церемонии вручения «Оскара» выступил комик Джимми Киммел. Церемония вручения награды киноакадемии продолжалась более трех часов. В ходе нее прозвучало много шуток в адрес президента США Дональда Трампа и речей, осуждающих дискриминацию в любом ее проявлении, на аудиторию падали конфеты и даже американские пончики, в зал заходили туристы с улицы, но «изюминкой вечера» стало объявление победителя в категории «Лучший фильм года».

 

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