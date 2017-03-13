Ольга Волошина: «»Корона» не выросла и не вырастет!»

Заместитель мэра о новой работе и депутатстве

29 марта горсовет проголосовал о назначении директора школы №3 Ольги ВОЛОШИНОЙ на должность заместителя городского головы. Ее ввели в состав исполкома, и она сложила депутатские полномочия. Мы захотели узнать, как работается новоназначенному заместителю.

r: Работу каких структурных подразделений Вы курируете?

Ольга Волошина: В пределах моих полномочий находится Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), отдел торгов, служба по делам несовершеннолетних и служба по социальной защите семей с детьми, детей и молодежи, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, служба охраны труда, департамент соцзащиты и админкомиссия.

r: Почему вы, как педагог, не курируете образование?

О.В.: Это временное распределение, пока Алена Дмитревская находится на больничном. Она скоро планирует выйти, и тогда обязанности опять перераспределят. А пока мне отдали то, за что отвечала Алена Ивановна. Мы с ней замещаем друг друга. Мне достались и некоторые вопросы Андрея БАРАНОВА, потому что он, как секретарь Сумского горсовета, очень занят.

r: Вас назначили почти месяц тому назад. Вы себе так представляли работу заместителя мэра?

О.В.: Эта работа не очень отличается от той, которую я выполняла, будучи председателем депутатской комиссии по образованию. Имея организаторские навыки и проработав долго руководителем учебного заведения, особой разницы не заметила. По сути, работа та же, только ответственность больше. Только тогда почти все приходилось делать самой, а тут есть секретарь, помощники и служебный транспорт для передвижения.

Работаю уже вторую неделю и могу сказать, что здесь не делят проблемы на свои и чужие. Во-первых, многие вопросы взаимосвязаны и затрагивают полномочия и других замов. Во-вторых, стараемся решать проблемы горожан, а не делить полномочия. Люди приходят к городскому голове, а если его нет, то тот из заместителей, кто сейчас свободен, старается помочь. Мы же команда и работаем за деньги громады.

r: Вы уже сложили депутатские полномочия. Как к этому отнеслись ваши избиратели, ведь у вас же было много проектов?

О.В.: Не хватает общения. Многие люди мне до сих пор звонят, и я по инерции в чем-то помогаю, что-то советую. Я сказала людям, что я их не бросаю и в свободное время все равно буду им помогать.

r: Вы для себя составили программу-минимум и максимум для этой должности?

О.В.: Хотелось бы, чтобы все проблемы, за которые бралась, будучи депутатом, решались. Чтобы те программы, к которым имела отношение, успешно реализовывались. Нам ведь удалось отменить сбор родительских средств на содержание школ. Есть проблемы со сбором средств в классах и группах, но там все решают родители, и некоторые считают, что собирают много. С этим надо работать, но очень осторожно. Чтобы не было противостояния учебного заведения и родителей. Когда финансирование ограничено, без помощи родителей не обойтись.

Поддерживаю Концепцию новой школы, там много рационального. Хотелось бы, чтобы Сумы вошли в пилотный проект. И если бы мне доверили курировать образование, я бы с удовольствием занялась апробацией новшества в нескольких учебных заведениях. Хотелось бы прочувствовать все плюсы и минусы, не наломать дров.

r: Вот мы и подошли к тому решению, которое недавно принял горсовет, – о преподавании базовых предметов украинским языком. Многие родители хотят, чтобы их дети учились на русском.

О.В.: В этом вопросе настроена принципиально: есть государственный язык, его никто не отменял, поэтому в госучреждениях ни о каком другом языке речи быть не может. Практически все школы и детсады – коммунальные учреждения. Кроме того, во всех школах Украины преподавание физкультуры, защиты отечества, украинского языка и литературы и история Украины давным-давно ведется только на украинском.

Не надо нагнетать. Нужно помнить, что без языка нет государства и нации. Ни в одной стране мира в госучреждениях не общаются на языке другого государства. Дома говорите как угодно. Отсюда начинается любовь к стране. Но перегибов быть не должно. Патриотизм и национализм – разные вещи. Не нужно вызывать противостояние. Проблемы нужно решать мирно, надо находить точки соприкосновения для выхода из конфликта.

Проблемы нет. Если родителя хотят, чтобы дети учились на русском, пусть пишут заявления директору школы.

r: Скажите, вы состояли в Партии регионов? Сразу после вашего назначения многие об этом говорили.

О.В.: Никогда. Давно была в партии «Жінки – за майбутнє!» и в Партии местного самоуправления. Когда взаимопонимания уже не было, сказала «Спасибо», забрала больше 70 человек своей ячейки и ушла. Ради школы решила пойти в депутаты от партии власти. Треть избирателей из-за этого не проголосовала, кто-то увидел в этом плюс. В листовках писала, почему иду от «Солидарности». Потому что не было самовыдвижения – это раз. Во-вторых, что-то решить можно только при власти.

Инна Стасова, «Панорама» №18