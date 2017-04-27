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Онлайн-кредит в МФО

27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Онлайн-кредит в МФО

Времена, когда необходимо было ехать в офис микрофинансовой организации, чтобы оформить ссуду, давно прошли. Все доступно в режиме онлайн. Через интернет оформляется заявка на ссуду, высылается и подписывается договор, одобряется кредит, который затем переводится на карту.

Из-за простоты оформления кредит онлайн на карту стал таким популярным. Что требуется от заемщика? Необходимо соответствовать определенным критериям, чтобы получить заем. Но это не тот длинный список, который можно встретить в банке.

Большинство МФО выдают кредит, начиная с 18 лет (некоторые – с 21). Надо быть дееспособным гражданином, который может вернуть кредит. При этом из документов у вас попросят только паспорт и ИНН. Все остальные данные вы указываете в заявке. Кредит оформляется почти мгновенно.

Перед выдачей кредита служба безопасности кредитной онлайн-организации проверяет заявки на правдивость. Если вы поместили заведомо ложную информацию о своих финансовых доходах и месте службы, то вам могут отказать в микрозайме. Практика показывает, что такие случаи бывают крайне редко. Поэтому микрокредит онлайн – почти 100% гарантия ссуды.

Заемщик должен внимательно ознакомиться со всеми условиями. Его должен интересовать процент по кредиту. На сайтах по займам онлайн можно встретить самые выгодные предложения, когда процентная ставка меньше 1%. Но учтите, что ваш первый микрокредит будет небольшим, независимо от того, какие условия выставила та или иная компания.

МФО надо убедиться, что вы – платежеспособный заемщик. Поэтому максимум, что вы сможете получить – это пару тысяч гривен. Обычно микрозаем не превышает 10 тысяч гривен, хотя возможны варианты. Если вы успешно погасили первую ссуду, то в дальнейшем сможете рассчитывать на хорошие условия микрокредитования. Вам снизят процент и повысят сроки и суммы кредита, так что вы сможете совершать более существенные покупки.

Сотрудничайте только с проверенными организациями. Нередко мошенники просят перевести небольшую сумму перед тем, как одобрить кредит. Чаще всего в кредите отказывают, а деньги вам не возвращают. Поэтому будьте бдительны. Честные МФО никогда не потребуют деньги со своих клиентов до оформления кредита. Обязательно спрашивайте лицензию. Если ее нет, то лучше отказаться от сотрудничества.

Онлайн-кредиты – современные реалии микрокредитования. Это удобно, практично и выгодно, так что спешите оформить свой кредит.

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  • Dmitriy0409
    Dmitriy0409 | Вчера, 22:35

    Не совсем согласен со статьей. Платежеспособность конечно важна, но я знаю массу примеров, когда люди брали кредит с плохой кредитной историей. Немного конечно, но на то он и микрокредит — чтоб просто взять денег на карту до зарплаты. Раньше у соседей одалживал, а щас народ бедный, не дают. Вот и приходится выбирать. Я выбираю на этом сайте — https://sovetprivata.com.ua/kredit-online-na-kartu-UA, но в гугле можно массу других найти, если не верите.

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