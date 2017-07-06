Панорама / сумы / новости / события / комментарии
12.07 Среда

Олександр Лисенко: Ми дотримали своєї обіцянки і створили в Сумах унікальний та багатофункціональний Центр допомоги учасникам АТО

Сегодня, 19:24 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Олександр Лисенко: Ми дотримали своєї обіцянки і створили в Сумах унікальний та багатофункціональний Центр допомоги учасникам АТО

У Сумах за участі Президента України Петра ПОРОШЕНКА офіційно відкрили комунальну установу «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей».
> «Два роки тому ми прийняли стратегічне рішення – у Сумах має бути міський центр допомоги учасникам АТО. Уже тоді вирішили, що це має бути місце, де учасники АТО зможуть відновлювати свої фізичні та душевні сили. Цей перша в Україні подібна установа такого зразка. Цим самим ми прагнули подякувати нашим хлопцям та їхнім родинам і показати, що ми турбуємось про них. Це лише одна з реальних справ, які ми робимо для хлопців. Велике спасибі їм і велике спасибі тим, хто брав участь у ремонті», – зазначив міський голова Олександр ЛИСЕНКО.
Міський голова нагадав про те, що в поточному році в Сумах у вісім разів збільшено фінансування видатків на надання пільг і допомог учасникам АТО, зокрема на забезпечення даної категорії житлом. Влітку 708 дітей учасників Антитерористичної операції зможуть безоплатно оздоровитись у заміських таборах. Також коштом міського бюджету організовано харчування 941 школяра і 549 дошкільнят.
Комунальну установу «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» створено рішенням міськради від 30 березня 2016 року. Під розміщення Центру виділили занедбану будівлю у колишньому військовому містечку. На її реконструкцію впродовж двох років із міського бюджету було виділено 9 млн грн. За ці кошти замінили систему опалення (встановлено індивідуальний тепловий пункт), улаштували системи водопостачання та водовідведення, вентиляції, електрозабезпечення, зробили нову покрівлю, перепланували та оздобили приміщення, впорядкували територію. Роботи проводилися з урахуванням заходів із енергозбереження (встановлено металопластикові вікна, проведено утеплення фасаду та даху).
Центр функціонує з метою надання всебічної соціальної підтримки та фізичної реабілітації учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.
Як повідомив директор КУ «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам Антитерористичної операції та членам їхніх сімей» Геннадій ЛІСОВЕНКО, щодня до них звертається близько 40 осіб. На даний час у Центрі вже діють відділення медичного та соціального супроводу, відділення соціально-психологічних та педагогічних послуг, фізіотерапевтичне відділення. У Центрі працюють 18 працівників. Зокрема, є соціальний працівник відділення медичних та соціальних, юрисконсульт, лікар-невропатолог, фахівець з фізичної реабілітації, сестра медична, практичний психолог, сестра медична з масажу. З початку року до закладу звернулись 584 особи: 297 надавали послуги масажу, 307 – займались лікувальною фізкультурою, 316 – отримували медичні послуги, 226 – консультації з питань санаторно-курортного лікування, отримання пільг, соціальних виплат; 67 – консультації юрисконсульта.
Президент України Петро Порошенко подякував міській владі та керівникові Центру за виконану роботу та зазначив, що подібні установ мають бути по всій державі.
Волонтерка-медик Яна ЗІНКЕВИЧ, яка також цьогд дня відвідала сумський центр Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, схвально відгукнулась про комунальну установу і підтримала Президента України в тому, що такі заклади потрібні.

ІД

Напечатать Письмо автору Просмотров 23 Комментариев 0

читайте также
В Украине появилась сыворотка от смертельной инфекции
В Украине появилась сыворотка от смертельной инфекции
06.07.2017, 12:55 Новость
Панорама Панорама 06.07.2017, 12:55 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Здоровье, Общество, Топ-тема Регионы: Мир, Украина Просмотров 147 Комментариев 0
Герої Сумщини: Артур, хрещений Андрієм
Герої Сумщини: Артур, хрещений Андрієм
14.06.2017, 15:29 Новость
Панорама Панорама 14.06.2017, 15:29 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 410 Комментариев 0
Герої Сумщини: завжди був на передньому краї
Герої Сумщини: завжди був на передньому краї
12.06.2017, 12:14 Новость
Панорама Панорама 12.06.2017, 12:14 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 245 Комментариев 0
Герої Сумщини: загинув в День Перемоги
Герої Сумщини: загинув в День Перемоги
09.06.2017, 14:14 Новость
Панорама Панорама 09.06.2017, 14:14 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 390 Комментариев 0
На Сумщині в його загибель не вірили 2 роки
На Сумщині в його загибель не вірили 2 роки
08.06.2017, 13:45 Новость
Панорама Панорама 08.06.2017, 13:45 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 1 017 Комментариев 0
Генерал СБУ: чергові напади на Юлію Тимошенко є безпідставними та не мають жодних правових перспектив
Генерал СБУ: чергові напади на Юлію Тимошенко є безпідставними та не мають жодних правових перспектив
07.06.2017, 16:25 Новость
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 16:25 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 118 Комментариев 0
Навеки 29: на Сумщине простились с Сергеем Клочковым (фото) 19 фото
Навеки 29: на Сумщине простились с Сергеем Клочковым (фото)
06.03.2017, 10:11 Новость
Панорама Панорама 06.03.2017, 10:11 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 382 Комментариев 0
В воскресенье на Сумщине простятся с Сергеем Клочковым
В воскресенье на Сумщине простятся с Сергеем Клочковым
03.03.2017, 20:40 Новость
Панорама Панорама 03.03.2017, 20:40 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 546 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
«Освіта в НАУ – найкраща інвестиція в майбутнє»
06.07.2017, 15:29
admin adminych admin adminych 06.07.2017, 15:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0
«ГУАЛАПАК УКРАИНА»: лучшее — детям
04.07.2017, 10:35
admin adminych admin adminych 04.07.2017, 10:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 157 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 133 Комментариев 0
Опросы

Кому из силовых структур вы доверяете больше?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Мгновенные займы: финансовая свобода или кредитная кабала
Сегодня, 12:53
admin adminych admin adminych Сегодня, 12:53 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Особенность подключения к интернету и цифровому телевидению в компании IPnet
10.07.2017, 15:14
admin adminych admin adminych 10.07.2017, 15:14 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
Как из балкона сделать уютную веранду
06.07.2017, 19:13
admin adminych admin adminych 06.07.2017, 19:13 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
Где приобрести авиабилеты из Украины в Казахстан и обратно по выгодной цене
03.07.2017, 16:58
admin adminych admin adminych 03.07.2017, 16:58 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 104 Комментариев 0
Дизайнерские решения при оформлении ванной комнаты
30.06.2017, 18:36
admin adminych admin adminych 30.06.2017, 18:36 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 91 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Порошенко в Сумах (программа визита)
Уголовники Янукович, Кучма тоже ленточки перерезали, а как были ДЕРЬМОМ так и остались. Это потрошитель на них равняется, с ними ...
Сегодня, 22:16
Denis Saxonov к материалу
Возращение «Сум» и домашний проиграш
Ублюдки, мать вашу, мало того, что продули, так еще и грамоте не научились, нет такого слова ПРОИГРАШ, село вонючее
Вчера, 19:16
Rizaya к материалу
Агентство недвижимости «Атланта» — лидер на рынке недвижимости Одессы и Одесской области
С недвижимостью в Одессе сейчас проблем нет, действительно очень много новостроек, вот и мы детям на свадьбу решили подарить однушку ...
Вчера, 18:31
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII