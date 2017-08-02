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Олег Кривцов: «Сегодня Сумы застраиваются в обход ДБН»

Сегодня, 10:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Олег Кривцов: «Сегодня Сумы застраиваются в обход ДБН»

Эстетика, комфорт и безопасность – именно на этих трех столбах стоит архитектура. Но не всегда архитекторы и строители учитывают эти качества, не говоря о государственных строительных нормах. С этими вещами мы сталкиваемся в повседневной жизни и часто их игнорируем, ибо просто к ним привыкли. Что не заметит прохожий, а заметит архитектор, и о проблемах в градостроительстве расскажет главный архитектор Сумской области Олег Кривцов.
r: Какая по Вашему мнению самая глобальная проблема в градостроительстве на данный момент?
О.К.: Каждый населенный пункт должен иметь градостроительную документацию, которая определяет стратегию его развития на десятилетия. Город Сумы имеет генеральный план утвержденный в 2012 году. Когда 5 лет назад этим занимались, генплан сделали невысокого качества. На это был ряд объективных причин. Одна из них – не сработала система обмена данными о земельных участках. Градостроительная документация разрабатывалась, но информация о собственности территории и о ее функциональном назначении у разработчиков была не в полном объеме. К примеру, у человека есть определенная территория для коммерческой застройки, а в генеральном плане эта территория указана, как объект под жилую застройку. А генплан – это такой стратегический документ, который планирует развитие города на долгие десятилетия, и, если он утверждён, то в течении пяти лет невозможно вносить в него изменения. Так возникли разногласия, которые оставляют свои следы и на сегодняшний день.
r: В чем причина хаотичной застройки города?
О.К.: Законодательство предусматривает после разработки генплана и плана зонирования территории проектирование детального плана территории. Если план зонирования – это разноцветные лоскуты с пометками функционального назначения для всего города, то детальный план территории для определенной территории. Он отображает все здания, транспортные и пешеходные связи, зеленую зону и т.д. Если бы этот вид документации разрабатывался у нас в городе, тогда любой инвестор мог осуществлять свои проекты в ранее запланированных определенных местах, согласно к исходным данным. А в свое время, за городской бюджет строили бы школы, садики, делали дорогу и велодорожки. Тогда это была бы коллективная работа. Мы бы имели общий план действий, который привел бы к очень комфортной среде. Но, к сожалению, за последние 5 лет детальных планов территорий было разработано очень мало, из-за этого ведется такая хаотичная застройка города, которая формирует дискомфортную городскую среду и вызывает жалобы со стороны жителей города.
r: Какие ДБН не соблюдают в Сумах?
О.К.: Первое – это парковки. В многоэтажном жилом доме должно быть столько же парковочных мест, сколько и квартир плюс 10 % для гостевых автомобилей. Также по нормативам должны быть детские площадки, площадки для выгула собак, озеленение территории, площадки для школьников и для отдыха взрослых людей. То есть, жилец, покупая квартиру, покупает удобную среду обитания. Но застройщики зачастую в погоне за прибылью систематически пренебрегают этими требованиями норм, и поэтому все это приводит к нерациональному использованию территории. Второе – это доступность городской среды для маломобильных групп населения. Хотя в Сумском городском совете есть позитивная тенденция по ремонту дорог, она очень слабая. Нет элементарного понятия, как сделать понижение тротуара на пешеходном переходе. Максимум, чего удалось добиться за последние годы – это то что понижение тротуара на пешеходном переходе делают, но в большинстве случаев с нарушением норм. Это все происходит из-за безответственности. Я еще не слышал, что бы у нас в городе за подобное нарушение оштрафовали проектировщика или строительную организацию. Если бы кто-то заплатил несколько десятков тысяч гривен штрафа, то он бы больше так не делал. Хотя есть положительный пример в нашем городе – на улице Герасима Кондратьева понижение тротуара сделано по нормам. Такое ощущение, что это зависит от бригады строителей. С пандусами такая же ситуация: их вроде бы и делают, но опять же не по нормам. На них можно покалечиться здоровому человеку, не говоря уже о людях с ограниченными возможностями. Это все делают формально. Ни один светофор в городе не оборудован звуковым сигналом. Даже в Конотопе таких светофоров 5 штук, в областном центре ни одного. Людям, которые имеют проблемы со зрением, невозможно передвигаться по городу самостоятельно. Новые остановки имеют габаритные размеры, которые не позволяют вместить всех пассажиров. Это говорит о том, что при их проектировании интенсивность пассажиропотока не была учтена. Они не защищают ни от солнца, ни от дождя. Темно-коричневые круги (смайлики) , которые наклеены на стекла, не воспринимаются людьми с дефектами зрения, потому что они хорошо различают желтый цвет. Это может привести к тому что люди с плохим зрением и дети будут биться головой о стеклянные ограждения . Я понимаю, что при проектировании остановок стремились последовать европейскому подходу, но на мой взгляд, это не получилось. В целом хорошо, что городе присутствует инициатива направленная на благоустройство городской среды, но к сожалению при этом допускается много ошибок и нарушений. . Я думаю, что если общественность будет контролировать этот процесс , указывать на ошибки, и конструктивно критиковать , то городская власть станет реагировать и будет исправлять допущенные ошибки и не делать новых.
Алина Винниченко, «Панорама» №32

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