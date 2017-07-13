Панорама / сумы / новости / события / комментарии
13.10 Пятница

Оптимистический день: гороскоп на 13 октября

Сегодня, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
Оптимистический день: гороскоп на 13 октября

Будет преобладать очень приподнятая и заразительно оптимистичная атмосфера. Сегодня, находясь во власти великолепного настроения, можно заняться собой, устранить давний конфликт или найти новый объект для личных симпатий.
Овен:
Овнам этот день не даст возможности в полной мере осуществить все свои планы и желания. Ваши идеи будут регулярно сталкиваться с целым рядом посторонних помех, каждая из которых может принести непоправимый урон вашей задумке.
Телец:
Тельцы в этот день будут остро чувствовать фальшь, исходящую от окружающих. Благодаря своей проницательности вы сможете предупредить крупный обман, поверив в который вы могли бы лишиться внушительной части своего капитала.
Близнецы:
Близнецам сегодня не следует проводить смелые кулинарные эксперименты. Всё, что вы примите в пищу в этот день, должно соответствовать всего нескольким требованиям — состоять только из свежих продуктов и не содержать экзотические ингредиенты.
Рак:
Раки в этот день станут для окружающих неиссякаемым источником позитива. В вашем присутствии даже самый пессимистично настроенный человек будет чувствовать себя так, словно его кто-то окрылил на победы.
Лев:
Львам будут очень хорошо удаваться спонтанные покупки. Во время случайного визита в магазин вы найдёте уникальный товар, представленный к продаже с внушительной скидкой и не имеющий аналогов в других торговых точках.
Дева:
Девы сегодня ни на миг не усомнятся в правильности своих поступков. Однако в момент ваших «подвигов» окружающие будут недоумевать, по каким нелепым причинам вы раз за разом попадаете впросак, наступая на одни и те же грабли.
Весы:
Весы сегодня предстанут перед окружающими в образе «серого кардинала». Вы продемонстрируете большую осведомлённость в вопросах закулисных интриг и, проявив чудеса дипломатии, сможете провести на месте своей работы крупные кадровые перестановки.
Скорпион:
Скорпионы в этот день будут окружены единомышленниками и друзьями. Поддержка со стороны этих людей вам понадобится в тот нелёгкий момент, когда вы разорвёте свой давний роман и по этой причине окажетесь во власти сильнейшей депрессии.
Стрелец:
Стрельцам сегодня следует более серьёзно отнестись к принятию сложных решений. Ваша карьера — это не тот аспект, в котором можно отпустить происходящее на самотёк и спокойно наблюдать, как всё, что вы добивались многие годы, медленно «тонет».
Козерог:
Козероги будут очень далеки от героизма и склонности к подвигам. Едва почувствовав, что вы можете попасть под удар во время крупных кадровых перестановок на месте своей работы, вы изберёте проверенный путь — откровенную лесть в адрес нового руководства.
Водолей:
Водолеям день не запомнится особо примечательными событиями. Не удивительно, что в столь скучный момент вы не найдёте более подходящего повода для разговоров с коллегами, как обсуждение нового галстука вашего босса.
Рыбы:
Рыбам сегодня не придётся стоять в очереди за удачей. Фортуна сама постучится к вам в дверь и с порога заявит, что будет сопровождать вас на протяжении целого дня, причём и на работе, и в делах, связанных с межличностной сферой.

Напечатать Письмо автору Просмотров 35 Комментариев 0

читайте также
Воспитанники сумской легкой атлетики — лучшие
Воспитанники сумской легкой атлетики — лучшие
13.07.2017, 13:14 Новость
Анатолий Поляченко Анатолий Поляченко 13.07.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Спорт Регион: Сумщина Просмотров 67 Комментариев 0
Суперфиналистка «МастерШеф Дети-2» приглашает сумчан на равиоли
Суперфиналистка «МастерШеф Дети-2» приглашает сумчан на равиоли
13.07.2017, 09:19 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 13.07.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье, Кулинария, Личность Регион: Сумщина Просмотров 161 Комментариев 0
Скучать сегодня не придется: гороскоп на 13 июля
Скучать сегодня не придется: гороскоп на 13 июля
13.07.2017, 07:07 Новость
Панорама Панорама 13.07.2017, 07:07 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 75 Комментариев 0
8 марта — праздник, но не выходной
8 марта — праздник, но не выходной
12.07.2017, 10:04 Новость
admin adminych admin adminych 12.07.2017, 10:04 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Мнение, Общество Регионы: Мир, Украина Просмотров 151 Комментариев 0
Берегите энергию: гороскоп на 12 июля
Берегите энергию: гороскоп на 12 июля
12.07.2017, 06:41 Новость
Панорама Панорама 12.07.2017, 06:41 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 82 Комментариев 0
Футбольный лидер: «Агробизнес-ТСК» одержал победу
Футбольный лидер: «Агробизнес-ТСК» одержал победу
10.07.2017, 12:04 Новость
Анатолий Поляченко Анатолий Поляченко 10.07.2017, 12:04 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Спорт Регион: Сумщина Просмотров 118 Комментариев 0
К великим свершениям: гороскоп на 10 июля
К великим свершениям: гороскоп на 10 июля
10.07.2017, 07:00 Новость
Панорама Панорама 10.07.2017, 07:00 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 79 Комментариев 0
Эмоции полнолуния: гороскоп на 9 июля
Эмоции полнолуния: гороскоп на 9 июля
09.07.2017, 06:55 Новость
Панорама Панорама 09.07.2017, 06:55 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 74 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
В селі Нова Слобода відкрили музей Горюнської культури
10.10.2017, 11:56
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:56 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 104 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 480 Комментариев 0
Опросы

Принятая Верховной Радой пенсионная реформа это:
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Какой выбрать картридж для водного фильтра?
10.10.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Керамическая плитка: виды и преимущества
10.10.2017, 11:54
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:54 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Любопытные факты про SMS-рассылку
10.10.2017, 11:11
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Наслаждайтесь жизнью с займом до зарплаты от Moneyveo
06.10.2017, 14:19
admin adminych admin adminych 06.10.2017, 14:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Покупайте квартиры без посредников в Сумах на портале недвижимости sumyi.mesto.ua
29.09.2017, 13:21
admin adminych admin adminych 29.09.2017, 13:21 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 62 Комментариев 0
последние комментарии
Juhi Parmar Parmar к материалу
Действуйте логично: гороскоп на 12 октября
Hello guys! I am Juhi Parmar and I am one of the most Beautiful model escorts in Mumbai offering my ...
Вчера, 14:49
Тарас Груз к материалу
Шкафы-купе в прихожую
Красивая и недорогая коллекция https://mebel-24.com.ua/shkafu-kupe/ с быстрыми сроками.
07.10.2017, 17:25
Сергей Федоров к материалу
Как за год изменились цены в Украине (инфографика)
Гарант КОРРУПЦИИ и его МАРОДЁРЫ в парламенте пытаются незаметно протянуть возможность отстрела недовольного ими народа через "закон" про реинтеграцию Донбасса, ...
05.10.2017, 22:13
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII