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21.09 Четверг

Опасная работа: на Сумщине травмирована женщина

Вчера, 19:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Опасная работа: на Сумщине травмирована женщина

18 сентября с территории предприятия «Славия» в реанимацию Ахтырской больницы доставлена 48-летняя женщина. Врачи у нее диагностировали травматическую ампутацию пальцев с раздроблением правой кисти и травматический шок. Травму она получила на предприятии по собственной неосторожности во время работ на прессовальном станке, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Как сообщает Спецкор со ссылкой на заместителя директора предприятия, получившую травму работницу переправили в 4-у Харьковскую городскую клиническую больницу для продолжения лечения. Представители компании пообещали оплатить женщине лечение, транспортировку в медицинское учреждение и другие затраты. По их информации, дальше харьковские медики будут бороться за то, чтобы максимально спасти конечность женщины. На предприятии же создадут специальную группу, которая будет заниматься расследования инцидента.

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