5 мая около 20 часов в отделении почты на улице Петропавловской возникла ссора между посетителями. Один из них достал газовый баллончик и применил его к другим людям. За его действия несколько граждан получили ожоги глаз. Сам же правонарушитель на велосипеде исчез в неизвестном направлении.
Инспекторы установили приметы беглеца, по которым начали поиски.
За несколько часов, на улице Вячеслава Чорновила, стражи порядка разыскали и задержали 34-летнего правонарушителя.
Он заметно нервничал и объяснял свои действия как самозащита.
Инспекторы доставили его в отделение полиции, где передали следователям, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.
Опасная для окружающих самозащита в Сумах
Сегодня, 16:16 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
5 мая около 20 часов в отделении почты на улице Петропавловской возникла ссора между посетителями. Один из них достал газовый баллончик и применил его к другим людям. За его действия несколько граждан получили ожоги глаз. Сам же правонарушитель на велосипеде исчез в неизвестном направлении.
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