Олександр Лисенко: Ми дотримали своєї обіцянки і створили в Сумах унікальний та багатофункціональний Центр допомоги учасникам АТО

У Сумах за участі Президента України Петра ПОРОШЕНКА офіційно відкрили комунальну установу «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей».

> «Два роки тому ми прийняли стратегічне рішення – у Сумах має бути міський центр допомоги учасникам АТО. Уже тоді вирішили, що це має бути місце, де учасники АТО зможуть відновлювати свої фізичні та душевні сили. Цей перша в Україні подібна установа такого зразка. Цим самим ми прагнули подякувати нашим хлопцям та їхнім родинам і показати, що ми турбуємось про них. Це лише одна з реальних справ, які ми робимо для хлопців. Велике спасибі їм і велике спасибі тим, хто брав участь у ремонті», – зазначив міський голова Олександр ЛИСЕНКО.

Міський голова нагадав про те, що в поточному році в Сумах у вісім разів збільшено фінансування видатків на надання пільг і допомог учасникам АТО, зокрема на забезпечення даної категорії житлом. Влітку 708 дітей учасників Антитерористичної операції зможуть безоплатно оздоровитись у заміських таборах. Також коштом міського бюджету організовано харчування 941 школяра і 549 дошкільнят.

Комунальну установу «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» створено рішенням міськради від 30 березня 2016 року. Під розміщення Центру виділили занедбану будівлю у колишньому військовому містечку. На її реконструкцію впродовж двох років із міського бюджету було виділено 9 млн грн. За ці кошти замінили систему опалення (встановлено індивідуальний тепловий пункт), улаштували системи водопостачання та водовідведення, вентиляції, електрозабезпечення, зробили нову покрівлю, перепланували та оздобили приміщення, впорядкували територію. Роботи проводилися з урахуванням заходів із енергозбереження (встановлено металопластикові вікна, проведено утеплення фасаду та даху).

Центр функціонує з метою надання всебічної соціальної підтримки та фізичної реабілітації учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

Як повідомив директор КУ «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам Антитерористичної операції та членам їхніх сімей» Геннадій ЛІСОВЕНКО, щодня до них звертається близько 40 осіб. На даний час у Центрі вже діють відділення медичного та соціального супроводу, відділення соціально-психологічних та педагогічних послуг, фізіотерапевтичне відділення. У Центрі працюють 18 працівників. Зокрема, є соціальний працівник відділення медичних та соціальних, юрисконсульт, лікар-невропатолог, фахівець з фізичної реабілітації, сестра медична, практичний психолог, сестра медична з масажу. З початку року до закладу звернулись 584 особи: 297 надавали послуги масажу, 307 – займались лікувальною фізкультурою, 316 – отримували медичні послуги, 226 – консультації з питань санаторно-курортного лікування, отримання пільг, соціальних виплат; 67 – консультації юрисконсульта.

Президент України Петро Порошенко подякував міській владі та керівникові Центру за виконану роботу та зазначив, що подібні установ мають бути по всій державі.

Волонтерка-медик Яна ЗІНКЕВИЧ, яка також цьогд дня відвідала сумський центр Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, схвально відгукнулась про комунальну установу і підтримала Президента України в тому, що такі заклади потрібні.

ІД