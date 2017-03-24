Опасная для окружающих самозащита в Сумах

5 мая около 20 часов в отделении почты на улице Петропавловской возникла ссора между посетителями. Один из них достал газовый баллончик и применил его к другим людям. За его действия несколько граждан получили ожоги глаз. Сам же правонарушитель на велосипеде исчез в неизвестном направлении.

Инспекторы установили приметы беглеца, по которым начали поиски.

За несколько часов, на улице Вячеслава Чорновила, стражи порядка разыскали и задержали 34-летнего правонарушителя.

Он заметно нервничал и объяснял свои действия как самозащита.

Инспекторы доставили его в отделение полиции, где передали следователям, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.