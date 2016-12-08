Панорама / сумы / новости / события / комментарии
25.01 Среда

Опасная работа: смерть в лесу

Сегодня, 17:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Опасная работа: смерть в лесу

25-летнего жителя Сумской области насмерть привалило деревом 23 января на территории Мекшуновского лесничества Репкинского района на Черниговщине.
«Трое мужчин валили лес. В полдень двое из них пошли обедать. А погибший, житель Сумской области, решил допилить деревья. Со слов мужчин, они слышали, как завелась бензопила и работала минут 15 , после чего был звук от падения одного дерева, а за ним сразу второго», — говорится в сообщении Garmata.tv.
Мужчины подбежали к месту падения деревьев. Их напарник лежал без сознания с окровавленной головой. Тело погибшего доставлено в морг Черниговской городской больницы №1. По данному факту проводится проверка, — сообщает gazeta.ua.

Напечатать Письмо автору Просмотров 10 Комментариев 0

читайте также
Смертельное ДТП на Сумщине
Смертельное ДТП на Сумщине
08.12.2016, 13:12 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 08.12.2016, 13:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 685 Комментариев 0
На Сумщине парень хотел зарезаться
На Сумщине парень хотел зарезаться
08.12.2016, 09:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 08.12.2016, 09:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 514 Комментариев 0
На Сумщине скончалась пострадавшая в ДТП
На Сумщине скончалась пострадавшая в ДТП
05.12.2016, 10:35 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 05.12.2016, 10:35 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 522 Комментариев 0
На Сумщине легковушка вылетела в кювет
На Сумщине легковушка вылетела в кювет
30.11.2016, 14:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 30.11.2016, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 135 Комментариев 0
На Сумщине двое залезли в петлю
На Сумщине двое залезли в петлю
30.11.2016, 12:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 30.11.2016, 12:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 203 Комментариев 0
На Сумщине две машины столкнулись на встречке
На Сумщине две машины столкнулись на встречке
29.11.2016, 09:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 29.11.2016, 09:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 326 Комментариев 0
На Сумщине в саду повесился мужчина
На Сумщине в саду повесился мужчина
28.11.2016, 11:06 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 28.11.2016, 11:06 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 292 Комментариев 0
Отделались испугом: происшествие на Сумщине (фото) 3 фото
Отделались испугом: происшествие на Сумщине (фото)
28.11.2016, 10:25 Новость
Панорама Панорама 28.11.2016, 10:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 370 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Инжиниринговые решения нового поколения
Сегодня, 17:36
admin admin Сегодня, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 4 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 289 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 270 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к решению властей призвать служить офицеров запаса (выпускников военных кафедр) на 1,5 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Выбираем чехол для телефона Huawei Nova
Вчера, 11:45
admin admin Вчера, 11:45 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
Покупайте статусные автомобили в компании «Статус-Авто»
23.01.2017, 12:51
admin admin 23.01.2017, 12:51 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Адаптивная верстка или мобильное приложение?
10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 68 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 65 Комментариев 0
последние комментарии
Олексій Васильович Ленський к материалу
Страна фокусов
Прем’єр-міністру Гройсману Президенту Порошенко Від замордованого ними громадянина України Ленського Олексія Васильовича, що мешкає в місті Суми, вул. Лохвицька, 13. ...
23.01.2017, 18:43
Сергей Федоров к материалу
Еще один год утраченных возможностей
И это всё из-за СОБИРАТЕЛЕЙ ЛАПШИ НА УШАХ что на выборах голосуют не за реально сделанные для них дела, а ...
20.01.2017, 23:50
Сергей Федоров к материалу
Святочный рассказ
ОТЛИЧНО, ТАК ДЕРЖАТЬ!!! Всегда били в ДЕСЯТКУ.
20.01.2017, 22:56
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII