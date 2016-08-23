Олександр Такул: «Для мене наметовий табір «Сузір’я» — це більше місія, ніж робота»

Наметові табіри «Сузір’я» проводяться з 2008 року. За цей час наметовий формат здобув багато прихільників і розширив свою географію в межах області. Про те, як відпочівають в ньому діти, що є головним для організаторів і що змінилося за ці роки, розповідає Олександр ТАКУЛ, людина, для котрої робота над розвитком дитячих наметових таборів є не більше не менше, чим місією.

Юлія Левківська

r: Що головного Ви можете сказати про наметовий табір «Сузір’я»?

О.Т.: По-перше, від інших таборів його відрізняє відкритий простір. Кругом наших таборів немає парканів, а значить, якщо дитину не займати чимось цікавим 24 години на добу — готуйся її шукати. Саме тому ми дуже серьозно підходимо до розробки методології і відбіру вихователів. Спочатку люди, котрі хочуть працювати в таборі, проходять співбесіду і відбір в форматі невеликих навчальних заходів, де ми тестуємо майбутніх вихователів. Для нас важливо, щоб людина з повагою ставилася до дітей, знала багато цікавих і повчальних ігор, була активною і щиро хотіла працювати з дітьми. До того ж маємо велики вимоги до вихователів. Ніяких цигарок (діти цього навіть бачити не повинні), а про алкоголь — і мови нема! Я розумію, що зараз від 17-річних підлітків і не такого можна очікувати, але будьте певні, що принаймні на два тижні ваша дитина буде позбавлена можливості покурити. Бо з дисципліною в нас суворо! Намагаємося показати, що здоровий спосіб життя — це нормально. Але головне в таборі — це програма, яку ми пропонуємо дітям. І повірте — це цікаво!

r: Якого віку діти можуть відпочивати в таборі?

О.Т.: З 12 до 17. Але ми не поділяємо їх за віком. В одному загоні є діти, різні за віком. Ті, що старше, наглядають за молодшими, вчать їх. А для тих, що молодше, сама можливість спілкуватися з дорослими є чудовим досвідом. Ми намагаємось запропонувати дітям постійно якусь активність: рухливі ігри, пейнтбол, мотузковий парк, катання на байдарках. Плюс існують різноманітні майстер-класи, робота в гуртках. День повністю заповнений. А головне — навколо ліс. І річка, в якій вони купаються під наглядом фізруків і вихователів. До того ж пляж цілком безпечний, обладнаний, обстежений і прийнятий водолазами, огороджений буйками. Дитина вчиться працювати в команді, брати на себе відповідальність, бути лідером, взаємодіє з іншими. Для нас важливо, щоб вони почували себе особистостями, могли приймати рішення, знали, що їх думка важлива. Наші табори знаходяться далеко від населених пунктів та міста. Тому батькі навідуються тільки на день відкритих дверей. Чесно кажучі, я не дуже вітаю приїзди батьків: якщо довірили дитину нам — відпочивайте самі, і будьте певні, що дитина залишиться задоволеною! Це вже наша турбота.

r: І діти зазвичай задоволені?

О.Т.: Так! Багато хто після однієї зміни прагне повернутися на ще одну. До того ж ми майже не мали ситуацій, коли діти не акліматизувалися, не знайшли спільної мови з іншими. В основному за одну зміну ми приймаємо 150-160 дітей. Що є дуже комфортним для них і з боку логістики. В одному наметі мешкає по чотири дитини. То ж кожен має потоваришувати зі своїми сусідами по намету, а потім і з іншими дітьми. У нас є психологи, які допомогають порозумітися, якщо це потрібно. Те, що діти отримають у нас, в місті вони не отримають. Вони майже не користуються мобільними телефонами, бо підзарядити їх майже нема де. Але на зарядку можна заробити. В таборі ходить власна валюта, яку можна отримати, зробивши для табору щось хороше. Існує цілий прейскурант, що за ті гроші можна придбати. Один з пунктів, щоб вожаті зібралися посеред табору і заспівали пісню. Вожаті реально це роблять!

r: Скільки дітей відпочило в цьому році?

О.Т.: 1020 за цей рік, у тому — 770. Ми поступово збільшуємося. Щоб отримати більше інформації, можна почитати наші сторінки в соціальних мережах. Більшість дітей, що оздоровлюються, належать до пільгових категорій, і це відбувається за бюджетні кошти. Але путівку можна придбати. В цьому році це коштувало 1700, в цю суму входило і п`ятиразове харчування. Приблизно 50 путівок було оплачено батьками.

r: Чи є якісь відзнаки у табору?

О.Т.: Так. 17 лютого 2016 р. в Міністерстві соціальної політики України відбулося нагородження переможців огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 2015 р. за участю заступника міністра соціальної політики Валерія Ярошенка. У номінації «Наметове містечко» І місце здобув Сумський обласний позаміський заклад оздоровлення та відпочинку – табір «Сузір’я» КУСОР «Сумський обласний центр відпочинку, оздоровлення, туризму та військово-патріотичного виховання». Це, мабуть, єдиний наметовий табір в Україні, який отримав першу категорію після атестації. Дуже багато параметрів, за якими табір оцінюється. Перевіряється санітарний стан, зміст заходів, персонал, безпека дітей.

r.: Чим для Вас є цей табір особисто?

О.Т.: Це моя місія. Ми починали 2008 році, через три роки після «Коловрату». Почали в бюджетну сферу впроваджувати альтернативну схему оздоровлення дітей. І це завжди натикалося і натикається на нерозуміння чиновників, але ми перемагаємо їх потихеньку. Я думаю, що за якістю роботи з дітьми і за вартістю ми набагато ефективніші за стаціонарні табори. Авжеж проблеми з чиновниками будуть завжди. Але у нас траплялися цікаві ситуації. Коли після перевірки люди, що перевіряли, самі хотіли відправити своїх дітлахів до нас. Ми — обласна установа, і наша мета, щоб кожний район мав такий табір. Вже багато міст закупило спорядження, користується нашою методологією. Це простий маркетинг. Коли людина хоче, щоб її дитина оздоровилася у нас, і ми кажемо: «Добре, але ви маєте пійти до своїх чиновників, в своєму районі і вибити таку можливість». І вони йдуть.

r.: Чому діти вчаться, знаходячись в таборі?

О.Т.: Головне — патриотизму. А також відповідальності, дисципліні, умінню відстоювати свою думку. Для нас важливим є не тільки оздоровити дітей, але й привити їм моральні цінності.