10 мая на ул. Терещенко в Глухове 67-летнй местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 21099 допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 36-летний местный житель с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой голени госпитализирован в Глуховскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 10 мая с начала года на территории Сумской области произошло 90 ДТП, в которых 16 человек погибли и 121 пострадал (в прошлом году за аналогичный период – 185 ДТП, в которых 25 человек погибли и 228 пострадали).
Опять и снова: ДТП на Сумщине
Сегодня, 06:27 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
10 мая на ул. Терещенко в Глухове 67-летнй местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 21099 допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 36-летний местный житель с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой голени госпитализирован в Глуховскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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