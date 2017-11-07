Олександр ЛИСЕНКО: «Суми мають всі шанси стати кращим ІТ-містом»

В Сумах за пітримки Сумської міської влади реалізується низка сучасних, важливих і потрібних ІТ-проектів, що роблять сферу послуг, роботу місцевого самоврядування та громадських інституцій для містян сучасною, модерновою і доступною

Днями міська влада за участі сумського міського голови Олександра ЛИСЕНКА, СНАУ, СумДУ, Міжнародної Торгової Палати ICC Ukraine, Департаменту забезпечення ресурсних платежів організували у місті масштабний міжнародний форуму «IT PEOPLE SUMY 2017», який дозволив сумчанам дізнатися про останні новини у сфері ІТ-технологій. Зустріч екпертів із цієї тематики відбувся на базі Сумського Національного аграрного університету. До участі у Форумі долучилися підприемці, викладачі, студенти, громадські діячі та провідні українські компанії. У рамках заходу провели дві дискусійні панелі, присвячені рішенням ІТ у сфері управління містом — Digital City – Digital Ukraine та сфері сільського господарства – SmartAgriBussines.

Прогресивним досвідом, як управляти містом за допомогою IT-технологій, ділилися науковці, практики, великі всеукраїнські компанії, виступив спеціальний гість – Яана ХЕЙНСОО, регіональний директора у Східній і Центральній Європі Агентства розвитку підприємництва Естонії. Тема його виступу — «e-Естонія – інноваційна платформа для міжнародного бізнесу». Як відомо, Естонія на сьогодні є світовим лідером у розвитку IT-технологій для бізнесу і пропонує свою е-платформу, завдяки якій можна цілодобово вести бізнес з будь-якої точки світу. Яан Хейнсоо також розповів, що готовий сприяти входженню українських компаній не тільки на ринки прибалтійських країн, а й країн Північної Європи – Норвегії, Швеції, Ісландії, Данії і Фінляндії. Саме тому виступ естонського гостя став одним з ключових практичних підсумків форуму у Сумах. Про можливості виведення міста Суми на естонський рівень у питанні цифровізації говорили з сумським міським головою Олександром ЛИСЕНКО.

r: Наскільки важливо для Сум проведення таких форумів і який результат він матиме для міста?

Олександр Лисенко: «Сьогодні ми піднімаємо питання цифровізації всіх процесів, які існуть в нашому суспільстві. Ми говоримо не тільки про виробництво, економіку, а все більше активно саме про сферу послуг, місцеве самоврядування. Це потрібно не тільки бізнесу, це потрібно і органам місцевого самоврядування. І я думаю, що сьогодні всі сфери нашого житття чекає цифровізація. Саме тому той поштовх, який дає проведення таких ІТ-форумів ,- це дуже важливо.

r: Що дає місту Суми підписання Меморандуму про співпрацю між ГС «Hi-tech офіс Україна» та Сумською міською радою у рамках цього заходу?

Олександр Лисенко: Сьогодні ми підписуємо меморандум, який стосується спільної розробки відповідних програм, проектів і спільної участі у втіленні в життя проектів, які стосуються цифровізації різних процесів в нашій державі. Зокрема, це процеси, що стосуються надання послуг місцевого самоврядування в нашому місті і наших повноважень. Обов`язково ми будемо обговорювати ці питання і це для нас дуже і дуже важливо. Це майбутнє нашої держави, це розвиток.

r: В нашому місті ми вже маємо кілька пілотних проектів, що цифровізують наждання послуг населенню — зокрема, електронна черга у дитячій лікарні. Які ще програми, проекти чекати містянам від влади у найближчий час?

Олександр Лисенко: Сьогодні є державна программа “Цифровізація 2020”. На рівні Кабінету Міністрів виділяються кошти не тільки на розробку, а вже на втілення в життя окремих проектів по даній програмі. Я впевнений, що місто Суми має бути в перших рядах, першопроходцем даної програми. Тому що в нає є проектний офіс, який працює в даному напрямку, і ми маємо чимало проектів по цифровізації нашого міста, що втілюються в житття: це не тільки “Електронна черга”, а ще “Електронний квиток” та “Безпечне місто”.

r: Важливим моментом у цьому питанні є фінансування. Чи може допомогти форум у втіленні в життя подібних преоектів?

Олександр Лисенко: Ми сьогодні шукаємо партнерів, щоб не тільки за бюджетні кошти ці проекти втілювалися в життя, а також за рахунок фінансування з інших джерел. Ви знаете, нам є чим похизуватися. Ми створили вже близько 40 проектів, і це проекти всі smart. Це проекти стосуються SmartCity, є міжнародними, загальноукраїнськими. Це ті проекти, які конче потрібні громаді. У нас готовий вже проект по “Електронному квитку”, над яким наші спеціалісти працювали рік. І я впевнений, що, коли ми втілимо його в життя, він буде найкращим в Україні. І чому ми беремо участь в таких ІТ-форумах? Тому що ми шукаємо партнерів для втілення всіх цих проектів у жєття.

Головними моментами, які розглянули в частині SmartAgriBussines, стали останні новинки у програмному забезпеченні ведення аграрного бізнесу, використання безпілотників для збору інфоромації з полів. Доповіді на цій секції виклали, й чимало обговорень. Зокрема, підприємців цікавило, наскільки реально використання всіх іновацій вже сьогодні у полях.

«Ми сьогодні сконцентрувалися на одному із найперспективніших світових напрямків — it-технології. Але я її хочу асіцюювати з таким поняттям, як розвиток штучного інтелекту. І якраз університет стає таким своєрідним майданчиком для впровадження таких технологій. Мова йде про так званий SmartFarming – це розумні ферми, де сьогодні є можливість за рахунок комп’ютерних технологій робити потужний аналіз грунту, прогнози продуктивності і економічний аналіз впровадження тих чи інших іновацій. Дуже приемно те, що сьогодні виступили не тільки кращі фахівці з України, в числі яких є сьогодні випускники в тому числі СНАУ, які будуть представляти свої комп’ютерні розробки. Для університету це дуже важливо, бо широка співпрація з аграрними підприємствами, переробними підприємствами якраз ставить головну вимогу — це випуск фахівця на рівні, який достатній щоб практично на другий день працевлаштуватись із повним ефектом для роботодавця. Тому основні теми які ми сьогодні розглянули — це точне землеробство, це SmartFarming в молочному скотарстві, це комп’ютерні технології, які повёязані із так званими мобільними додатками до компьютерних систем. Перша частина буде пов’язана із сільським господарством. Але важливо сказати, що сільське господарство сьогодні в державі Україна займає чинне місце як у валовому національному продукті, так і в експортному обороті. І, наприклад, нещодавна інформація про те, що ми переходемо на европейські стандарти у маркуванні сільськогосподарської продукції. Це говорить про те, що Україну практично вже визнали, це говорить про те, що продукція сільського господарства крім того що повинна мати найвищу якість, вона ще й повинна бути повністю прозорою для будь яких перевірок на предмет їх безпечності. А якраз це забезпечать інформаційні технології. На стікері буде чітко визначена не просто країна-виробник, а фабрика, де виробляється, виробник, який виробив сировину, і навіть ті засоби захисту і добрива, які використовувались, також можна буде відслідкувати. Тому я цей форму бачу сьогодня як поступовий розвиток сучасних технологій у аграрному секторі, в переробці, що позхитивно вплине на розвиток області. Як ректор, я хочу сказати, що не просто студент змінився, до нас прийшов кардинально інший студент. Сьогодні вони вже повністю обізнані з мобільними додатками, комп’ютерними програмамами, і наше завдання не скільки навчити його комп’ютерним програмам, скільки адаптувати його вже наявні знання зі школи, коледжу до сучасних технологій, щоб у майбутньому ми дійсно стали центром впровадження штучного інтелекту в сільське господарство», — говорить ректор Сумського национального аграрного університету Володимир ЛАДИКА.

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