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Опирайтесь на надежных: гороскоп на 1 марта

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Опирайтесь на надежных: гороскоп на 1 марта

Большинство дел, намеченных на 1 марта, следует выполнять при поддержке надёжных людей. Сегодня повышается риск проявить спешку и невнимательность в очень важном вопросе, что может привести к целому ряду сложнейших проблем.
Овен:
Овнам 1 марта не стоит садиться за руль. Утреннее недомогание, которое вы попытаетесь проигнорировать — это очень тревожный сигнал. Пока вы чувствуете общую слабость и головокружение доверьте управление транспортным средством другому лицу.
Телец:
Тельцам сегодня придётся изменить тактику своего поведения с близкими. Чтобы родственники перестали недовольно ворчать, вам следует отказаться от собственных планов и провести это воскресение так, как того требует большая часть семейства.
Близнецы:
У Близнецов 1 марта обострятся давние разногласия с ближайшими соседями. Пока вы вместе с ними будете живо обсуждать очередной злободневный вопрос, окружающие будут переживать лишь об одном — чтобы этот словесный конфликт обошёлся без рукоприкладства.
Рак:
Раками сегодня овладеет непонятная нервозность и суета. В таком состоянии вам крайне опасно начинать какие-либо ответственные проекты, садиться за руль или обсуждать важные вопросы с близкими членами своей семьи.
Лев:
У Львов 1 марта пройдёт довольно спокойно и ровно. Единственное, на что вам следует обращать повышенное внимание в течение этого дня — риск завести опрометчивые знакомства (пристально оценивайте каждого из людей, которые будут сегодня вас окружать).
Дева:
Девам сегодня необходимо на время забыть про окружающих, и сосредоточить все усилия только на себе. Если вы посвятите это воскресение пассивному отдыху или мероприятиям, направленным на укрепление своего здоровья, это будет для вас лучшим сценарием выходного дня.
Весы:
Весы сегодня будут очень общительны и лучезарны. Вам безо всяких проблем удастся сплотить рядом с собой самых разных людей. Вечером вы будете наводить порядок в контактах новых знакомых и придёте к выводу, что среди них очень много полезных персон.
Скорпион:
Скорпионам сегодня суждено столкнуться с тенями своего недавнего прошлого. Высока вероятность, что вам позвонит бывшая пассия или на вашем пороге появится человек, общение с которым вы давно избегаете по ряду веских обстоятельств.
Стрелец:
Поведение Стрельцов в этот день окажется крайне нерациональным и непредсказуемым. Сначала вы захотите провести воскресенье за выполнением домашних дел, а затем резко бросите выполнять генеральную уборку и отправитесь вместе с семьёй на какое-то культурное мероприятие.
Козерог:
Козерогам сегодня стоит обратить внимание на качество приобретаемых услуг. Высок риск, что вы доверите сделать свою причёску полному профану или выберете автосалон, который не пользуется особым авторитетом.
Водолей:
Настроение Водолеев в этот день будет не раз испорчено мелкими семейными проблемами. Из-за капризов своих детей или из-за постоянного ворчания второй половинки воскресный вечер вы захотите провести подальше от домашних стен, чтобы хоть как-то вернуть своё эмоциональное равновесие.
Рыбы:
У Рыб сегодняшний день будет наполнен морем добра и позитива. Вы получите массу приятных эмоций от посещения культурного мероприятия, а затем сможете вдоволь насладиться общением со своими единомышленниками.

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