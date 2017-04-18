Ограбление в Сумах

В Сумах 13 мая в подъезде дома на ул. Лермонтова двое неизвестных в масках отобрали у мужчины сумку, в которой было 20 тысяч долларов.

«Мужчину ограбили двое неизвестных в масках, которые, предположительно, скрылись на автомобиле ВАЗ-21110 темно-зеленого цвета. Весь личный состав полиции Сумской области ориентирован на поиск злоумышленников», — сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области Эльвира Биганова.

По факту ограбления открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж, совершенный в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Полиция просит горожан сообщать любую информацию о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к ограблению, на горячую линию «102″.