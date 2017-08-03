Опасная работа: на Сумщине травмирована женщина

18 сентября с территории предприятия «Славия» в реанимацию Ахтырской больницы доставлена 48-летняя женщина. Врачи у нее диагностировали травматическую ампутацию пальцев с раздроблением правой кисти и травматический шок. Травму она получила на предприятии по собственной неосторожности во время работ на прессовальном станке, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Как сообщает Спецкор со ссылкой на заместителя директора предприятия, получившую травму работницу переправили в 4-у Харьковскую городскую клиническую больницу для продолжения лечения. Представители компании пообещали оплатить женщине лечение, транспортировку в медицинское учреждение и другие затраты. По их информации, дальше харьковские медики будут бороться за то, чтобы максимально спасти конечность женщины. На предприятии же создадут специальную группу, которая будет заниматься расследования инцидента.