Ошибка Савченко и все-все-все: новое в законодательстве

Законодательный май. Президент подписал резонансный указ о запрете российских социальных сетей и поисковых ресурсов, Верховная Рада отменила «закон Савченко», а еще законодатели сорвали голосование по санкциям против Януковича и его окружения и провалили дорожную карту по земельной реформе.

Прощай, ВК

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая подписал указ о новых санкциях против России. Они предполагают блокировку доступа к российским социальным сетям – «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Кроме этих социальных сетей, суммарная месячная аудитория которых составляет 25,3 млн человек, под санкции попали IT-компании, СМИ, бизнес-компании и физические лица. Примечательно, «вне закона» абсолютно все сервисы Яндекса, также имеющие большую популярность в Украине: Яндекс.Авиабилеты, Яндекс.Диск, Кинопоиск, Яндекс.Деньги, Яндекс.ЗНО, Яндекс.Карты, Яндекс.Такси и многие другие.

Провайдеры один за одним уже ограничили доступ своих клиентов к этим ресурсам. После обнародования скандального указа Порошенко Интернет наполнился массовым возмущением пользователей. Даже зарегистрировали электронную петицию об отмене этого запрета и практически собрали нужное количество голосов. Кроме того, в Сети тут же появилась масса способов, как обойти такой запрет. Президент же сообщил, что не намерен отменять этот закон.

Ошибка Савченко

Верховная Рада приняла изменения в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения, отменив так называемый «закон Савченко». Принятый ранее парламентом закон, предусматривающий зачисление дня пребывания в СИЗО за два дня колонии, назвали ошибкой.

За соответствующий законопроект №5534 проголосовали 227 народных депутатов. Таким образом, предварительное заключение будет засчитываться судом в случае лишения свободы в срок наказания «день за день». «Просто часть статьи Уголовного кодекса возвращается назад в том же виде, в котором ее в свое время убрали, – пояснил глава парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей КОЖЕМЯКИН. — Сегодня за тяжкие и особо тяжкие преступления насильники, убийцы, как правило, сидят в СИЗО. Все, кто даже совершили тяжкие и средней тяжести преступления, как правило, идут на поруки, под домашний арест. Важной мотивацией сегодня лично для меня является то, что убийца, насильник и предатель должны сидеть день за день».

Неоднократно сообщалось о том, что люди, освобожденные по «закону Савченко», вскоре после освобождения совершали рецидив. Со слов автора законопроекта Антона ЯЦЕНКО, «закон Савченко» был большой ошибкой, которая привела к 55 убийствам, 22 изнасилованиям и 760 разбойным нападениям.

Санкции и Янукович

Верховная Рада отказалась ввести санкции против Януковича и его соратников

За постановление №5350, которым предлагается одобрить и внести на рассмотрение СНБО предложение о введении санкций против беглого Виктора Януковича и его окружения, не проголосовали 35 народных депутатов от БПП. Именно их голосов не хватило для принятия постановления.

Проектом постановления предлагается одобрить и внести на рассмотрение СНБО предложения по применению персональных санкций за создание реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействие террористической деятельности. Санкции хотят ввести против таких людей Януковича: Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Николай Присяжнюк, Андрей Клюев, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Сергей Клюев, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Юрий Иванющенко, Александр Клименко, Эдуард Ставицкий, Александр Якименко, Дмитрий Фирташ, Алексей Азаров, Раиса Богатырева, Виктор Зубрицкий, ну и сам экс-президент.

Земельный вопрос

Верховная Рада отклонила проект постановления о формировании пошаговой дорожной карты проведения земельной реформы в Украине, инициированный парламентским комитетом по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, этим документом предлагалось поручить ряду ведомств разработать проект концепции национальной модели оборота земель сельхозназначения. В частности, функции по разработке концепции возлагались на Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство экономического развития и торговли, Министерство финансов, Министерство юстиции, Государственное агентство по вопросам геодезии, картографии и кадастра при участии ряда ассоциаций и общественных организаций. Основной задачей этих ведомств было определить, какие именно участки могут быть выставлены на продажу после открытия земельного рынка. Также они должны были сформировать список запретов и ограничений на приобретение участков.

Как известно, проведение пенсионной и земельной реформ является условием сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ).

Фото: Ветка власти. В этом месяце законодатели «провалили» ряд важных законопроектов, большой резонанс вызвало решение Президента о запрете российских ресурсов