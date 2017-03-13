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Опасные игры дядюшки Кима

Сегодня, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Мир, Политика Регионы: Мир, Украина
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Опасные игры дядюшки Кима

Северная Корея продолжает испытывать терпение цивилизованного мира
Северная Корея давно находится как на обочине цивилизации, так и внимания мировой общественности. Но от этого опасность действий ее руководства для окружающих стран и для всего мира не становится меньше.
Еще 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура (Индонезия) был убит Ким Чен НАМ, 45-летний сын Ким Чен Ира и брат нынешнего руководителя лидера КНДР Ким Чен ЫНА. Когда-то Ким Чен Нам считался наследником Ким Чен Ира, но потом попал в немилость к отцу и вынужден был бежать из Северной Кореи. С тех пор он безбедно жил в Макао (специальный район Китайской Народной Республики), изредка критикуя брата и осуждая нынешний северокорейский режим. Сценарий убийства Кима, казалось, был списан из шпионского детектива: в аэропорту Куала-Лумпура, куда он приехал по делам, две женщины то ли сделали ему укол ядом, то ли набросили на лицо платок, пропитанный сильным ядом, что привело к смерти. Кстати, по похожему сценарию агенты болгарских коммунистических спецслужб еще в сентябре 1978 г. убили в Лондоне диссидента Георгия Маркова. Индонезийская полиция после смерти Кима задержала трех подозреваемых, одной из которых оказалась гражданка Северной Кореи с фальшивым вьетнамским паспортом. Следствие продолжается, но сомнений в том, по чьему приказу была проведена эта ликвидации, нет. О привычке руководителя КНДР Ким Чен Ына физически ликвидировать как не понравившихся ему чиновников, так и собственных родственников мировая пресса на протяжении последних лет пишет постоянно, однако из-за полной закрытости КНДР для внешнего мира никаких доказательств этого не было. Так что трагедия в аэропорту стала лишним подтверждением политики государственного терроризма, исповедуемого КНДР.
Однако замыслы Ким Чен Ына намного более глобальны, нежели сведение счетов с отдельными личностями. Он угрожает окружающим странам – Южной Корее и Японии — ядерным оружием, для доставки которого обладает баллистическими ракетами. Последний запуск четырех таких ракет Pukguksong-2 состоялся 6 марта 2017 г., что привело к нешуточной тревоге в обоих странах — там даже созвали совещание национальных советов безопасности. Нынешний президент США Дональд ТРАМП еще в середине февраля выразил обеспокоенность этой ситуацией. «Очевидно, что Северная Корея является большой проблемой, и мы жестко разберемся с этим», — заявил он, не уточнив, правда, как это будет происходить. Северная Корея и так находится под жестким санкциями мирового сообщества, в 2016 г. они были усилены, но это никак не влияет на решения ее руководителя. Единственным ключиком к нему может быть позиция руководства Китая, за счет поставок из которого, собственно, и живет Северная Корея. В КНР также недовольны действиями своего «союзника» и не раз жестко критиковали его за ядерную и ракетную программы. Однако в то же время там продолжают видеть КНДР как этакого «субъекта», который должен отвлекать на себя негатив в отношениях с США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Ведь отношении Китая с США медленно, но постепенно также ухудшаются, а после избрания Трампа есть все предпосылки для их резкого обострения.
Кто-то может сказать, что Европе и Украине, в частности, нет дела до ситуации в АТР. Но это не так. Во-первых, она отвлекает внимание и ресурсы США от участия в решении европейских проблем, в частности продолжения российско-украинской войны. Во-вторых, любое обострение в регионе может резко качнуть мировую экономику, от которой экономика Украины серьезно зависит. И наконец, Украина сама стала жертвой государственного терроризма России, так что судьба других стран, третируемых похожим авторитарным режимом, не может нас не интересовать.
Фото из открытых источников
Подпись под фото
Роль Бога. Наследный руководитель КНДР Ким Чен ЫН считает себя вправе решать как судьбы миллионов своих подданных, так и окружающих стран
Карта КНДР

Сергей Бондаренко, «Панорама» №11

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