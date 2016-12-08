Опасная работа: смерть в лесу

25-летнего жителя Сумской области насмерть привалило деревом 23 января на территории Мекшуновского лесничества Репкинского района на Черниговщине.

«Трое мужчин валили лес. В полдень двое из них пошли обедать. А погибший, житель Сумской области, решил допилить деревья. Со слов мужчин, они слышали, как завелась бензопила и работала минут 15 , после чего был звук от падения одного дерева, а за ним сразу второго», — говорится в сообщении Garmata.tv.

Мужчины подбежали к месту падения деревьев. Их напарник лежал без сознания с окровавленной головой. Тело погибшего доставлено в морг Черниговской городской больницы №1. По данному факту проводится проверка, — сообщает gazeta.ua.