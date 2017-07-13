Оптимистический день: гороскоп на 13 октября

Будет преобладать очень приподнятая и заразительно оптимистичная атмосфера. Сегодня, находясь во власти великолепного настроения, можно заняться собой, устранить давний конфликт или найти новый объект для личных симпатий.

Овен:

Овнам этот день не даст возможности в полной мере осуществить все свои планы и желания. Ваши идеи будут регулярно сталкиваться с целым рядом посторонних помех, каждая из которых может принести непоправимый урон вашей задумке.

Телец:

Тельцы в этот день будут остро чувствовать фальшь, исходящую от окружающих. Благодаря своей проницательности вы сможете предупредить крупный обман, поверив в который вы могли бы лишиться внушительной части своего капитала.

Близнецы:

Близнецам сегодня не следует проводить смелые кулинарные эксперименты. Всё, что вы примите в пищу в этот день, должно соответствовать всего нескольким требованиям — состоять только из свежих продуктов и не содержать экзотические ингредиенты.

Рак:

Раки в этот день станут для окружающих неиссякаемым источником позитива. В вашем присутствии даже самый пессимистично настроенный человек будет чувствовать себя так, словно его кто-то окрылил на победы.

Лев:

Львам будут очень хорошо удаваться спонтанные покупки. Во время случайного визита в магазин вы найдёте уникальный товар, представленный к продаже с внушительной скидкой и не имеющий аналогов в других торговых точках.

Дева:

Девы сегодня ни на миг не усомнятся в правильности своих поступков. Однако в момент ваших «подвигов» окружающие будут недоумевать, по каким нелепым причинам вы раз за разом попадаете впросак, наступая на одни и те же грабли.

Весы:

Весы сегодня предстанут перед окружающими в образе «серого кардинала». Вы продемонстрируете большую осведомлённость в вопросах закулисных интриг и, проявив чудеса дипломатии, сможете провести на месте своей работы крупные кадровые перестановки.

Скорпион:

Скорпионы в этот день будут окружены единомышленниками и друзьями. Поддержка со стороны этих людей вам понадобится в тот нелёгкий момент, когда вы разорвёте свой давний роман и по этой причине окажетесь во власти сильнейшей депрессии.

Стрелец:

Стрельцам сегодня следует более серьёзно отнестись к принятию сложных решений. Ваша карьера — это не тот аспект, в котором можно отпустить происходящее на самотёк и спокойно наблюдать, как всё, что вы добивались многие годы, медленно «тонет».

Козерог:

Козероги будут очень далеки от героизма и склонности к подвигам. Едва почувствовав, что вы можете попасть под удар во время крупных кадровых перестановок на месте своей работы, вы изберёте проверенный путь — откровенную лесть в адрес нового руководства.

Водолей:

Водолеям день не запомнится особо примечательными событиями. Не удивительно, что в столь скучный момент вы не найдёте более подходящего повода для разговоров с коллегами, как обсуждение нового галстука вашего босса.

Рыбы:

Рыбам сегодня не придётся стоять в очереди за удачей. Фортуна сама постучится к вам в дверь и с порога заявит, что будет сопровождать вас на протяжении целого дня, причём и на работе, и в делах, связанных с межличностной сферой.