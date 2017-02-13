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Оптимистическое дно Сумщины: Клочко в рейтинге губернаторов

Сегодня, 11:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Оптимистическое дно Сумщины: Клочко в рейтинге губернаторов

По итогам 2016 г. глава Сумской облгосдминистрации Николай КЛОЧКО занимает 23-е место (у него – минус 101,5 баллов).
Таковы итоги рейтинга губернаторов, составленном газетой «Деловая столица» по итогам развития регионов на основании данных Госстата.
По году позиция Николая Клочко в рейтинге почти не изменилась: по итогам первого полугодия и трех кварталов он также был 23, хотя в первом квартале 2016 г. он занимал 22-е место. Если же сравнивать с итогами 2015 года, когда он занимал 19-е место, то регресс очевиден.
Позиции губернатора стабильно «рубит» низкая рождаемость, долги по зарплате и динамика промышленности и потребительских цен.
По данным «ДС», Клочко обеспечил хороший задел на 2017 год: стратегическим успехом считается заключение меморандумов о сотрудничестве с ГК «Укроборонпром» и ПАО «Укргаздобыча», а также то, что в область идут инвесторы и сокращение на 34,8 млн грн. долгов по зарплате. Почти полностью произведен расчет с бывшими работниками ОАО «Центролит» (задолженность уменьшилась с 11 млн до 0,7 млн грн).

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